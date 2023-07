FC Bayern klärt Nübel-Zukunft: Bundesligist schlägt zu

Von: Marius Epp

Alexander Nübel wechselt auf Leihbasis zum VfB Stuttgart. © IMAGO/Mladen Lackovic

Alexander Nübel spielt auch in der kommenden Saison nicht beim FC Bayern. Nun herrscht Klarheit, wo seine Zukunft liegt: Beim VfB Stuttgart.

München – Alexander Nübel wird in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart spielen. Das verkündeten beide Vereine am Dienstagnachmittag. Der FC Bayern leiht Nübel für ein Jahr aus.

Alexander Nübel Geboren: 30. September 1996 (Alter 26 Jahre), Paderborn Position: Torwart Verein: VfB Stuttgart (ausgeliehen vom FC Bayern) Marktwert: 8 Millionen Euro

FC Bayern leiht Nübel an VfB Stuttgart aus

„Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln“, wird Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zitiert. Der VfB zeigte sich hocherfreut von der Verpflichtung. „Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Vor allem zwei Personen überzeugten den 26-Jährigen von einem Wechsel: „Die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe“, sagte Nübel. „Ich freue mich sehr, zurück in der Bundesliga zu sein.“

Schalke, Monaco, Stuttgart – aber nicht München: Nübel wieder ausgeliehen

Die letzten beiden Jahre verbrachte Nübel im Fürstentum, der FC Bayern hatte ihn an die AS Monaco verliehen. Dort war er Stammkeeper und stand in 97 Pflichtspielen auf dem Platz. Beim FC Bayern hat er momentan keine Zukunft – die Konkurrenz ist mit Manuel Neuer, Yann Sommer und Sven Ulreich einfach zu groß. Zudem hatte Trainer Thomas Tuchel durchblicken lassen, dass bei voller Fitness kein Weg an Manuel Neuer vorbeiführen wird.

Nübel hatte immer betont, sich mit einer Reservistenrolle nicht zufriedengeben zu wollen. 2020 wechselte der Torwart von Schalke 04 an die Isar. Durchsetzen konnte er sich bisher nicht, erst viermal stand er für den FC Bayern auf dem Rasen.

„Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen“, erklärte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Ist das Torwart-Theater beim FC Bayern damit beendet? (epp/dpa)