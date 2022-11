Enttäuschte DFB-Spieler schütten ihr Herz aus: Auch Cathy Hummels trauert mit Mats

Von: Antonio José Riether

Mit Mats Hummels und Marco Reus verzichtet Hansi Flick auf zwei Dortmunder Leistungsträger. Diese reagierten ernüchtert auf den Dämpfer.

Frankfurt/Main – Am Donnerstag verkündete Hansi Flick seine finale Entscheidung bezüglich des Kaders für die bevorstehende WM. Während sich eine Mischung aus Routiniers, Jungstars und sogar zwei Debütanten über Kaderplätze freuen konnten, wurden einige Spieler bitter enttäuscht. Besonders die beiden Dortmunder Profis Mats Hummels und Marco Reus äußerten sich nach ihrer Nichtberücksichtigung ernüchtert in den sozialen Medien. Sogar Hummels‘ Ex-Frau Cathy sah sich zu einer Reaktion veranlasst.

Deutschland bei der WM 2022 Bundestrainer: Hansi Flick Gruppengegner: Japan, Spanien, Costa Rica WM-Quartier: Zulal Wellness Resort Weltranglistenplatz: 11

WM 2022: Marco Reus verpasst das nächste Turnier – „Haben alles Mögliche versucht“

Mit Marco Reus kann man in diesen Tagen nur Mitleid haben. Der 33-jährige Offensivspieler des BVB verpasste bereits das WM-Turnier 2014 sowie der Europameisterschaft 2016 verletzungsbedingt, aus gesundheitlichen Gründen verzichtete er auch auf die abgelaufene EM 2021. Nun erklärte Hansi Flick, dass es für Reus angesichts seiner Sprunggslenksentzündung nicht für das diesjährige Turnier reicht.

Der leiderprobte BVB-Kapitän fand daraufhin emotionale Worte. „Nach dem erneuten Rückschlag am Sonntag im Training haben alle Beteiligten in den letzten Tagen alles Mögliche versucht, um meine Teilnahme an der WM doch noch möglich zu machen. Jedoch hat es mit meinem lädierten Knöchel nicht für die WM gereicht“, schrieb Reus auf Instagram.

WM 2022: „Großer Traum geplatzt“ – Marco Reus mit emotionalen Worten nach Kaderbekanntgabe

Dabei drückte er auch einen besonderen Dank an den Bundestrainer aus. „Ebenfalls danke ich Bundestrainer Hansi Flick und Mannschaftsarzt Jochen Hahne, die ebenfalls alles versucht haben! Am Schluss mussten wir allerdings alle einsehen, dass es nicht reicht“, meint der 48-fache Nationalspieler, der die Ausgangslage nun akzeptieren müsse.

„Ein großer Traum von mir ist geplatzt“, fügte er hinzu. Lediglich bei der katastrophalen WM 2018 war der gebürtige Dortmunder mit dabei, es wird wohl seine letzte WM gewesen sein.

Mats Hummels (l.) und Marco Reus fahren nicht mit zur WM 2022. © Eibner/Nordphoto/imago

WM 2022 ohne Mats Hummels: „Eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere“

Sein gleichaltriger Teamkollege Mats Hummels, der beim großen Coup 2014 dabei war und nach seiner Ausbootung im Zuge der WM 2018 für die Europameisterschaft reaktiviert wurde, fliegt ebenfalls nicht nach Katar mit. „Wir haben uns für einen jüngeren Spieler entschieden, nicht gegen Mats“, begründete Flick die Entscheidung gegen den Dortmunder Abwehrchef.

Hummels zeigte sich ebenfalls getroffen von der Entscheidung des Bundestrainers. „Wenig überraschend, ist das eine der größeren Enttäuschungen meiner Karriere“, schrieb der Innenverteidiger auf Instagram. Er drücke der Mannschaft nun die Daumen, und wird nun „die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren“.

WM 2022: Hansi Flick verzichtet auf Mats Hummels – auch seine Ex Cathy reagiert

Seine Ex-Frau Cathy, die erst kürzlich für ihren fragwürdigen Umgang mit psychischen Krankheiten kritisiert wurde, hatte ebenfalls etwas zur WM-Nominierung zu sagen. „Es tut mir leid, du hast so hart gearbeitet“, schrieb die Influencerin unter einen Screenshot in ihrer Instagram-Story.

Cathy Hummels meldete sich auch zur WM-Kadernominierung zu Wort. © Screenshot Instagram (@cathyhummels)

WM-Nominierung: Viele DFB-Hochkaräter sehen bei der Weltmeisterschaft nur zu

Nicht nur Reus und Hummels wurden am Freitagmittag enttäuscht. Auch andere Akteure wie etwa der Inter-Außenverteidiger Robin Gosens, Leipzigs Benjamin Henrichs oder Leeds-Profi Robin Koch hätten sicherlich einen Platz im 26-Mann-Kader gewünscht.

Zudem dürften sich auch die Mittelfeldspieler Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05, Union-Profi und Weltmeister-Bruder Rani Khedira, sowie Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold und Emre Can vom BVB über ihr Fehlen auf der Liste geärgert haben. Auch die Offensivstars Florian Wirtz, Timo Werner und Lukas Nmecha wurden aufgrund ihrer Verletzungen nicht nominiert. (ajr)