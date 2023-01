Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Liveticker: Bittencourt erhöht für Werder

Von: Malte Bürger, Maik Hanke, Marius Winkelmann

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Oliver Burke lässt sich für seinen Führungstreffer von den Teamkollegen feiern. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC St. Gallen: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel in der Pinatar Arena von Murcia - heute alles live im Liveticker der DeichStube!

28. Min: Riesenchance für Werder! Ducksch schickt Burke steil, der enteilt seinem Gegenspieler, aber scheitert am gut reagierenden Schlussmann Zigi.

25. Min: Und so fiel es: Werder gewinnt den Ball und geht schnell nach vorne, Jens Stage spielt den Super-Pass in die Schnittstelle, wo Leo Bittencourt im Eins-gegen-Eins mit dem Keeper cool bleibt und per Lupfer trifft. Schönes Tor!

25. Min: Und da ist das 2:0 für Werder! Leo Bittencourt trifft!

24. Min: St. Gallen versucht es mit einer indirekten Variante, Maglica zieht mit links drauf, der Ball wird noch abgefälscht, aber Pavlenka hat ihn.

22. Min: Werder lässt den Ball hinten durch die eigenen Reihen laufen, St. Gallen presst aber hoch. Friedl verliert den Ball an Akolo und muss sich direkt mit einem Foul behelfen. Freistoß aus guter Position für die Schweizer.

20. Min: Das Tor hatte sich nicht wirklich angedeutet, jetzt will Werder das Spiel zunehmend übernehmen.

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Oliver Burke trifft zum 1:0

17. Min: Weiser initiiert den Angriff über die rechte Seite, Leo Bittencourt ist es schließlich, der auf Oliver Burke quer legt, und der schießt aus rund zwölf Metern ins Tor. Zigi ist noch dran.

17. Min: Und plötzlich das 1:0 für Werder! Burke hat‘s gemacht!

16. Min: Jetzt wagt sich Werder mal nach vorne, doch die Flanke von Anthony Jung wird direkt abgefangen. Danach muss Werder wieder abbrechen und von hinten neu aufbauen.

15. Min: St. Gallen macht es ganz gut bisher, ist jedenfalls besser als Werder im Spiel.

13. Min: Wir haben im Stadion nochmal kurz durchgezählt. Es dürften so 150 Zuschauer vor Ort sein.

10. Min: Der Ball ist im Bremer Tor - aber der Treffer zählt nicht! St. Gallen hebelt die Werder-Abwehr viel zu einfach aus, doch Schütze Akolo stand im Abseits.

8. Min: Und da war plötzlich Alarm im Werder-Strafraum! Nach einer Ecke landet der Ball vor den Füßen von Guillemenot, doch der trifft den Ball nicht richtig. Der Treffer hätte aber wohl auch nicht gezählt wegen Abseitsstellung.

7. Min: Noch spielt sich das meiste im Mittelfeld ab, eine Torchance hat es noch nicht gegeben.

4. Min: Bei der Aufstellung sieht tatsächlich alles ähnlich aus, wie man es erwartet hätte. Gewohntes 3-5-2-System. Milos Veljkovic gibt den zentralen Part einer Dreierkette, Amos Pieper spielt den rechten Innenverteidiger.

2. Min: Werder läuft direkt hoch an.

1. Min: Anpfiff! Das Testspiel läuft!

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Anpfiff in der Pinatar Arena von Murcia

15.30 Uhr: Noch läuft die Platzwahl, gleich ist Anstoß.

15.26 Uhr: St. Gallen ist übrigens aktuell Tabellendritter in der Schweizer Super League. Für das Team von Trainer Peter Zeidler ist es das erste Testspiel des Kalenderjahres 2023. In wenigen Minuten geht‘s hier los...

15.20 Uhr: Es sind auch einige Zuschauer in der Pinatar Arena dabei, viel mehr als 100 dürften es aber wohl nicht sein.

15.15 Uhr: U20-Nationaltrainer Hannes Wolf ist auch da.

15.00 Uhr: Hoher Besuch beim Werder-Spiel: Nationalmannschafts-Co-Trainer Hermann Gerland und U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo schauen sich gleich den Test gegen St. Gallen an.

14.50 Uhr: Auch der Name des Trainers könnte Fans von Werder Bremen bekannt vorkommen: Peter Zeidler war vor anderthalb Jahren nach dem Abstieg in die 2. Liga ein Kandidat bei Werder, ehe Markus Anfang aber bei den Bremern übernahm.

14.45 Uhr: Keine echte Star-Truppe bei den Schweizern, aber ein paar Namen könnten deutschen Fans schon mal untergekommen sein: Chadrac Akolo spielte mal für den VfB Stuttgart, Lawrence Zigi stand kürzlich bei der WM in Katar für Ghana im Kasten.

14.41 Uhr: So sieht das Aufgebot des FC St. Gallen aus: Zigi, Stergiou, Maglica, Stillhart, Quintilla, Guillemenot, Latte Lath, Karlen, Schmidt, Witzig, Akolo. Wie sich das nachher auf dem Feld darstellt, schauen wir mal. So gut kennen wir den Gegner nicht.

14.34 Uhr: Niclas Füllkrug (Infekt), Lee Buchanan (Wadenprobleme), Romano Schmid (Knieverletzung), Lasse Rosenboom (Muskelverletzung) und Marc Schröder (muskuläre Probleme) fehlen wie erwartet im Kader.

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Die Startelf-Aufstellung ist da

14.33 Uhr: Auf der Ersatzbank sitzen Zetterer, Stark, Berger, Dietrich, Salifou, Dinkci, Schmidt, Mbom, Groß und Chiarodia.

14.32 Uhr: Die Testphase neigt sich offenbar dem Ende entgegen, das sieht heute sehr nach A-Elf aus!

14.31 Uhr: Und hier ist die Aufstellung: Pavlenka - Weiser, Veljkovic, Pieper, Friedl, Jung - Gruev - Stage, Bittencourt - Ducksch, Burke.

14.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum DeichStube-Liveticker zum Werder-Testspiel gegen den FC St. Gallen. Die Aufstellung dürfte gleich kommen.

Das zweite und letzte Testspiel während des Trainingslagers in Murcia steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Sonntag gegen den FC St. Gallen, einen Erstligisten aus der Schweiz. Anpfiff in der Pinatar Arena ist um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos zum Vorbereitungsspiel gibt es hier im Live-Ticker der DeichStube!

Der Vorbericht:

Testspiel mit Kopierfunktion: Werder Bremen will sich zum Trainingslager-Abschluss gegen FC St. Gallen richtig fordern lassen

Der SV Werder Bremen bestreitet am Sonntag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) das zweite und letzte Testspiel während des Spanien-Trainingslagers. Gegner ist der FC St. Gallen - und der passt besonders gut zu den nächsten Bundesliga-Spielen.

Murcia - In St. Gallen geht es vergleichsweise beschaulich zu. Etwas mehr als 76.000 Menschen wohnen in der schweizerischen Stadt, die auf einer Höhe von 700 Metern liegt. Auf den ersten Blick gibt es also nicht viele Gemeinsamkeiten mit den deutschen Metropolen Köln oder Berlin. Doch sobald der Fußball ins Spiel kommt, sieht das etwas anders aus, weshalb Ole Werner, Chefcoach des SV Werder Bremen, das bevorstehende Testspiel gegen den FC St. Gallen (Sonntag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) richtig gut findet. Der Tabellendritte der Schweizer Super League soll zum Abschluss des Trainingslagers im spanischen Murcia nämlich eine Art Blaupause der nächsten Liga-Gegner 1. FC Köln (21. Januar, 18.30 Uhr) und Union Berlin (25. Januar, 20.30 Uhr) darstellen.

Werder Bremen-Testspiel gegen FC St. Gallen im Liveticker: Gegner soll gut auf erste Bundesliga-Spiele vorbereiten

„Der FC St. Gallen hat eine Mannschaft, die sehr aggressiven Fußball, ein sehr intensives Pressing spielt und im eigenen Ballbesitz sehr schnell den Weg nach vorne sucht“, erklärt Werner. „Das ist ein Gegner, der uns sehr gut auf die ersten Aufgaben in der Bundesliga vorbereitet. Deshalb freuen wir uns auf diesen Test, der uns in allen Spielphasen komplett fordern soll und wird.“ Der 34-Jährige wird beim erneuten Auftritt in der Pinatar-Arena von Murcia allerdings ein paar personelle Einbußen in Kauf nehmen müssen. Romano Schmid hat sich am Freitag im Vormittagstraining des SV Werder Bremen eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen und fällt erst einmal aus, Lee Buchanan muss aufgrund von Wadenproblemen vorerst kürzertreten. Auch die U23-Akteure Lasse Rosenboom (Oberschenkelverletzung) und Marc Schröder (muskuläre Probleme) sind nicht dabei. Gleiches gilt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch für Torjäger Niclas Füllkrug, der sich am Samstag mit einem grippalen Infekt vom Training abmeldete.

Werder Bremen gegen FC St. Gallen - Testspiel im Live-Ticker: Gegner im Trainingslager noch nicht in Topform

Der FC St. Gallen bereitet sich aktuell an einem Ort auf die Fortsetzung der Saison vor, den man auch bei Werder Bremen sehr gut kennt. In Algorfa, wo die Bremer vor exakt fünf Jahren zu Gast waren, haben die Eidgenossen für zehn Tage ihr Camp aufgeschlagen. „Wir bauen auf dieses Trainingslager und haben wichtige Fingerzeige mit den Testspielen gegen Werder und den SC Paderborn“, wird Trainer Peter Zeidler auf der Internetseite des Vereins zitiert. „Danach können wir uns richtig einschätzen. Natürlich sind wir noch nicht in Topform, aber das brauchen wir auch noch nicht zu sein. Dem müssen wir nahekommen, wenn am 22. Januar der FC Basel kommt.“ (mbü)