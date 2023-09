Zieht es Ex-Bayern-Star Alaba in die Wüste?

Von: Sascha Mehr

David Alaba könnte es weg von Real Madrid in die Wüste von Saudi-Arabien führen. Das Transferfenster dort ist noch offen.

Madrid – David Alaba hat mit seinen Klubs alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit dem FC Bayern München und Real Madrid wurde er insgesamt dreimal Champions-League-Sieger, holte 13 nationale Meisterschaften, sieben Pokalsiege, wurde dreimal Klub-Weltmeister und gewann diverse Supercups. Zieht es ihn nun in die Wüste nach Saudi-Arabien?

David Alaba Geboren: 24. Juni 1992 (Alter 31 Jahre), Wien, Österreich Verein: Real Madrid Position: Innenverteidiger

FC Bayern: Ex-Spieler Alaba in Saudi-Arabien begehrt

Mehrere spanische Medien berichten, dass es kürzlich ein erstes Angebot aus Saudi-Arabien gab, das jedoch Alaba und auch Real Madrid abgelehnt haben. Der Verein, der den österreichischen Nationalspieler holen wollte, ist nicht bekannt. Die Bild spekuliert, dass es sich um Al-Ittihad handelt, die in diesem Sommer auch Karim Benzema, N‘Golo Kante und Fabinho verpflichteten.

Nach Bild-Informationen bot der Klub aus dem Wüstenstaat eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro für den 31-Jährigen und Alaba selbst hätte 25 Millionen Euro im Jahr verdienen können. Da das Transferfenster in Saudi-Arabien am 7. September schließt, könnte ein nachgebessertes Last-Minute-Angebot bei Real eingehen, um Alaba doch noch loszueisen.

David Alaba von Real Madrid. © IMAGO/Cesar Ortiz / PRESSINPHOTO

Transfer-Experte Fabrizio Romano schließt aber aus, dass es zu einem Deal kommen wird: „Keine Chance für Alaba, Real Madrid zu verlassen oder für Real Madrid, David gehen zu lassen, nicht einmal für ein verrücktes Angebot.“ Das deckt sich mit einer Aussage von Real-Klubchef Jose Angel Sanchez, der gegenüber der saudi-arabischen Tageszeitung Al Riyadhiya klarstellte: „Er ist einer unserer wichtigsten Spieler.“

FC Bayern: Ex-Spieler Alaba ohne Kommentar zu Gerücht

Der Verteidiger, der sich aktuell bei der österreichischen Nationalmannschaft befindet, will sich zu den Gerüchten nicht äußern. „Ich sage dazu gar nichts“, meinte er gegenüber der Kleinen Zeitung. Ein kurzfristiger Wechsel nach Saudi-Arabien von Alaba scheint mehr als unwahrscheinlich.

David Alaba, der von 2008 bis 2021 beim FC Bayern München unter Vertrag stand, wechselte vor zwei Jahren ablösefrei zu Real Madrid und nahm dort direkt eine Führungsrolle ein. Beim spanischen Top-Klub besitzt der 31-Jährige noch einen Vertrag bis 2026. Zudem soll er sich bei den „Königlichen“ sehr wohlfühlen.