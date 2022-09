Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker!

Von: Malte Bürger

Werder Bremen will am Samstag gegen Bayer Leverkusen bestehen. Trainer Ole Werner weiß, dass seine Mannschaft dafür ihr Limit erreichen muss. Das Spiel im Live-Ticker. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Bayer 04 Leverkusen: Alle Tore, News und Infos vom 7. Bundesliga-Spieltag - heute alles live im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen im Live-Ticker: Anpfiff in der BayArena ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Zum Vorbericht:

Geschwindigkeitskontrolle 2.0: Der SV Werder Bremen will bei Bayer Leverkusen zeigen, dass aus Fehlern gelernt wurde

Der SV Werder Bremen spielt am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). So geht Trainer Ole Werner das Spiel an - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Manchmal sind Fußballer leicht zu begeistern. Da reicht eine handelsübliche Regentonne und schon steigt die Laune im Training. So wie am Donnerstag, als Chefcoach Ole Werner die Profis des SV Werder Bremen den Ball artistisch in dem Kunststoffbehälter unterbringen ließ. „Wir versuchen immer mal wieder, Dinge einzubauen, die für Abwechslung sorgen“, erklärte er hinterher. Gemeint war die Einheit, doch dieser Satz lässt sich problemlos auch auf die Pflichtspiele der Bremer übertragen. Denn ausrechenbar will niemand gerne sein. Am Samstag geht es für Werder Bremen zu Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker), dort soll das nächste Erfolgserlebnis her – zumal die Gastgeber aktuell nur Tabellenvorletzter sind. Doch Ole Werner ist dieser Umstand ziemlich egal.

„Von der Qualität im Kader her gehört Leverkusen zu den Top-3 oder Top-4 der Liga, und so sind auch die Ambitionen dort gestrickt“, betonte der 34-Jährige. „Die Mannschaft ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass die Tabelle nach sechs Spieltagen keine Aussagekraft hat.“ Das bekam am Dienstag in der Champions League auch Atletico Madrid zu spüren, die Spanier unterlagen in der BayArena mit 0:2. „Gegen Freiburg können oder müssen sie vorher schon gewinnen, gegen Augsburg sowieso. Dann steht solch eine Mannschaft auch ganz anders da“, unterstrich Ole Werner vor dem Spiel des SV Werder Bremen. „So ist es aber eben manchmal: Da fallen einem gewisse Dinge nicht vor die Füße, obwohl von der Leistung her eigentlich nicht so viel fehlt.“

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live: Trainer Ole Werner will Niederlage verhindern - Team muss ans Limit gehen

Nun könnte es sein, dass pünktlich zum Bremer Auftritt im Rheinland die Formkurve bei den Gastgebern nach oben zeigt. „Wir haben uns das über Wochen erarbeitet und heute den ersten Schritt gemacht“, hatte Bayer Leverkusens Robert Andrich nach dem jüngsten internationalen Auftritt gesagt. „Vor der Länderspielpause wollen wir auf jeden Fall noch einen Dreier einsammeln.“ Leidtragender wäre Werder Bremen, doch Ole Werner will eine neuerliche Niederlage unbedingt verhindern: „Wir wissen, dass wir über 90 Minuten eine Leistung brauchen, die am absoluten Limit dessen ist, was wir spielen können.“

Helfen sollen dabei die unangenehmen Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit. Denn dem Aufsteiger blüht eine temporeiche Herausforderung – so wie schon ein paar Mal zuvor. „Gerade in den Spielen gegen Stuttgart und Frankfurt, aber auch in Wolfsburg hatten wir es mit Mannschaften zu tun, die eine sehr hohe Geschwindigkeit im Offensivbereich haben“, erinnert sich Werner, wobei insbesondere das spektakuläre 3:4 gegen die Eintracht als Warnung dient. Damals hatte Werner hinterher eingeräumt: „Es war das erste Mal, seit ich bei Werder bin, dass wir mit diesem Tempo, dieser Spielgeschwindigkeit konfrontiert wurden.“ Und so richtig gut kam seine Elf damit nicht zurecht.

Werder Bremen live gegen Bayer Leverkusen: Trainer Ole Werner und seine Spieler müssen viel Geschwindigkeit verteidigen

Das soll dieses Mal anders sein. „Wenn man Geschwindigkeit beim Gegner verteidigen möchte, dann muss man die Zwischenräume und den Raum hinter der Kette vernünftig kontrolliert bekommen“, forderte er deshalb. „Das hat mit den Abständen zwischen den Mannschaftsteilen zu tun und damit, zu erkennen, wann man tiefer angespielt werden kann und wann nicht.“ Gegen Frankfurt fand Werder Bremen zwar letztlich offensiv noch in die Partie, konnte damit die anfänglichen Fehler aber nicht mehr kompensieren.

Ebenfalls auffällig: Wo Werder Bremen in den ersten drei Partien noch durch ein beeindruckendes Pressing auffiel, war davon zuletzt nicht mehr ganz so viel zu sehen. Für Ole Werner ist das aber eine logische Entwicklung. „Auf der einen Seite wissen Mannschaften jetzt, wie wir uns verhalten. Trotzdem wissen wir ja aber auch, wie die anderen Mannschaften sich verhalten. Das Entscheidende ist, was du selbst beeinflussen kannst“, unterstrich er. „Zwei der letzten drei Spiele hatten einen ganz anderen Charakter. Da haben wir gegen Mannschaften gespielt, die gar nicht erst versucht haben, von hintenraus ein Spiel mit kurzen Bällen zu entwickeln.“

Werder Bremen will gegen Bayer Leverkusen am Samstag nicht erneut in die Frankfurt-Falle tappen

Folglich kamen die Bremer gegen die gemeinten Clubs VfL Bochum und FC Augsburg gar nicht richtig dazu, den Gegner früh zu stören. „Da geht es dann gar nicht darum, Bälle hoch zu gewinnen, sondern beim hohen Anlaufen eher die langen Bälle weiter entfernt vom Tor verteidigen zu müssen“, sagte Werner. Gegen Bayer Leverkusen könnte sich nun wieder ein verändertes Bild bieten, Werder Bremen mehr Gelegenheiten zum Pressing haben. Doch das allein genügt Werner nicht. „Für uns sind folgende Themen ganz entscheidend: Timing, Kompaktheit und das Erkennen von Spielphasen verbunden mit der Frage, wann ich hoch anlaufen soll oder eher tief verteidigen muss.“ Die Bremer wollen schließlich nicht erneut in die Frankfurt-Falle tappen. Sonst wäre die Auswärtsreise nach Leverkusen schnell für die Tonne. Anders als im Training wäre der Spaß daran ziemlich gering. (mbü)