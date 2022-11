Deutschlands WM-Wunderkind Moukoko: Als Zwölfjähriger schon in der U16-Nationalmannschaft

Von: Christoph Klaucke

Youssoufa Moukoko steht im WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der junge Stürmer von Borussia Dortmund lässt Erinnerungen an Brasiliens Pelé aufkommen.

Frankfurt – Der WM-Traum ist in Erfüllung gegangen. Youssoufa Moukoko wurde mit nur 17 Jahren von Bundestrainer Hansi Flick in den DFB-Kader für die WM 2022 berufen, ohne jemals ein Länderspiel für Deutschland bestritten zu haben. Viele stellen sich nun die Frage: Wer ist dieses Wunderkind von Borussia Dortmund eigentlich?

Und viel wichtiger: Kann Moukoko die deutsche Nationalmannschaft in Katar zum WM-Titel schießen? Das Sturm-Juwel wandelt auf den Spuren der brasilianischen Legende Pelé.

Youssoufa Moukoko Geboren: 20. November 2004 (Alter 17 Jahre), Jaunde, Kamerun Position: Stürmer Verein: Borussia Dortmund Länderspiele: 5 Einsätze für die deutsche U21 (6 Tore)

Youssoufa Moukoko: Flick nominiert 17-jähriges Wunderkind für Deutschlands WM-Kader

„Ich bin einfach unfassbar glücklich und überwältigt“, schreibt Youssoufa Moukoko, der erst am Tag des WM-Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt wird, bei Instagram. „Er hat eine gute Entwicklung gemacht, er gibt einer Mannschaft viel“, lobte Flick auf der Pressekonferenz zum DFB-Kader. Der Bundestrainer bezeichnete den BVB-Angreifer als „schnell, quirlig und gut im Abschluss“, und hob hervor: „Wir freuen uns auf ihn.“

Mit 12 Jahren und 311 Tagen spielte Moukoko schon in der U 16-Nationalmannschaft, in den Junioren-Bundesligen stellte er als mit Abstand jüngster Spieler einen Torrekord nach dem anderen auf und in der Bundesliga stehen saisonübergreifend bereits elf Treffer zu Buche. Kein Fußball-Profi war bei dieser Marke jünger. Nun folgt für Moukoko der nächste Rekord: Flick nominierte ihn für den WM-Kader – als jüngsten WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte.

Youssoufa Moukoko spielt bei der WM 2022 für Deutschland. © Swen Pförtner/dpa

Moukoko im DFB-Kader: 17-jähriger BVB-Stürmer fährt zur WM

„Ich kann es einfach nicht glauben – letztes Jahr um diese Zeit war ich gefühlt noch weg vom Fenster, hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen und wenig Spielzeit. Trotzdem habe ich versucht immer positiv zu bleiben und an mich zu glauben“, gibt Moukoko einen Einblick in seine Gefühlswelt. „Ich wusste was ich erreichen kann und jetzt einfach bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, einem Ziel wovon Spieler ihre ganze Karriere träumen – macht mich unglaublich Stolz. Die ganze harte Arbeit hat sich ausgezahlt.“

Moukoko hat sich in dieser Saison einen Stammplatz bei Borussia Dortmund erarbeitet und das Duell mit dem doppelt so alten Anthony Modeste für sich entschieden. Mit sechs Toren und vier Assists in der Bundesliga ist Moukoko Dortmunds Top-Torjäger und -Vorbereiter. Bei der WM-Nominierung profitierte Moukoko womöglich auch von den verletzungsbedingten Absagen von Timo Werner (RB Leipzig) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg).

Moukoko wie Pelé? 17-Jähriger soll Deutschland zum WM-Titel schießen

Als jüngster WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte weckt Moukoko unweigerlich Erinnerungen an den Brasilianer Pelé. Der damals 17-Jährige kam 1958 ebenfalls als unbeschriebenes Blatt zur Weltmeisterschaft und führte Brasilien mit sechs Toren in vier Spielen zum ersten WM-Titel. Moukoko ist zwar ein paar Monate älter als der junge Pelé bei seiner ersten WM-Teilnahme, könnte nun aber einen ähnlich kometenhaften Start in der Nationalmannschaft hinlegen. Wenn es nach einem Computer geht, kommt der zukünftige Weltmeister jedoch nicht aus Deutschland.

Moukoko kam erst im Alter von knapp zehn Jahren nach Deutschland, zuvor wuchs er in Kameruns Hauptstadt Yaoundé bei seinen Großeltern auf. Sein Vater holte ihn 2014 schließlich nach Hamburg, wo er in der Jugend für den FC St. Pauli spielte. Im Sommer 2016 wechselte Moukoko nach Dortmund. Kurios: Während Moukoko für Deutschland spielt, ist der in Hamburg geborene Stürmer des FC Bayern Eric Maxim Choupo-Moting den umgekehrten Weg gegangen und trägt das Nationaltrikot des Kameruns. (ck)