Corona-Schock überwunden: Werder mit Schmackes gegen Hoffenheim

Der SV Werder Bremen empfängt am fünften Spieltag in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim, hatte im Vorfeld mit dem Corona-Wirbel aber andere Baustellen. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – In dieser Woche hieß der Gegner beim SV Werder Bremen mehr Corona als TSG 1899 Hoffenheim, es wurde fast mehr auf das Virus getestet, als für das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) trainiert. Doch bei aller Sorge um die eigene Gesundheit und die seiner Spieler, die Florian Kohfeldt absolut eingestand, wollte der Werder-Coach die Besonderheiten der vergangenen Tage nach der Corona-Infektion von Felix Agu und der freiwilligen Quarantäne der ganzen Mannschaft sportlich nicht überbewertet wissen: „Ja, wir haben einen Trainingstag verloren. Aber ich werde nicht klagen, und das wird am Sonntag auch keine Ausrede sein.“

Werder Bremen: Erster Coronavirus-Fall überschattet Vorbereitung auf Spiel gegen TSG 1899 Hoffenheim

Allerdings machte nicht nur der erste positive Corona-Fall bei Werder Bremen die Vorbereitung schwierig. Es gibt schließlich weitere Ausfälle. Ludwig Augustinsson, Patrick Erras (beide Oberschenkelzerrung) und Davie Selke (Leistenprobleme) fehlen verletzungsbedingt. Immerhin durfte Tahith Chong seine eigentlich 14-tägige Quarantäne beenden, weil er aus Sicht des Gesundheitsamtes Bremen im Fall Agu nicht mehr als Kontaktperson 1 gilt. Der Niederländer wird zum Kader gehören, das Problem auf der linken Abwehrseite aber kaum lösen können. Agu hätte Augustinsson definitiv als Linksverteidiger ersetzt und seine Bundesliga-Premiere gefeiert, so Kohfeldt, doch nun muss der Coach ein wenig tüfteln. Gut möglich, dass Marco Friedl von innen nach außen rückt, dort hat er in der Vergangenheit sehr oft gespielt. Kapitän Niklas Moisander könnte dann ins Team zurückkehren.

Doch Einblicke in seine Gedankenwelt zu einer möglichen Aufstellung gestattete Kohfeldt nicht. Beim Thema Coronavirus war er dagegen offen. „Wir haben schon alle einen kleinen Schock bekommen, als wir am Mittwochabend das positive Ergebnis von Felix erhalten haben“, berichtete der Coach und dachte sofort an seinen Spieler Agu: „Für Felix ist das mental nicht so einfach, auch wenn er das bislang ganz gut wegsteckt.“ Er habe viel mit ihm telefoniert, aber auch mit den anderen Spielern und vielen Mitarbeitern. „Ein, zwei Handy-Akkus hat mich das schon gekostet“, berichtete Kohfeldt mit einem Schmunzeln. Was von außen betrachtet vielleicht etwas flapsig und der Ernsthaftigkeit der Situation nicht angemessen erschien, war vielmehr der Versuch, in der Video-Pressekonferenz nicht zu bedrückt zu wirken.

Werder Bremen: Das Ziel gegen die TSG 1899 Hoffenheim? Trainer Florian Kohfeldt antwortet mit viel Sarkasmus

Zuvor hatte der 38-Jährige durchaus eindrucksvoll beschrieben, was so eine Geschichte mit einem macht. Zum Beispiel der Moment, als am Freitagnachmittag die Ergebnisse des ersten Corona-Tests nach dem positiven Fall Agu mitgeteilt wurden. „Natürlich hat man bei der Mannschaft eine gewisse Erleichterung gespürt, dass sonst keiner positiv war. Ich bei mir – ganz ehrlich gesagt – auch. Man macht sich schon so seine Gedanken, was wäre wenn gewesen. Auch wenn das Thema Corona medial sehr präsent ist: Wenn es einen dann ganz unmittelbar betrifft, ist es noch einmal etwas ganz anderes.“

Nun soll der Fokus aber auf der TSG 1899 Hoffenheim liegen, der gute Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen weiter veredelt werden. Auf die Frage, was er sich nach dem zwar erfolgreichen, aber sportlich nicht so beeindruckenden 1:1 des SV Werder Bremen beim SC Freiburg wünsche, antwortete Kohfeldt mit jeder Menge Sarkasmus: „80 Prozent Ballbesitz, totale Dominanz, 4:0!“ Es ärgert ihn, dass seine Mannschaft zum Teil sehr schlecht geschrieben wurde. „Ich habe mir das Freiburg-Spiel extra noch zwei Mal angeschaut“, berichtete der Coach. Natürlich hätten die Gastgeber mehr vom Spiel gehabt, aber so viel Gefährliches seine Abwehrspieler auch nicht zugelassen – neben dem Tor eigentlich nur die Großchance von Jonathan Schmid.

Werder Bremen gegen TSG 1899 Hoffenheim: Florian Kohfeldt sucht das richtige Rezept

Fazit: Werder Bremen will sich nicht zu klein machen lassen trotz personeller Probleme im Mittelfeld durch den Abgang von Davy Klaassen. Auch durch alle anderen Schwierigkeiten wie die weiteren Ausfälle, Corona oder die finanziell angespannte Lage will sich Florian Kohfeldt die eigentlich gute Stimmung im Team und seinen Spaß an der Arbeit nicht verderben lassen. Und so erzählte er einfach mal von einem positiven Nebeneffekt der selbst verordneten häuslichen Quarantäne am Donnerstag: „Da konnte ich für die Familie das Mittagessen machen. Das ist an so einem Tag eher unüblich.“

Ansonsten greift Kohfeldt durchaus mal zum Kochlöffel und hatte deshalb auch kein Problem damit, auf die Nachfrage eines neugierigen Journalisten kulinarisch durchaus wertvoll zu antworten: „Es gab eine Siegerländer Spezialität aus meiner Jugend: Bauernfrühstück. Dazu gehören Nudeln und Kartoffeln. Es muss Gemüse rein, dann noch eine grobe Mettwurst und ein Ei drüber – hervorragend.“ Klingt schmackhaft. Jetzt muss Werder nur noch das richtige Rezept finden, um auch gegen Hoffenheim zu punkten. (kni) *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.