Wie Werder Bremen gegen Mainz 05 den kompletten Fehlstart abwenden will

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Die Entscheidung in der Schlussphase, Werder erhöht

Von: Fabian Pieper, Daniel Cottäus

Der SV Werder Bremen gegen den 1. FSV Mainz 05 im DeichStube-Liveticker: Christian Groß (li.) und die Bremer haben das Spiel unter Kontrolle. © gumzmedia

Werder Bremen im Liveticker gegen den FSV Mainz 05. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel - alles live im Live-Ticker der DeichStube. Der aktuelle Spielstand ist 3:0 für Werder.

82. Min: Toooooor für Werder! Da ist das 3:0! Bittencourt heißt der Torschütze, das Tor gehört aber eher Njinmah!

80. Min: Bezeichnend für das Mainzer Angriffsspiel am heutigen Tage: Fernandes tritt einen Freistoß aus guter Position in die Mauer. Der Ball kommt dann zu Caci, der ihn weit, weit übers Tor schießt.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Werder steht sicher, Mainz fällt nichts ein

79. Min: Einen langen Ball von Caci köpft Pavlenka einen Meter hinter der Strafraumlinie aus der Gefahrenzone.

77. Min: In seinem ersten Bundesliga-Spiel für Werder ist sein erster Ballkontakt ein unangenehmer: Njinmah wird aus kurzer Distanz abgeschossen.

76. Min: Ole Werner wechselt dreifach: Bittencourt für Stage, Lynen für Groß, Njinmah für Kownacki.

75. Min: Kownacki kommt zurück auf den Platz.

74. Min: Jetzt sitzt Kownacki auf dem Boden und muss behandelt werden.

73. Min: Gute Chance für Mainz zum Anschlusstreffer! Onisiwo wird links steil geschickt, bringt den Ball flach und scharf vors Tor, wo Weiper und Barreiro verpassen. Knapp verpassen.

70. Min: Scharfe Flanke von links in den Bremer Strafraum, Onisiwo und Weiser steigen hoch, dann sinkt Weiser zu Boden. Schiri Schröder pfeift Foul, Onisiwo war da etwas zu rabiat zu Werke gegangen.

69. Min: Aua, da hat der Freistoßschütze Richter offenbar eine Banane zu viel gegessen heute Morgen: Das Spielgerät fliegt viel, viel zu weit und segelt damit fernab des Tores ins Toraus.

69. Min: Weiser ermöglicht Mainz mit einem Foul an Kohr eine gute Freistoßposition links vom Sechzehner.

67. Min: Mainz wechselt dreifach. Gruder geht, Weiper kommt, Lee und Mwene sind ebenfalls draußen, Krauß und Richter nun dabei.

66. Min: Pieper fast mit dem 3:0! Einen Freistoß von Schmid erwischt der Abwehrmann mit dem Kopf und lenkt ihn nur knapp am langen Eck vorbei.

65. Min: Gelbe Karte für van den Berg, der Stark mit dem langen Bein erwischt hatte.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Werder führt und kontrolliert das Spiel

63. Min: Wir würden gerne mehr schreiben, aber derzeit passiert hier nciht viel. Werder weiterhin etwas aktiver. Aber das Spiel spielt sich in erster Linie im Mittelfeld ab.

60. Min: Zentner unsicher! Einen Freistoß von der rechten Seite faustet der Torhüter nicht aus dem Strafraum, sondern vor die Füße von Weiser. Der schließt ab, wird aber von Pieper gestört, der ebenfalls zum Ball geht. Das Spielgerät trudelt knapp links vorbei.

57. Min: Mainz jetzt gerade mit zwei Freistößen in Strafraumnähe, aber beide Male passiert nichts.

55. Min: Die Führung ist verdient. Werder ist das bessere, das gefährlichere Team am heutigen Tage.

53. Min: Schöner Angriff von Werder. Jung spielt Schmid stark frei, der den Ball eigentlich nicht gut annimmt, aber energisch nachsetzt und ihn rechts raus auf Weiser spitzelt. Der hat ganz viel Platz, hebt den Kopf und flankt den Ball dann perfekt aufs lange Fünfereck, wo keiner steht, aber Stage angerauscht kommt und wuchtig aus vollem Lauf ins lange Eck köpft!

53. Min: Toooor für Werder! Stage erzielt das 2:0!

52. Min: Der nächste Mainzer liegt im Strafraum, wieder kein Foul: Barreiro wird von Stark recht körperbetont abgelaufen, aber alles fair, das sagt zumindest Schiri Schröder. Und wir übrigens auch.

49. Min: Lee steckt in den Bremer Strafraum durch auf Gruda, aber Stark macht den Weg zu und drückt den Angreifer mit dem Arm weg. Der fällt und beschwert sich, aber das war nix.

47. Min: Während Neuzugang Borré sich das Spiel von der VIP-Tribüne aus anschaut, sitzen die verletzten Agu und Keita in einer Kommentatorenbox.

46. Min: Und direkt der erste Mainzer Vorstoß: Onisiwo kratzt einen Ball rechts noch von der Grundlinie und bringt ihn flach vors Tor, wo aber Pavlenka zur Stelle ist.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Die zweite Halbzeit im Weserstadion läuft

46. Min: Die Gäste wechseln das erste Mal. Hanche-Olsen, gelbvorbelastet, verlässt den Platz. Stattdessen spielt nun Bell.

46. Min: Die zweite Halbzeit läuft!

16.33 Uhr: Die Spieler stehen bereits in den Startlöchern, gleich geht es weiter im Weserstadion.

16.21 Uhr: Prägende Figur bislang: Marvin Ducksch. Erst verwandelt er früh den Elfmeter zum 1:0 (3.), muss später aber verletzt ausgewechselt werden. Aber auch ohne ihn machen die Grün-Weißen ein richtig gutes Spiel und hätten durch Schmid und Woltemade bereits 2:0 führen können, vielleicht sogar müssen.

16.19 Uhr: Die vergangenen Minuten waren recht ereignisarm, jetzt geht es in die Pause.

45.+3: Jetzt ein Pfeifkonzert, als Stark ein Foul gegen sich gepfiffen bekommt. Onisiwo hatte da aus dem Kontakt aber auch viel gemacht.

45.+1: Vier Minuten gibt es als Nachschlag auf diese unterhaltsame erste Hälfte.

44. Min: Keine Gefahr, Werder klärt den Eckball.

43. Min: Mal wieder ein Lebenszeichen von Mainz. Lee schießt von links, der Ball geht knapp links vorbei, war aber wohl abgefälscht, es gibt Ecke.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Romano Schmid und Nick Woltemade verpassen das 2:0

42. Min: Kownacki mit der nächsten guten Aktionen. Einen zweiten Ball köpft Stage in die Mitte zu Kownacki, der den Ball technisch stark aus der Drehung nimmt, aber nur das Außennetz trifft.

42. Min: Das Weserstadion erhebt sich. Die Zuschauer sind mit der Leistung der Grün-Weißen offenbar zufrieden.

39. Min: Das MUSS das 2:0 sein! Schmid spielt einen Traumpass in den Lauf von Woltemade, der frei durch ist und auf Zentner zuläuft. Doch statt den Torwart zu umkurven, schließt er ab, Zentner hält.

34. Min: Die nächste verrückte Szene: Woltemade im Zweikampf, sein Gegenspieler erwartet einen Foulpfiff, der kommt nicht, Woltemade spielt weiter und steigt über seinen Gegenspieler rüber.

33. Min: Weiser hebt den Ball in den Strafraum auf Woltemade. Der bekommt zwar eine Fußspitze dran, aber der Ball springt ihm etwas zu weit vom Fuß, sodass Zentner den Hauch eher am Ball ist und ihn festhalten kann.

32. Min: Weiser mit der nächsten gefährlichen Hereingabe von der rechten Seite, in der Mitte ist Kownacki erneut einen Schritt zu weit vorne, sodass der Ball in seinem Rücken durch den Strafraum rollt.

30. Min: Kuriose Szene! Stark spielt einen langen Ball an den Strafraum. Der erreicht Stage nicht, trotzdem kommt FSV-Keeper Zentner mit Nachdruck angerauscht, köpft den Ball einen Meter vor der Sechzehnerlinie raus und räumt dabei auch noch Hanche-Olsen kompromisslos um.

29. Min: Das Spiel nimmt Fahrt auf: Nach einem Mainzer Freistoß von der rechten Seite kommt Lee am langen Pfosten zum Kopfball, aber der Winkel ist sehr spitz, sodass letztlich keine große Gefahr besteht.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Werder macht Druck und hat Chancen

27. Min: Großchance für Werder! Die Ecke wird zur Boomerang, Schmid treibt die Kugel mit Tempo durchs Mittelfeld und bedient rechts Weiser. Der wackelt seinen Gegenspieler mit zwei Köpertäuschungen klasse aus und bringt den Ball halbhoch in die Mitte und damit zurück zu Schmid, der aus wenigen Metern frei zum Abschluss kommt, aber den Ball übers Tor ballert. Da war mehr drin, deutlich mehr!

26. Min: Beste Chance für Maint, Pavlenka rettet Werder die Null! Lee wird links freigespielt, zieht in den Strafraum nach innen, hat viel Platz und visiert die linke Ecke an. Pavlenka klärt mit Mühe zur Ecke.

23. Min: Das war zu erwarten: Ducksch wird ausgewechselt, es geht nicht mehr weiter. Für ihn ist nun Woltemade mit von der Partie.

22. Min: Den Freistoß zieht Ducksch vors Tor, beim zweiten Ball steht Stark alleine im Sechzehner und wird von Zentner umgehauen. Abseits war das beim zweiten Ball nicht, aber das wird an der Seite angezeigt.

21. Min: Schmid mit auffälliger Anfangsphase. Jetzt ist er durch Mwene auf der rechten Seite nur per Foul zu stoppen, nachdem er sich stark durchgesetzt hatte.

20. Min: Nach kurzer Behandlung steht Ducksch an der Mittellinie bereit und kommt erst mal wieder ins Spiel. Ob er bis zum Schluss durchhält? Schaun wir mal, was wird.

18. Min: Das sind Bilder, die wir ungern sehen: Ducksch sitzt auf dem Boden, fasst sich an den linken Oberschenkel und schlägt die Hände überm Kopf zusammen. Das sieht nicht gut aus.

17. Min: Nächste gute Chance! Stage treibt den Ball mit Dampf im Mittelfeld, gibt dann links raus auf Jung, der sofort wieder flach hineingibt. Der Ball ist aber ein bisschen in den Rücken von Kownacki, Stage ist einen halben Schritt zu weit hinten und kommt nicht mehr ran. Mainz kann klären.

15. Min: Erstklassiges Zweikampfverhalten von Stark, der in höchster Not hinten den Ball gewinnt.

13. Min: Im Laufduell zwischen Friedl und Gruda ist Erster früher am Ball und kommt dann zu Fall. Aber weil Gruda daran aktiv mitgeholfen hat, pfeift Schiri Schröder völlig zurecht Offensivfoul.

11. Min: Onisiwo mit einer Kopfball-Bogenlampe aufs lange Eck, aber Pavlenka hebt beide Arme, der Ball geht knapp rechts vorbei.

11. Min: Erster Eckball für die Gäste.

10. Min: Stage sieht die Gelbe Karte. Er hatte Gruda im Mittelfeld abgeräumt.

9. Min: Die bringt nichts ein, aber Werder bleibt zunächst im Ballbesitz.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Marvin Ducksch trifft früh vom Punkt!

8. Min: Fast das 2:0! Erst erobert Schmid stark einen Ball im Mittelfeld. Über mehrere Stationen kommt der Ball zu Stage, der den Ball einmal tropfen lässt und dann aus 22, 23 Metern draufhält. Zentner streckt sich und kratzt die Kugel aus dem Winkel. Es gibt Ecke.

6. Min: Mainz nun auch mit dem ersten Abschluss. Onisiwo fasst sich aus der Distanz ein Herz, sein Versuch rollt knapp rechts am Tor vorbei.

4. Min: Wir sammeln uns kurz. Folgendes war passiert: Werder kontert über Schmid, der spielt in die Tiefe auf Kownacki, der schon frei vorm Mainzer Tor steht, dann aber links auf Ducksch abspielt. Der könnte abschließen, aber es gibt eine Berührung von Hanche-Olsen, dadurch kommt Ducksch ins Straucheln und zu Fall, der Ball findet nicht den Weg ins Tor. Schröder zeigt direkt auf den Punkt. Der Verursacher sieht auch noch Gelb.

3. Min: Tooooor für Werder! Ducksch verwandelt cool rechts unten zum 1:0!

3. Min: Der Elfmeter wird gerade gecheckt, aber der scheint gegeben zu werden.

2. Min: Elfmeter für Werder!

1. Min: Werder hat ganz in Grün seine Fans zunächst im Rücken. Mainz spielt in roten Trikots auf die Ostkurve.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Das Spiel im Weserstadion läuft!

1. Min: Schiedsrichter Schröder gibt die Partie frei!

15.27 Uhr: ... und da kommen sie!

15.25 Uhr: Das Weserstadion ist voll, die Stimmung gut. Gleich kann es losgehen.

15.23 Uhr: Auch Werder-Trainer Ole Werner äußert sich am Sky-Mikrofon zu gewissen Dingen, die in den vergangen Tagen medial recht präsent waren. Für sein Team gilt es, Niclas Füllkrug dauerhaft zu ersetzen, doch Werner bleibt da gelassen, denn: „Jeder brennt auf diese Aufgabe.“ Er sieht im Kader Spieler, „die ähnliche Stärken haben“ wie Füllkrug. Gegen Mainz wolle er wieder variabel spielen mit einer Mischung aus langen Bällen und spielerischen Lösungen. Vom akuten Füllkrug-Ersatz Dawid Kownacki erwartet er vor allem eines: „Er soll zeigen, was er im Tank hat.“

15.20 Uhr: Hoffentlich kein schlechtes Omen: Von den vergangene zwölf Partien in Bremen gewann Mainz ganze sieben.

15.18 Uhr: Der jüngste Werder-Sieg datiert aus der Vorweihnachtszeit 2020. 1:0 hieß es am Ende, das Tor des Tages in Mainz erzielte in der letzten regulären Spielminute Eren Dinkci.

15.16 Uhr: In der vergangenen Saison gewann Mainz mit 2:0 im Weserstadion. Das Rückspiel in Mainz war eine wilde Partie: Nach 85 Minuten stand es noch 0:0, am Ende war es ein 2:2. Zweimal ging Mainz in Führung, aber das letzte Wort in diesem verrückten Spiel hatte Niclas Füllkrug in der fünften Minute der Nachspielzeit.

15.13 Uhr: Wir schauen auf die gemeinsame Historie beider Vereine. Laut Statistik-Portal fussballdaten.de steht Werder nach 35 Spielen gegen Mainz 05 mit 16 Siegen etwas besser da. Zwölfmal gewannen die Rheinland-Pfälzer, sieben Partien fanden keinen Sieger.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05 – Frank Baumann: „Von der Spielanlage her ändert sich nicht viel“

15.08 Uhr: Bezüglich Klassenerhalt zeigt sich Baumann optimistisch. Das Ziel sei, den Klassenerhalt frühzeitig und mit ein paar Punkten mehr zu schaffen: „Ich glaube, dass wir einen Kader haben, der das schaffen kann.“

15.05 Uhr: Frank Baumann, Geschäftsführer Sport beim SV Werder, gibt am Sky-Mikrofon ein paar Einschätzungen zum Abgang von Niclas Füllkrug ab. Werder könne „mit dem erzielten Preis hochzufrieden sein“, sagt er. Und auch wenn er Füllkrug als „prägende Figur“ im Werder-Spiel ausgemacht haben will, sagt er dennoch: „Von der Spielanlage her ändert sich nicht viel.“ Dawid Kownacki und Rafael Borré seien erfahren genug.

14.56 Uhr: Mit Bayern und Freiburg hatte Werder allerdings auch kein ganz leichtes Auftaktprogramm. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust, auch wenn diese Tatsache beim SCF dem sehr späten Treffer gegen Werder vergangene Woche zuzurechnen ist. Auch Mainz hatte mit den beiden Europapokalteilnehmern Union Berlin (1:4) und Eintracht Frankfurt (1:1) ein knackiges Auftaktprogramm. Heute dürften die Gegner im Weserstadion sich mehr auf Augenhöhe begegnen.

14.52 Uhr: Und auch wenn es am zweiten Spieltag noch recht wenig aussagekräftig ist – und der Blick aus Bremer Sicht wenig schön ist –, schauen wir n dieser Stelle einmal kurz auf die Tabelle. Da steht Werder neben Darmstadt und Köln als eines von drei Teams noch ohne Punkt da, belegt den letzten Platz. Mainz steht auf Platz 14 mit einem Punkt.

14.44 Uhr: Dass die Partie heute eine Wichtige ist, müssen wir eigentlich gar nicht erwähnen. Werder wartet noch auf den ersten Saisonsieg, es sind aber bislang gerade mal zwei Spiele gespielt. Zudem stehen die Bremer bis jetzt als einziges Team noch bei null geschossenen Toren. Sehr viel besser sieht es in Mainz allerdings auch nicht aus. Mainz hat auch nur einen Punkt geholt, ist damit sieglos – ein Zustand, den beide Teams heute gerne ändern würden.

14.39 Uhr: Die wohl letzten Namen von am Spiel beteiligten Personen sind die des Schiedsrichtergespanns. Die oberste Entscheidungsgewalt besitzt heute Robert Schröder. Ihm assistieren an den Seitenlinien Norbert Grudzinski und Jan Clemens Neitzel-Petersen. Vierter Offizieller ist Patrick Schwengers. Im berüchtigten Kölner Keller sitzen Günter Perl und sein Assistent Michael Emmer.

Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Die Bremer Aufstellung ist da

14.33 Uhr: Wir schauen auch noch mal auf die Aufstellung von den von Bo Svensson trainierten Gäste aus Mainz. Das könnte folgendermaßen aussehen: Zentner – Hanche-Olsen, van den Berg, Fernandes – Caci, Barreiro, Kohr, Mwene – Gruda, Onisiwo und Lee. Auf der Bank sitzen zunächst Rieß (ET), Batz (ET), Richter, Krauß, Bell, da Costa, Papela, Weiper und Mamutovic.

14.29 Uhr: Wie erwartet spielt also Kownacki für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Füllkrug.

14.25 Uhr: Und da ist auch schon die Aufstellung des SV Werder: Pavlenka – Pieper, Stark, Friedl – Weiser, Groß, Jung – Stage, Schmid – Kownacki, Ducksch. In der Hinterhand hat Trainer Ole Werner noch Zetterer (ET), Deman, Bittencourt, Veljkovic, Lynen, Njinmah, Rapp, Woltemade und Opitz.

14.15 Uhr: Moin aus der DeichStube! In Kürze werden beide Teams ihre Aufstellungen für das Spiel am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga veröffentlichen. Bei Werder dürfte nach dem Abgang von Niclas Füllkrug Dawid Kownacki zu seinem Startelf-Debüt kommen, offen ist dagegen unter anderem, ob Christian Groß oder Senne Lynen auf der Sechs spielt. Wir sind gespannt, welche Anfangself Trainer Ole Werner ins Rennen schicken wird.

Bremen - Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen Mainz 05: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist um 15.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im Live-Ticker der DeichStube.



Werder Bremen gegen Mainz 05 - der Vorbericht:

Wie Werder Bremen gegen Mainz 05 den kompletten Fehlstart abwenden will

Werder Bremen spielt am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen den 1. FSV Mainz 05 - und will den kompletten Fehlstart abwenden. Der Vorbericht der DeichStube.



Die Pressekonferenz vor Werder Bremens Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) war bereits über eine halbe Stunde alt, als die Sprache tatsächlich noch auf die bevorstehende Partie zu sprechen kam - sehr zur Freude von Werder-Trainer Ole Werner. Zuvor hatte der 35-Jährige an der Seite des Leiters Profifußball Clemens Fritz etliche Fragen rund um den Bremer Transfer-Endspurt beantworten müssen, was ihm sichtlich weniger Freude bereitete, als endlich über Mainz sprechen zu dürfen. Für den dritten Spieltag hat sich Werner mit seiner Mannschaft schließlich sehr viel vorgenommen: Das erste Werder-Erfolgserlebnis der Saison soll her, um nicht mit einem Drei-Spiele-drei-Pleiten-Fehlstart in die Länderspielpause gehen zu müssen.



„Wir konnten aus dem Spiel gegen Freiburg einiges mitnehmen“, erinnerte Werner an die knappe 0:1-Niederlage aus der Vorwoche mit Gegentor in der Nachspielzeit. „Es war eine sehr vernünftige Leistung. Gegen Mainz geht es jetzt darum, konsequenter im Abschluss zu sein und die Intensität wieder aufzunehmen, die wir in der Defensive hatten.“ Denn Werner weiß, dass taktisch eine äußerst knifflige Aufgabe auf seinen SV Werder Bremen wartet, auch wenn der FSV Mainz 05 ebenfalls nicht gerade einen Sahnestart hingelegt hat. Nach den ersten beiden Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Bo Svensson einen Punkt auf dem Konto. Zum Auftakt hatte es ein 1:4 bei Union Berlin gegeben, es folgte ein 1:1 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen gegen Mainz 05 im Liveticker: „Sie spielen sehr laufintensiv und mit langen Bällen“

„Die Mainzer spielen mit vielen langen Bällen und sehr laufintensiv. Sie agieren geradlinig in Richtung Tor“, warnte Werner. Deshalb müssten die Abstände beim Verteidigen stets genau passen. „Darüber hinaus geht es für uns darum, mit dem Ball nicht allzu häufig im guten Mainzer Pressing hängenzubleiben“, sagte der Coach des SV Werder Bremen, der bekanntlich nicht länger mit Stürmer Niclas Füllkrug planen kann. Nach monatelangem Hin und Her war der Transfer des Nationalspielers am Donnerstag über die Bühne gegangen. Füllkrug spielt ab sofort für Vizemeister Borussia Dortmund. Dass die Bremer Mannschaft gegen Mainz 05 von all den Nebengeräuschen der vergangenen Tage womöglich abgelenkt sein könnte, glaubt der Ole Werner aber nicht.



„Es ist die Aufgabe eines Profisportlers, sich bei allem Drumherum auf das Wesentliche zu konzentrieren“, sagte der Trainer des SV Werder Bremen. Und weiter: „Natürlich spielt es eine Rolle, wenn sich Spieler unter der Woche verabschieden, die sonst immer in der Kabine gesessen haben. Am Samstag darf es aber kein Thema mehr sein. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es dann noch jemanden bei uns beschäftigen wird.“ (dco)