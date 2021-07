Ganz harter Werder-Test gegen Zenit St. Petersburg

Werder-Testspiel am Mittwoch

Von Björn Knips schließen

Der SV Werder Bremen empfängt zum Abschluss des Zillertal-Trainingslagers den russischen Meister Zenit St. Petersburg zum Testspiel im Parkstadion. Ein echter Härtetest für das bislang ungeschlagene Team von Trainer Markus Anfang! Der Vorbericht der DeichStube*.

Zell am Ziller – Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor – so lautet bislang die Testspielbilanz des SV Werder Bremen in diesem Sommer. Doch am Mittwochabend könnte diese weiße Weste gegen Zenit St. Petersburg im Parkstadion in Zell am Ziller (18 Uhr) ganz schön schmutzig werden. „Das ist eine absolute Top-Mannschaft“, sagt Tom Cichon, der zum Trainerteam von Markus Anfang gehört und sich vor allem um die Gegneranalyse kümmert. Er hat den russischen Meister gerade erst gesehen – beim 0:0 im Testspiel gegen den FC Schalke 04.

Werder Bremen-Testspiel gegen Zenit St. Petersburg ohne Nicolai Rapp?

Das Ergebnis klingt gut, doch Werders künftiger Zweitliga-Konkurrent hatte ganz schön zu kämpfen, um diese Partie ungeschlagen zu überstehen. „Die Russen haben Schalke vor einige Probleme gestellt mit vielen direkten Pässen. Das wird eine echte Aufgabe für uns“, glaubt Cichon und fordert: „Deshalb müssen wir aktiv sein.“ Auf keinen Fall will sich Werder Bremen verstecken und tief stehen. Der Anfang-Fußball sieht ein mutigeres Spiel nach vorne vor. Ob das gegen den Champions-League-Teilnehmer Zenit St. Petersburg möglich sein wird, muss sich zeigen.



Nicht dabei sein können Keeper Jiri Pavlenka (Aufbautraining nach Rückenproblemen) und Neuzugang Anthony Jung (grippaler Infekt). Fraglich ist der Einsatz von Nicolai Rapp. Der Neuzugang war zwar am Dienstagnachmittag nach muskulären Problemen ins Training zurückgekehrt, musste die Einheit dann aber vorzeitig abbrechen. Übrigens: Tickets für die Partie gibt es nur online. Sie sind aber unter www.zillertal.at noch erhältlich. (kni)