Die Aufstellungen sind da: Werder Bremens Testspiel gegen den FC Oberneuland im Live-Ticker!

Werder-Testspiel gegen FCO live

Von Marius Winkelmann schließen

Das Testspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Oberneuland im Live-Ticker: Alle Tore, News und Infos vom Bremer Stadtduell - alles live im Liveticker der DeichStube.

17.55 Uhr: Des einen Freud, des anderen Leid: Aufgrund der acht Ausfälle sind die zuletzt nicht mehr berücksichtigten Thore Jacobsen und David Philipp mit an Bord.

17.50 Uhr: Auch heute fehlen wieder einige Bremer Akteure verletzungsbedingt. Dazu zählen Jiri Pavlenka (Rückenprobleme), Eren Dinkci, Nicolai Rapp, Milos Veljkovic und Abdenego Nankishi (muskuläre Probleme). Nick Woltemade musste aufgrund von Rückenbeschwerden ebenfalls zu Hause bleiben. Die EM-Fahrer Ludwig Augustinsson (Urlaub) und Marco Friedl sind wie abgesprochen noch nicht dabei.

17.43 Uhr: Werder in der Vorbereitung bisher übrigens mit drei Siegen und einem Remis aus vier Spielen - heute soll natürlich der nächste Dreier eingefahren werden.

17.41 Uhr: Soeben trudelt hier der Mannschaftsbus der Grün-Weißen am Vinnenweg ein. Die knapp 10 Kilometer Busfahrt vom Weserstadion hierher dürften die Werder-Profis relativ schnell aus den Beinen geschüttelt haben.

17.34 Uhr: Zum fünften Bremer Test der Sommervorbereitung in der Marko Mock Arena sind übrigens 1000 Zuschauer zugelassen. Die Tickets waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Kurzentschlossene können also auf einen Spontanbesuch verzichten, hier geht nichts mehr.

Werder Bremen-Testspiel gegen den FC Oberneuland im Live-Ticker: Die Aufstellung ist da!

17.29 Uhr: Und da ist sie auch schon - die Mannschaft von Trainer Markus Anfang! Werder Bremen beginnt gegen den Stadtrivalen aus der Regionalliga Nord mit folgender Startelf: Kapino - Mbom, Toprak, Mai, Agu - Möhwald - Schmid, M. Eggestein, Osako, Bittencourt - Sargent.

17.28 Uhr: Moin und herzlich Willkommen aus der DeichStube! Heute ist es mal wieder so weit: Testspiel Nummer fünf gegen den FC Oberneuland steht an. Jeden Augenblick dürften hier die Aufstellungen reinflattern.

Bremen - Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Oberneuland: Anpfiff des Testspiels ist um 18.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bremer Stadtduell gibt es hier live!

Werder Bremen-Testspiel gegen den FC Oberneuland - der Vorbericht:

Ungleiches Stadtduell: XXL-Testspiel zwischen Werder Bremen und Oberneuland - was Trainer Markus Anfang jetzt sehen will

Testspiel Nummer fünf steht vor der Tür – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Denn obwohl der SV Werder Bremen wie schon in seinen vorherigen vier Duellen nicht auf eigenem Terrain antritt, ist die XXL-Partie am Dienstagabend (18.30 Uhr, DeichStube*-Liveticker) in der Marko Mock Arena am Vinnenweg doch ein verkapptes Heimspiel unweit des Weserstadions. Beim Regionalligisten FC Oberneuland hat das Team von Trainer Markus Anfang ein Testspiel mit einer Spielzeit von zweimal 60 Minuten vereinbart.

Wie weit die Mannschaft des SV Werder Bremen weniger als zwei Wochen vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Hannover 96 in ihrer Entwicklung schon ist, lässt sich nur schwer beantworten – auch weil der aktuelle Kader sich noch jederzeit verändern kann und wird. Für Werder-Coach Markus Anfang steht daher schon jetzt fest: „Zum Saisonstart können wir noch gar nicht bei 100 Prozent sein. Die Vorbereitung ist ja ein Prozess, der sich sukzessive aufbaut.“ Immerhin bescheinigt der 47-Jährige seiner Mannschaft eine stetige Steigerung: „Man hat von Spiel zu Spiel und Gegner zu Gegner gesehen, dass es bei uns immer besser geworden ist, obwohl die Gegner immer stärker wurden.“ Es sei immer klarer zu erkennen gewesen, „wie wir eigentlich spielen wollen.“ Zur Erinnerung: Dem 7:0-Sieg gegen den Oberligisten BW Lohne im ersten Testspiel folgte ein 4:0-Erfolg beim Regionalligisten VfB Oldenburg. Im Trainingslager bezwang die Anfang-Elf dann den bulgarischen Pokalsieger ZSKA Sofia mit 1:0, ehe man sich vom russischen Meister Zenit St. Petersburg mit 2:2 trennte.

Werder Bremen: Testspiel gegen den FC Oberneuland - wie weit ist die Mannschaft von Trainer Markus Anfang?

Nun folgt also der FC Oberneuland, der Bremer Stadtteil-Club und die sportliche Nummer zwei der Hansestadt. Der Test gegen das Team von Trainer Kristian Arambasic, das sportlich in der vierten Liga beheimatet ist, hat aus Werder-Sicht vor allem einen Zweck: „Der Anspruch ist, dass jeder Spieler 60 Minuten Spielzeit am Stück bekommt. Darauf liegt das Hauptaugenmerk“, so Markus Anfang. Am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam soll dann jeder Akteur sogar 90 Minuten bekommen. Aber: „Natürlich wollen wir auch gute Spiele abliefern.“ Danach seien dann „alle, was die Spieldistanz betrifft, auf einem guten Level.“ Dabei bringe es nichts, eine mögliche erste Elf einzuspielen (Anfang: „Das ist schwierig, da hätte man schon viel eher mit anfangen müssen“), sondern aufgrund der unklaren Kadersituation gehe es beim SV Werder Bremen vielmehr darum, „möglichst viele Spieler auf einen Stand zu bringen.“

Beim Stadtrivalen aus Oberneuland geht man natürlich mit gänzlich anderen Vorsätzen in das ungleiche Testspiel-Duell mit Werder Bremen. „Die Partie ist für uns als Verein, aber auch speziell für die Spieler natürlich etwas ganz Besonderes. Es ist schließlich nicht alltäglich, dass uns ein Bundesligist besucht“, freut sich Oberneulands Chefcoach Kristian Arambasic auf den „sehr spontanen Test“. Die Anfrage des großen Nachbarn sei erst vor wenigen Tagen gekommen. „Daher möchte ich unserem Vorstand und allen Beteiligten im Verein ein Riesenkompliment machen, dass wir es in der Corona-Zeit so schnell hinbekommen haben, solch ein Spiel zu organisieren.“ Sportlich hat seine Mannschaft in der jüngeren Vergangenheit schon vergleichbare Erfahrungen im DFB-Pokal (Darmstadt 98, Borussia Mönchengladbach) und mit namhaften Testspielgegnern (VfL Wolfsburg, VfL Osnabrück) gesammelt, „deshalb wissen wir natürlich um die Schwere der Aufgabe und was uns erwartet.“

Werder Bremen testet gegen den FC Oberneuland: Ein ungleiches Duell, das Spaß machen soll

Erst recht vor dem Hintergrund, dass der FCO nach intensiven Wochen im Bremer Pokalwettbewerb zuletzt eine zweiwöchige Pause eingelegt hatte und erst am Montag in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Regionalliga Nord, die Mitte August beginnt, gestartet ist. „Das heißt, die Spieler haben zwar einen gewissen Rest-Fitnesszustand, aber wir sind natürlich längst nicht so weit, um da jetzt irgendetwas bewirken zu können. Wir wollen das Spiel am Dienstag einfach genießen, Spaß haben und es erleben, gegen Werder Bremen spielen zu dürfen. Für uns ist es ein Fußball-Fest in der Corona-Zeit, bei dem möglichst alle Spieler zum Einsatz kommen sollen.“

Die 1000 Tickets für das Testspiel gegen den SV Werder Bremen waren laut Angaben des FCO-Coaches übrigens innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. „Für ausreichend Bier und Bratwurst ist aber gesorgt", versichert der 43-jährige Lehrer. Zudem werde es eine kleine gemeinsame Aktion zugunsten des Gastgebers geben. Ein extra für das Spiel beflocktes FCO-Trikot soll von beiden Mannschaften unterschrieben und anschließend versteigert werden. In der Halbzeit des zweistündigen Testspiels wird es in der Marko Mock Arena außerdem ein Torwandschießen geben, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Für ausreichend Entertainment dürfte am Dienstag am Vinnenweg also gesorgt sein. (mwi)