Düsseldorf - In der Bundesliga gab es in den vergangenen Wochen und Monaten einiges zu berichten. Erst der Eklat um die Ultras und Milliardär Dietmar Hopp*, anschließend die Corona-Krise* und folglich die Geisterspiele*. Die gegenwärtige Situation in den USA löst bei einigen Spielern in der Bundesliga* ebenfalls heftige Reaktionen aus. Einer wetterte öffentlich nun gegen Donald Trump.

Bundesliga: US-Nationalkeeper ätzt auf Twitter gegen Donald Trump - „Widerlicher Heuchler“

Torwart Zack Steffen vom Bundesligisten* Fortuna Düsseldorf kritisierte das Verhalten des US-Präsidenten rund um die Proteste in den Vereinigten Staaten. Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd gehen in den USA Menschen auf die Straße. US-Nationaltorhüter Steffen, der ebenfalls Afroamerikaner ist, schrieb auf Twitter, „Sie sind ein widerlicher Heuchler“. Dazu postete er einen Tweet des US-Präsidenten von 12. Januar, in dem dieser den Iran dazu auffordert, keine Demonstranten zu töten und die Pressefreiheit nicht einzuschränken.

Bundesliga: Fortuna-Torwart Zack Steffen wettert massiv gegen US-Präsident Trump

Vergangene Woche war George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben, nachdem ihm ein weißer Polizist über mehrere Minuten mit dem Knie in den Nacken zu Boden gedrückt hatte. Im ganzen Land kam es zu teils massiven Protesten und Ausschreitungen, die mittels Polizeigewalt niedergeschlagen oder zurückgedrängt wurden. Trump selbst schreckt nicht vor Armee-Einsätzen gegen Demonstranten zurück. Medienberichte sprechen von zwei weiteren Todesfällen und zahlreichen Verletzten in Zuge der Aufmärsche.

Bundesliga: Düsseldorfs Steffen protestiert auf Social Media

Steffen änderte auf Twitter zudem sein Profilbild und ersetzte es durch das Logo einer Protestbewegung „VOYCE“, die sich für #BlackLivesMatter („Schwarze Leben zählen“) einsetzt. Der US-Keeper unterstützt die Bewegung in den USA massiv und prangert seit dem Tod von Floyd in zahlreichen Tweets die Ungleichheit in seinem Heimatland an. Auch andere Bundesliga*-Spieler wie der US-Amerikaner Weston McKennie schlossen sich dem Protest an und riskierten damit Konsequenzen seitens des DFB.

We owe it to our ancestors before us and those who will come after us to continue the fight. @VOYCEnow pic.twitter.com/fVx7bgoPF7 — Zack Steffen (@zackstef_23) June 2, 2020

Erstligist Fortuna Düsseldorf sicherte sich zu Saisonbeginn für ein Jahr die Dienste des US-Amerikaners Zack Steffen, der bis zu seiner Innenbandverletzung 17 Mal in der Bundesliga* spielte. Ob der 25-jährige Leihspieler von Manchester City in dieser Saison noch für den Bundesliga-Traditionsverein* aufläuft, ist ungewiss.

