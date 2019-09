Werder Bremen im Liveticker gegen den FC Augsburg: Lang direkt in der Startelf!

Werder Bremen will im Heimspiel gegen den FC Augsburg die ersten Punkte der jungen Bundesliga-Saison einfahren. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Im Liveticker der DeichStube seid Ihr live auf dem Laufenden!

15:00 Uhr: Hoffnung macht das letzte Heimspiel der Bremer gegen den FCA - dort gab es ein 4:0 mit zwei Toren von Rashica.

14:55 Uhr: Die Augsburger sind zwar immerhin mit einem Punkt statt zwei Niederlagen gestartet, allerdings setzte es eine 1:5 Klatsche beim BVB und daheim gab es ein mageres 1:1 gegen Aufsteiger Union Berlin. Mit einem Sieg könnte Werder Bremen die Fuggerstädter heute also überholen und mindestens auf Rang 13 vorrücken.

14:52 Uhr: Kevin Möhwald fehlt heute aufgrund von Knieproblemen und steht deshalb nicht zur Verfügung - passend zur Verletztenmisere.

14:42 Uhr: Ein Sieg im zweiten Heimspiel der Saison ist Pflicht für die Grün-Weißen nach den beiden Auftaktpleiten gegen Düsseldorf und bei Hoffenheim, um den eigenen Ansprüchen nicht noch weiter hinterherzulaufen. Aber drei Punkte im heutigen Match seien zudem ,,sehr wichtig für die innere Grundstimmung eines jeden einzelnen“, sagte Florian Kohfeldt.

Werder Bremen gegen den FC Augsburg: Das ist Werders Startelf - Neuzugang Lang dabei!

14:37 Uhr: Neuzugang Lang gleich in der Startelf: Erst seit Donnerstag in Bremen - und am Sonntag schon auf dem Platz: Im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg wird Neuzugang Michael Lang direkt sein Debüt im grün-weißen Trikot feiern. Der 28-Jährige beginnt als Rechtsverteidiger, Theodor Gebre Selassie kann somit in der Innenverteidigung aushelfen. Im Vergleich zum Auswärtsspiel gegen Hoffenheim (2:3) gibt es noch eine weitere Änderung in der Bremer Startformation: Stürmer Josh Sargent ersetzt den gesperrten Johannes Eggestein.

14:34 Uhr: Kohfeldt und der SV Werder starten heute mit Neuzugang Michael Lang und Sargent. Neben Straudi und Gruev ist auch Groß wieder auf der Bank - Möhwald hingegen ist nicht im Kader. Genauso wie Jojo Eggestein, der Gelb-Rot gesperrt ist!

14:20 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker für das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Gleich folgen die Aufstellungen beider Teams.

Bremen - Wie soll das Ziel schon lauten? Nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Bundesliga-Saison gibt es für Werder Bremen heute ab 15.30 im Heimspiel gegen den FC Augsburg nur eines: gewinnen. Unbedingt! Hier im Liveticker der DeichStube* verpasst Ihr nichts. Die Aufstellungen beider Mannschaften werden gegen 14.30 Uhr hereinflattern.

Werder Bremen gegen den FC Augsburg - Kohfeldt genervt von null Punkten - der Vorbericht

Bremen – Wenn gegen den FC Augsburg nichts zu holen ist, dann würde Trainer Florian Kohfeldt zwar auch nicht in Panik geraten, behauptet er, aber natürlich will er mit dem SV Werder Bremen nicht den nächsten Tiefschlag kassieren. Und vor allem mag er es nicht, dass ihm aus der Tabelle diese vermaledeite Zahl anguckt. „Die Null nervt einfach“, grummelt Kohfeldt mit Blick auf das Bremer Punktekonto und gibt zu: „Da ist eine gewisse Frustration dabei.“

Werder Bremen: Sieg gegen FC Augsburg wichtig für die Grundstimmung

Einerseits will der Coach von Werder Bremen den Fehlstart nicht überbewerten, demonstriert Gelassenheit und Glauben an das Team, an die von ihm vorgegebene Linie, an die eigene Stärke. Aber andererseits zählen nur die Zähler. „Es geht darum, diese Null da wegzukriegen“, meint Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz auf Nachfrage der DeichStube* und erklärt die Partie gegen den FC Augsburg als „sehr wichtig für die innere Grundstimmung eines jeden einzelnen.“

Das kann man so sagen. Man kann auch sagen, dass am Sonntag für Werder Bremen die Weichen gestellt werden: Krisenstimmung und Unruhe im Umfeld oder allgemeine Beruhigung? Kohfeldts Team ist schon am dritten Spieltag über das normale Maß hinaus gefordert.

Werder Bremen setzt gegen den FC Augsburg auf die Anhänger

Die Besonderheit der Situation lässt sich auch an Kohfeldts Appell an die Fans des SV Werder Bremen festmachen. Nach dem 2:3 bei 1899 Hoffenheim hatte er alle Grün-Weißen aufgefordert, gegen Augsburg hinter der Mannschaft zu stehen. Was wie ein Notruf wirkte, sollte aber gar nicht so drastisch gemeint sein, korrigiert sich Florian Kohfeldt nun: „Es hat niemand zu einem Busempfang aufgerufen – oder dazu, die Stadt grün-weiß zu schmücken. Außerdem beschwören wir ja keine außergewöhnliche Situation herauf. Volle Unterstützung durch die Fans – das ist in Bremen ja der Normalfall. Diesen Faktor wollen wir für uns nutzen.“

