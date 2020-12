„Wer zuckt, hat keine Chance“: Einmal mehr geht es für Werder gegen Mainz um sehr viel

Keine schöne Erinnerung. In der vergangenen Bundesliga-Saison verlor der SV Werder Bremen gegen Mainz 05 mit 0:5 und 1:3. Das erste Spiel leitete den Abstiegskampf ein, das zweite hätte ihn beinahe entschieden. Am Samstag (15.30) gibt es ein Wiedersehen unter ähnlichen Voraussetzungen. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Natürlich kommt dieses unangenehme Gefühl gerade wieder hoch. Diese schlimmen Erinnerungen an zwei Spiele, die er lieber nicht erlebt hätte. Daraus macht Florian Kohfeldt erst gar keinen Hehl, weil er weiß, dass alles andere ziemlich unglaubwürdig wäre. Schließlich geht es für den SV Werder Bremen am Samstag gegen Mainz 05. Und da war doch was..., wie es landläufig so unschön heißt. War es. „Zwei sehr, sehr bittere Tage“ nämlich, so nennt es Kohfeldt beim Rückblick auf die vergangene Saison, als seine Mannschaft gegen die Mainzer erst sehr viel und am Ende gefühlt schon alles verloren hatte. „Emotional kann ich diese Spiele nicht ganz wegdrücken, dafür waren sie als Erlebnisse zu einschneidend“, gesteht der Werder-Trainer, für dessen Verein das neuerliche Duell mit den Rheinhessen mal wieder ein richtungsweisendes ist. Ausgangsfrage: Mainz erneut als Inbegriff der Bremer Misere, oder Mainz dieses mal doch endlich als Mutmacher?

Werder Bremen gegen Mainz 05: Neun Niederlagen in Folge für die Grün-Weißen

„Es ist ein Spiel, auf dem eine gewisse Bedeutung liegt, weil es den Saisonverlauf beeinflussen kann“, sagt Kohfeldt, der mit seiner Mannschaft nach neun sieglosen Partien und vier Niederlagen in Serie kurz vor dem Weihnachtsfest am Scheideweg steht. Ein Erfolg beim aktuell Tabellenvorletzten Mainz, und Werder Bremen würde das Bundesligajahr einigermaßen versöhnlich beenden. „Wenn wir Weihnachten vier bis sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hätten, dann wäre das ein richtig gutes Ergebnis gemessen an unserer Erwartungshaltung und dem, was realistisch möglich ist“, betont Kohfeldt.

Bei einer Niederlage würde der Gegner allerdings sehr nahe an Werder heranrücken, was Kohfeldts Argumentation aus den vergangenen Wochen ins Wanken bringen dürfte. Nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams Wolfsburg, Leipzig und Dortmund sowie gegen den guten Aufsteiger Stuttgart hatte der 38-Jährige die grundsätzliche Leistung seiner Mannschaft gelobt – und tatsächlich war Werder Bremen in keinem dieser Spiele (das Duell in Leipzig ausgenommen) chancenlos gewesen. „Wir wussten vorher, dass es eine schwierige Saisonphase wird, in der wir aber viel mehr Punkte holen wollten. Und so haben wir auch gespielt. Wir haben uns nicht vier Wochen lang geschont und gesagt: Danach kommen die Spiele, in denen wir punkten können“, sagt Kohfeldt. Die schwarze Serie hat trotzdem dazu geführt, dass Mainz nun ein Spiel wird, in dem Werder punkten muss. Im Grunde genau so wie vor einem Jahr, am 17. Dezember 2019, als die Mainzer ins Weserstadion kamen – um Werder mit einem 5:0-Kantersieg auf den Relegationsplatz zu stürzen. Kohfeldt: „Fußballerisch vielleicht die schlimmste Halbzeit, die ich hier erlebt habe.“

Werder Bremen gegen Mainz 05: „Wer zuckt, hat keine Chance in diesem Spiel“

Die Lage im Winter 2020 ist zwar nicht ganz so dramatisch, aber „ich kann es verstehen, dass man von Außen betrachtet Parallelen findet zum letzten Jahr“, sagt Kohfeldt. Auf der anderen Seite sieht er „ganz, ganz viele Dinge, die anders sind“. Das Zentrale: „Jetzt haben wir eine Menge zu gewinnen. Das hatten wir letztes Jahr zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr.“ Während Werder Bremen aktuell wackelt, taumelte die Mannschaft damals längst, was sich auf keinen Fall wiederholen soll.

„Wer zögerlich ist, wer zuckt, der wird keine Chance haben in diesem Spiel“, sagt Kohfeldt, kündigt ein „offenes Visier“ an und will „taktisch aus dem Dickicht“ kommen: Militär-Metaphern vor Mainz, die Entschlossenheit demonstrieren sollen. Schließlich möchte Kohfeldt die Opel-Arena nach dem Spiel am liebsten lächelnd verlassen – und nicht annähernd so niedergeschlagen wie am 33. Spieltag der Vorsaison, als Werder Bremen nach einem 1:3 in Mainz gefühlt schon aus der Bundesliga abgestiegen war. (dco)

