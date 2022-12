WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko: Hier sehen Sie die Partie live im TV

Von: Marco Büsselmann

Im zweiten WM-Halbfinale treffen Frankreich und Marokko aufeinander. Hier können Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen:

Im zweiten Halbfinale bei der Weltmeisterschaft in Katar treffen am Mittwoch (14. Dezember) Frankreich und Marokko aufeinander. Anstoß im Al-Bayt Stadium in Al-Khor ist um 20 Uhr. WM-Halbfinale Frankreich gegen Marokko: HEIDELBERG24 verrät, wo Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Marokko hat sich im Viertelfinale sensationell mit 1:0 gegen Portugal durchgesetzt und somit als erstes afrikanisches Halbfinal-Team WM-Geschichte geschrieben. Die Franzosen, die im Viertelfinale England mit 2:1 geschlagen haben, gelten dennoch als klarer Favorit. (mab)