Werder Bremen gegen ZSKA Sofia - Testspiel im Live-Ticker: Neuzugang Jung fehlt mit grippalem Infekt

Der SV Werder Bremen bestreitet am Sonntag sein Testspiel gegen ZSKA Sofia aus Bulgarien. Verfolgt das Spiel heute im Live-Ticker der DeichStube*.

15.17 Uhr: Schon irgendwie krass. Nach Monaten der Geisterspiele, der Einöde auf den Rängen, ist hier plötzlich die Tribüne voll! Die Menschen trinken Bier, Rauchen - it smell‘s like Fußball-Spirit! Herrlich! Und auch sicher. Denn in Österreich gelten selbstverständlich auch die 3G-Regeln. Nur wer entweder geimpft (doppelt), getestet (frisch) oder genesen ist, darf den zu erwartenden Fußball-Leckerbissen hier vor Ort verfolgen.

15.14 Uhr: Werder übrigens inzwischen im wunderschönen Parkstadion in Zell am Ziller angekommen, wie sich das für gute Touris gehört mit dem Rad! Vor allem Möhwald (hatte gestern Geburtstag) und Park (trinkt gerne Eier, unfassbarer Kerl) wurde hier von den rund 1000 Fans abgefeiert. Zu Recht, wie wir finden!

15.12 Uhr: Das mal gleich vorab, damit sich später keiner wundert: Zum Tickern hier absolut erschwerte Bedingungen, die XXL-Box, aus der die gängigsten Après-Ski-Hits ballern, steht quasi mit auf der Tastatur. „In sing a Liad für dich!“ In diesem Sinne: Pack ma‘s!

15.10 Uhr: Neben Torhüter Jiri Pavlenka, der noch Trainingsrückstand hat, fehlen bei Werder heute auch Eren Dinkci und Leonardo Bittencourt wegen muskulärer Probleme. Neuzugang Anthony Jung ist zudem wegen eines leichten grippalen Infekts nicht dabei.

15.08 Uhr: Folgende Spieler schickt Trainer Markus Anfang ins Rennen: Kapino - Möhwald, Füllkrug, Nankishi, Schmid, Toprak, Park, Badjie, Gruev, Mbom und Groß. Wird spannend zu sehen, wie sich das Ganze auf dem Platz gleich taktisch anordnen wird.

15.03 Uhr: Servus, Grüezi und Hallo aus dem wunderbaren Zillertal, wo Werder in Kürze sein Testspiel gegen ZSKA Sofia bestreiten wird! Und was sollen wir sagen? So eben kommt hier auch schon der Berner Sennenhund mit dem Aufstellungsbogen im Fässchen angetrotettet!

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Testspiel von Werder Bremen gegen ZSKA Sofia. Anpfiff im Parkstadion von Zell am Ziller ist am heutigen Sonntag um 16 Uhr. Hier im Liveticker geht es gegen 15 Uhr mit den Aufstellungen los.

Zum Vorbericht vom 3. Juli 2021:

„Ein anderes Kaliber“: So will Werder Bremen-Trainer Markus Anfang das Testspiel gegen ZSKA Sofia angehen

Erst ein deutlicher 7:0-Erfolg gegen den Oberligisten Lohne, dann ein am Ende doch noch souveränes 4:0 gegen den Regionalligisten Oldenburg – bisher ist die Testspielweste des SV Werder Bremen in diesem Sommer noch strahlend weiß. Während der zwei kommenden Partien im Trainingslager im Zillertal dürfte die Mannschaft von Trainer Markus Anfang aber erstmals so richtig gefordert werden. Los geht es am Sonntag mit dem Spiel gegen den bulgarischen Rekordchampion ZSKA Sofia (16.00 Uhr im Liveticker der DeichStube*), ehe am Mittwoch die Partie gegen den amtierenden russischen Meister Zenit St. Petersburg (18.00 Uhr) folgt.

Zell am Ziller - „Sofia ist schon ein anderes Kaliber als die Gegner, gegen die wir bisher gespielt haben“, sagt Markus Anfang, der sein Team zunächst ganz bewusst gegen Amateurclubs antreten ließ, „damit wir gut reinkommen und einen sukzessiven Aufbau haben“. Die vergangene Saison hat ZSKA Sofia in Bulgarien auf dem dritten Platz und als Pokalsieger beendet, kann also in der kommenden Serie international dabei sein, wenn die Qualifikationsspiele erfolgreich bestritten werden. Anfang geht deshalb davon aus, dass sein Team vor allem in der Abwehr auf den Prüfstand gestellt wird. „Im Trainingslager wollen wir generell etwas mehr Wert auf die Abläufe in der Defensive legen, und da hilft es, gegen Mannschaften zu spielen, gegen die wir unsere Defensive vermehrt brauchen werden“, erklärt der Coach des SV Werder Bremen.

Werder Bremen gegen ZSKA Sofia im Live-Ticker: So plant Trainer Markus Anfang das Testspiel

Gegen Champions-League-Teilnehmer Zenit St. Petersburg dürfte das noch einmal etwas mehr der Fall sein. Dass Werder Bremen plant, sich während der beiden Testspiele im Zillertal nur hinten reinzustellen, soll das aber nicht heißen, sagt Anfang. Die ursprüngliche Idee des Werder-Trainers war es, sowohl gegen ZSKA Sofia (so das Testspiel live im TV sehen) als auch gegen St. Petersburg 2x60 Minuten zu spielen, damit sich möglichst viele Spieler möglichst lange zeigen können. Aus diesen XXL-Tests wird allerdings nichts. „Es ist nicht umsetzbar, weil es das Personal der Gegner gerade nicht zulässt“, erklärt Markus Anfang, dessen Plan nun so aussieht: Im ersten Test soll ein Großteil der Bremer Profis 60 Minuten spielen, der andere nur 30, ehe es im zweiten Test genau umgekehrt laufen soll.

Werder Bremen: Trainer Markus Anfang will die Belastung im Testspiel gegen ZSKA Sofia steigern

So soll die Spielzeit jedes Einzelnen beim SV Werder Bremen von 45 Minuten (Lohne, Oldenburg) über 60 Minuten (Sofia, St. Petersburg) auf schließlich 90 Minuten (während des Doppeltests am 17. Juli bei Feyenoord Rotterdam) gesteigert werden. „Auf diese Weise werden alle Spieler ausreichend Gelegenheit haben, sich zu zeigen“, betont Anfang. Gegen ZSKA Sofia dürfte dann übrigens auch erstmals Neuzugang Lars Lukas Mai für Werder auflaufen. (dco) *DeichStube.de ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mediengruppe Kreiszeitung und der WESER-KURIER Mediengruppe sowie ein Angebot von IPPEN.MEDIA.