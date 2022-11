WM 2022: Deutschland gegen Japan heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Manuel Neuer wird im Spiel gegen Japan ohne die „One Love“-Binde auflaufen. © Markus Ulmer/imago

Für das DFB-Team startet die WM 2022 mit dem Gruppenspiel gegen Japan. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Baaya - Die WM 2022 ist bereits in vollem Gange, viele Mannschaften haben schon ihr erstes Gruppenspiel absolviert. Am Mittwoch (23. November) startet nun auch die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier, erster Gegner ist Japan. Kann die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gegen den amtierenden Ostasienmeister die ersten drei Punkte einfahren? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

„Man holt sich mit einem guten Turnierstart Selbstsicherheit, hat mit drei Punkten schon einen kleinen Puffer und kann mit breiter Brust in die nächsten Spiele gehen. Für mich ist das Auftaktspiel wirklich die wichtigste Partie im ganzen Turnier“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem ersten Spiel bei der WM 2022 gegen Japan. 2018 startete das DFB-Team mit einer Niederlage gegen Mexiko ins Turnier und schied nach der Gruppenphase aus.

WM 2022: Manuel Neuer wird nicht „One Love“-Binde tragen

Manuel Neuer wird im Spiel gegen Japan nicht, wie geplant, mit der „One Love“- Binde auflaufen. Grund ist ein Verbot der Fifa. Der Verband kündigte zudem sportliche Konsequenzen an, sollten sich die Verbände dem Verbot widersetzen. Der DFB hat aber offenbar vor, rechtlich dagegen vorzugehen.

Aber zurück zum Sportlichen: Japan mit Eintracht Frankfurts Offensivspieler Daichi Kamada hat bei der WM 2022 ebenfalls große Ambitionen. „Unser Ziel ist das Viertelfinale. Im Fußball weiß man nicht, was passiert. Zunächst einmal gilt es, die Vorrunde in dieser schwierigen Gruppe zu überstehen“, sagte Kamada vor dem Turnier. Es dürfte also kein einfaches Spiel für die deutsche Nationalmannschaft werden.

Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Japan bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 23. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Deutschland gegen Japan heute live im Free-TV der ARD

Das erste Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Deutschland und Japan am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 13.10 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

WM 2022: Deutschland gegen Japan heute live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Deutschland und Japan am Mittwoch (23.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

am Mittwoch (23.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden. ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Deutschland gegen Japan heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Deutschland und Japan am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

