Fußball-WM 2022 in Katar: Alle Stadien in der Übersicht

Das Stadion Al-Thumama in Doha wurde 2020 eröffnet und fasst 40.000 Zuschauer. Hier werden sechs Gruppenspiele sowie ein Achtelfinale und eine Viertelfinalpartie ausgetragen. Folgende Gruppenspiele finden in diesem Stadion statt: Senegal vs Niederlande, Spanien vs Costa Rica, Katar vs Senegal, Belgien vs Marokko, Iran vs USA und Kanada vs Marokko. © IMAGO