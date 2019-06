Jetzt auch Werder Bremen: Nächster Bundesliga-Club verkauft Stadion-Namen

Paukenschlag bei Werder Bremen: Der Bundesliga-Traditionsverein verkauft die Namensrechte seines Fußball-Stadions!

Bremen – Diese Nachricht wird Fußball-Romantikern im hohen Norden vermutlich gar nicht schmecken: Werder Bremen v erkauft die Namensrechte seines Fußball-Stadions. Das berichtet DeichStube.de*. Demnach wird das Weserstadion ab der Bundesliga-Saison 2019/2020 offiziell einen anderen Namen tragen.

Werder Bremen: Bundesliga-Club verkauft Stadion-Namen

Werder Bremen war bislang einer von drei Bundesligisten, die den Namen ihrer Fußball-Arena noch nicht an einen Werbepartner verkauft haben: Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und eben Werder. Damit ist ab der kommenden Saison Schluss! Die Bremer verkaufen die Namensrechte am Weserstadion an einen finanzstarken Partner aus der Immobilien-Branche. Fußball-Romantikern dürfte das kaum schmecken, auf der Gegenseite winkt Werder Bremen mit dem Deal fette Kohle.

