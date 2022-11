WM in Katar: Rewe kündigt DFB-Kooperation wegen Eklat um „One love“-Binde

Von: Tobias Becker

Wegen des Eklats um die „One love“-Binde hat Rewe die Kooperation mit dem DFB gekündigt. Lesen Sie hier, was der Rewe-Chef sagt und wie es mit den Sammelalben weitergeht:

Bei der WM in Katar sorgt die „One love“-Kapitänsbinde für einen Eklat. Sieben Mannschaft wollten diese tragen und so ein Zeichen setzen, doch der Weltverband Fifa droht mit Sanktionen. Die Teams knicken ein, tragen die Binde nicht. Das hat nun erste Konsequenzen für den DFB: Handelsriese Rewe hat die Kooperation mit sofortiger Wirkung beendet.

Die „One love“-Binde sollte ein Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und für Menschenrechte und Frauenrechte sein. (tobi)