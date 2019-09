So seht Ihr Werder Bremen gegen Union Berlin live im TV

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag landete Werder Bremen gegen den FC Augsburg den ersten Dreier der Saison. Gegen Union Berlin soll der zweite folgen, Anpfiff ist um 15.30 Uhr. So seht ihr die Partie live im TV.

Das Bundesliga-Spiel bei Union Berlin ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Clubs in einem Pflichtspiel. Im August 2009 standen sich die Teams in der ersten DFB-Pokal-Runde gegenüber – Werder Bremen gewann mit 5:0.

Ungefähr 2700 Werder-Fans werden die Grün-Weißen nach Berlin begleiten. Tickets sind nicht mehr verfügbar, die Alte Försterei ist ausverkauft. Ab 13.30 ist Einlass – alle weiteren Tipps für Auswärtsfahrer haben wir natürlich auch für Euch.

Werder Bremen gegen Union Berlin läuft nicht im Free-TV

Wer das Spiel von Werder Bremen gegen Union Berlin in entspannter Atmosphäre verfolgen möchte, dem sei dieUnion Bar und analoge Deichstube am Brommyplatz empfohlen. Für die Verpflegung ist dort gesorgt – an DeichBier-Nachschub und Essen wird es nicht mangeln. Einfach mal vorbeischauen!

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es die Partie nicht zu sehen geben – Sky überträgt wie gewohnt um 15.30 Uhr live. Ihr braucht also ein Pay-TV-Abo, um Werder gegen Union live verfolgen zu können. Alternativ stellen wir natürlich auch unseren DeichStube*-Liveticker bereit, der Euch auf dem Laufenden hält.

Mehr Werder Bremen im TV

Eine Zusammenfassung der Nachmittagsspiele könnt Ihr am Samstagabend ab 18 Uhr in der „Sportschau“ (ARD) sehen. Weitere Sportsendungen, in denen die Highlights gezeigt werden, sind „Das aktuelle Sportstudio“ (ZDF, Samstag, 22.45 Uhr; Wiederholung am Sonntag, 02.15 Uhr) und der „NDR-Sportclub“ (NDR, Sonntag, 22.50 Uhr).

Auch in „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ (WDR, Sonntag, 22.45 Uhr), im „Doppelpass“ (Sport1, Sonntag, 11.00 Uhr) und in „100% Bundesliga - Fußball bei Nitro“ (RTL Nitro, Montag, 22:15 Uhr) wird Werder Bremen thematisiert.

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks