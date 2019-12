Nachlegen statt nachlassen: Warum für Werder gegen Paderborn nur ein Heimsieg zählt

Der SV Werder Bremen will am Sonntag (18 Uhr) nach dem 3:2-Sieg gegen den den VfL Wolfsburg auch gegen das Schlusslicht SC Paderborn nachlegen. Gegen die Ostwestfalen muss das Team von Trainer Florian Kohfeldt eigentlich die Punkte 15, 16 und 17 einfahren. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Es gibt da dieses eine Wort. Seit jeher ist es fester Bestandteil des landläufigen Fußball-Vokabulars, doch Florian Kohfeldt mag es im Moment nicht. Würde es von sich aus niemals in der Öffentlichkeit in den Mund nehmen. Das wurde während der Pressekonferenz des SV Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Sonntag, 18.00 Uhr) einmal mehr ziemlich schnell deutlich.

Dieses Wort – vielleicht ist es dem Trainer von Werder Bremen zu absolut, vielleicht drückt es ihm in der aktuellen Situation auch zu wenig Respekt gegenüber dem Gegner aus –, es lautet jedenfalls: Pflichtsieg. „Das ist mir zu hoch gegriffen“, sagte Kohfeldt also über das Wort, nachdem er darum gebeten worden war, die Bedeutung des Paderborn-Spiels für Werder einzuordnen. Das tat der 37-Jährige dann auch, gewohnt wortgewandt, gehaltvoll und offen. Danach schwebte folgender Eindruck aber nur noch stärker in der Luft: Ein Sieg gegen Paderborn ist für Werder absolute Pflicht.

Werder Bremen will gegen den SC Paderborn „einiges gerade biegen“

„Das wird ein extrem wichtiges Heimspiel, da brauchen wir die gleiche Galligkeit, die gleiche Konsequenz und Gier wie in Wolfsburg, um zu gewinnen“, betonte Kohfeldt und schob sicherheitshalber noch hinterher: „Bei uns ist überhaupt keine Entspannung zu spüren.“ Die wäre Werders Vorhaben auch nur im Wege. Nach dem 3:2 beim VfL Wolfsburg soll gegen den Tabellenletzten unbedingt der nächste Sieg, der nächste Schritt raus aus der brenzligen Tabellenregion folgen. „Wir alle wissen, dass wir jetzt die Chance haben, in den letzten Spielen der Hinrunde noch einiges gerade zu biegen“, sagte Kohfeldt, der freilich auch weiß: „Aber wir müssen auch noch einiges tun, bis sich unsere Lage wieder verbessert hat.“

Bei einem Sieg gegen Paderborn würden die Bremer ihr Punktekonto auf 17 erhöhen, was die von Kohfeldt geforderten 20 Punkte zu Weihnachten in absolute Reichweite bringen würde. Nichts anderes ist die Erwartungshaltung, nichts anderes ist der Anspruch, was sowohl für Mannschaft, Fans und Umfeld gilt. Auf dem Papier gibt es schließlich derzeit keine leichtere Aufgabe als ein Heimspiel gegen Schlusslicht Paderborn, das von seinen bisher 13 Saisonspielen zehn verloren, auf der anderen Seite aber auch schon für so manche Überraschung gesorgt hat.

Werder Bremen gegen den SC Paderborn: Florian Kohfeldt glaubt nicht, dass sein Team nachlässig werden könnte

Beispiel Dortmund, als die Elf von Trainer Steffen Baumgart zur Pause sensationell mit 3:0 führte und am Ende 3:3 spielte. Oder Beispiel Leipzig, erst eine Woche her, als Paderborn nach 0:3-Rückstand auf 2:3 verkürzte und fast noch zum Ausgleich gekommen wäre. „Das ist ein unglaublich unangenehmer Gegner, der über viel Geschwindigkeit verfügt, der ein sehr gutes Konterspi el hat und der jeder Mannschaft, gegen die er bisher gespielt hat, weh getan hat“, weiß Kohfeldt, der von seinem Team fordert, „keine Sekunde nachlässig“ zu sein. Sorgen, dass das dennoch passieren könnte, macht sich der Trainer nicht – übrigens genauso wenig wie Sportchef Frank Baumann.

„Positiv stimmt mich, dass die Mannschaft direkt nach dem Sieg in Wolfsburg schon auf Paderborn geblickt hat“, sagte Baumann und meinte damit Aussagen einiger Profis, die beide Spiele praktisch miteinander verbunden hatten. Tenor: Der Sieg in Wolfsburg war nur etwas wert, wenn noch einer gegen Paderborn folgt. Siegen verpflichtet, wenn man denn so möchte. Und vielleicht ist das auch eine Formulierung, mit der Florian Kohfeldt besser leben kann als mit dem eingangs besprochenen Unwort: Pflichtsieg. (dco)

