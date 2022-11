WM-Kader: Flick fragte bei längst zurückgetretenem Spieler an – und holte sich Korb

Von: Florian Schimak

Hansi Flick muss in wenigen Tagen seinen Kader für die WM 2022 bekannt geben. Bei einem Bundesliga-Star holte sich der Bundestrainer nun einen Korb.

München – Inzwischen kann man schon die Tage zählen, bis die WM 2022 in Katar startet. Am 20. November findet das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Ecuador statt. Das DFB-Team startet erst einige Tage später mit der Partie gegen Japan in das Turnier.

Fraglich ist bislang noch, wer alles das DFB-Trikot in der Wüste tragen wird. Am 10. November wird Hansi Flick den WM-Kader bekannt geben. Wer dabei sein wird? Noch sind viele Positionen offen: Wer spielt in der Innenverteidigung? Wer stürmt?

WM-Kader: Flick fragte bei längst zurückgetretenem Spieler an – und holte sich Korb

Vor allem die Frage nach dem Linksverteidiger im Kader ist noch nicht final geklärt. Robin Gosens gab kürzlich zu, dass sein WM-Ticket in Gefahr sei. David Raum befindet sich seit seinem Wechsel zu RB Leipzig in einer Formkrise. Christian Günter vom SC Freiburg und Luca Netz von Borussia Mönchengladbach haben nicht die nötige internationale Erfahrung. Daher soll der Bundestrainer nach Sky-Informationen angeblich bei Jonas Hector angefragt haben.

Hansi Flick sucht kurz vor der WM noch seinen idealen Linksverteidger. © IMAGO

Hector? Der 32-jährige Kölner hatte seine DFB-Karriere im Oktober 2020 nach 43 Länderspielen eigentlich offiziell beendet, doch Hansis Not ist wohl sehr groß. Allerdings lehnte der Linksverteidiger des 1. FC Köln ab, auch wenn er vom Flick-Anruf geschmeichelt gewesen sein soll – kein Hector-Comeback beim DFB! Bei der EM 2016, dem Confed-Cup 2017 und der WM 2018 war der Linksfuß gesetzt.

Jonas Hector zur WM 2022: „Trifft seine eigenen Entscheidungen“

Sein Vereinstrainer Steffen Baumgart äußerte sich zur Thematik auf der Pressekonferenz vor dem Conference-League-Spiel der Kölner gegen Nizza. „Über Jonas‘ Entscheidung bezüglich der WM in Katar war ich selbstverständlich eingeweiht. Jonas trifft seine eigenen Entscheidungen und braucht dabei keine Hilfe“, so FC-Coach.

Während der eine freiwillig auf die WM verzichtet, verpasst ein anderer Start das Wüsten-Turnier wohl verletzungsbedingt. Marco Reus hat noch immer Probleme mit seinem lädierten Sprunggelenk und wird auch nicht im abschließenden Champions-League-Gruppenspiel des BVB beim FC Kopenhagen auflaufen können, womit die Zeit bis zur WM immer knapper wird.

Flick hatte bis Ende Oktober bei der FIFA eine Liste mit 55 Namen einreichen müssen. Die Bild hatte diese vermeintlich geleaked und 44 genannt. Die Echtheit wollte der DFB nicht bestätigen. Unter anderem soll Rani Khedira, der kleine Bruder von Weltmeister Sami Khedira, dort draufstehen. (smk)