Frauenfußball schlechter als Männerfußball? Studie räumt mit Geschlechtervorurteilen auf

Von: Christoph Wutz

Frauen- steht Männerfußball in nichts nach. Einige Menschen beurteilen ihn aber negativ. Eine Studie zeigt den Einfluss von Geschlechtervorurteilen.

Zürich/Stavanger/Cedar City – Die Weltmeisterschaft der Frauen ist seit einigen Tagen in vollem Gange und begeistert Sportfans auf der ganzen Welt. Doch sie ruft auch Kritik auf den Plan. Diese zielt meistens auf der Grundlage von Stereotypen auf die vermeintlich geringe Qualität des Frauenfußballs ab. Dieser sei langsamer, weniger ansehnlich oder schlichtweg schlechter als jener der Männer – und deshalb weniger nachgefragt. Eine Studie mehrerer Wissenschaftler liefert jetzt allerdings spannende Erkenntnisse – und räumt Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball aus.

Fußball-WM der Frauen 2023 Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023 bis Sonntag, 20. August 2023 Mannschaften: 32

Bei Untersuchung: 600 Teilnehmende sahen Top-Tore aus Männer- und Frauenfußball

Die Forscher, an den Universitäten von Zürich, Stavanger und Cedar City tätig, veröffentlichten jetzt rund um die WM, in die die DFB-Elf wohl ohne zwei Leistungsträgerinnen startet, eine Studie in der Fachzeitschrift Sport Management Review. Im Rahmen der Untersuchung sahen sich 613 Proband:innen mit einem Altersdurchschnitt von 34 Jahren Highlight-Videos von Größen des weiblichen und männlichen Spitzenfußballs an. Anschließend bewerteten sie diese hinsichtlich ihrer Qualität.

Die Versuchsleiter präsentierten ihnen Bewegtbilder von jeweils fünf Toren von Frauen und Männern. Diese waren bei Weltmeisterschaften oder in der Champions League erzielt worden und galten als besonders sehenswert.

Eine wissenschaftliche Studie zeigt, dass Frauenfußball (l. mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp) an sich nicht weniger Qualität besitzt als jener der Männer (r. mit Superstar Lionel Messi). © Imago / Eibner / Bildbyran

Studie untersuchte Wahrnehmung der Qualität von Frauen- und Männerfußball

Ziel der Studie war es, zu untersuchen, wie sich Informationen über das Geschlecht der zu betrachtenden Sportler:innen auf die wahrgenommene Qualität des Frauen- beziehungsweise Männerfußballs auswirken. Dazu teilten die Wissenschaftler die Teilnehmenden auf: In eine Kontroll- und eine Behandlungsgruppe.

Erstere sah Clips von deutlich erkennbaren Fußballstars. Die Spieler:innen in den Videos, die der Behandlungsgruppe vorlagen, hatten die Forscher hingegen vorab verzerrt. Deren Geschlecht war also nicht mehr zu erkennen. Beide Gruppen sahen sich dasselbe Material an.

Frauen- langsamer und schlechter als Männerfußball? Studie widerlegt Annahme

Anschließend beäugten die Teilnehmenden beider Gruppen die Videos – mit interessanten Ergebnissen. Proband:innen in der Kontrollgruppe bewerteten die Qualität der in den Clips gezeigten Männer höher. Sie hatten die präsentierten Spieler:innen zuvor deutlich identifizieren können.

Die Mitglieder der anderen Gruppe, die nicht wussten, wem sie zusahen, nahmen allerdings keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern wahr. Dies könnte bedeuten: Männerfußball wird meist nur als attraktiver beurteilt, weil vorab bekannt ist, dass männliche Akteure am Werk sind. An sich sind allerdings keine Differenzen zwischen den Leistungen beider Geschlechter feststellbar. „Die verbreitete Annahme, dass Frauenfußball weniger nachgefragt wird und weniger gut bezahlt ist, weil die Qualität schlechter ist, beruht auf Geschlechterklischees und Stereotypen“, befanden die Wissenschaftler abschließend.

