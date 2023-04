Tor von Marvin Ducksch zu wenig: Werder Bremen lässt bei Schalke 04 erst mächtig nach und dann wichtige Punkte liegen

Von: Malte Bürger, Björn Knips, Fabian Pieper

Das Tor von Marvin Ducksch (mi.) reichte für den SV Werder Bremen nicht, um beim FC Schalke 04 etwas Zählbares mitzunehmen. © gumzmedia

Schock in der Nachspielzeit: Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Spiel am 30. Spieltag gegen den FC Schalke 04 mit 1:2 (1:0) verloren. Der Spielbericht der DeichStube.

Gelsenkirchen – Schon vor dem Anpfiff war klar, dass es noch ein paar Restzweifel am Klassenerhalt geben würde. Dafür hatte der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag mit einem Sieg gegen Mönchengladbach gesorgt. „Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, dann brauchen wir auch nicht zu rechnen. Das ist unsere Herangehensweise. Alles andere kommt oder eben auch nicht“, sagte Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, deshalb am Sky-Mikrofon kurz vor Beginn des Auswärtsspiels beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Das Problem an der Sache: Sein Team erledigte trotz einer zwischenzeitlichen Führung die möglicherweise vorentscheidende Aufgabe nicht und verlor durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:0) und büßte in der Tabelle wichtigen Boden ein.

Werder Bremen gegen FC Schalke 04: Marvin Ducksch schießt Werder in Führung

In personeller Hinsicht verzichtete Ole Werner im Vergleich zur Vorwoche auf Veränderungen. Der unter der Woche kränkelnde Marvin Ducksch tauchte erwartungsgemäß wieder in der Startelf auf, in der Abwehr übernahm Niklas Stark abermals den zentralen Part der Dreierkette. Ein wenig kurios war der Blick auf die Bank des SV Werder Bremen – denn dort saß in Abwesenheit von Niclas Füllkrug (Wadenprobleme) und Eren Dinkci (Fußbeschwerden) gegen den FC Schalke 04 kein einziger Stürmer mehr.

Einem flotten Start der Gäste stand dieser Umstand fraglos nicht im Wege. Schon nach sechs Minuten hatte Werder Bremen die erste richtig gute Chance, ein Schuss von Leonardo Bittencourt aus zentraler Position wurde aber gerade noch abgewehrt. Etwas mehr als zehn Minuten später war die Führung dann da – und sie war richtig schick herausgespielt. Die Bremer befreiten sich blitzschnell aus der eigenen Hälfte, ehe der Ball über Anthony Jung und Maximilian Philipp bei Mitchell Weiser landete. Und der 29-Jährige spielte ohne zu schauen einen absoluten Weltklasse-Pass genau in den Lauf von Marvin Ducksch, der sicher vollendete (18.). Beim für ihn typischen Harlekin-Jubel kam der gebürtige Dortmunder den Schalker Zuschauern ein wenig zu nah, sodass unschön ein paar gefüllte Plastikbecher neben dem Torschützen einschlugen. Letztlich ohne Folgen für die feiernden SVW-Profis.

Werder Bremen gegen FC Schalke 04: Werder zwischenzeitlich im Glück - Tom Krauß trifft nur die Latte

Eine medizinische Behandlung gab es kurz darauf dennoch, weil Jens Stage nach einem eigenen Foul im Fallen am Hinterkopf unabsichtlich vom Stollenschuh seines Gegners getroffen wurde. Die Konsequenzen waren eine Gelbe Karte samt mehrminütiger Unterbrechung sowie ein Kopfverband für den Dänen. Kurz darauf wurden dann auch die Schalker erstmals richtig gefährlich, obwohl sie insgesamt sogar mehr Torschüsse in Halbzeit eins abgaben (10:7). Nach einer Hereingabe köpfte Simon Terodde wuchtig aufs Gehäuse des SV Werder Bremen, doch Keeper Jiri Pavlenka hatte aufgepasst (34.). Die Heimelf blieb bemüht, doch die nächste richtig gute Gelegenheit hatten die spielerisch reiferen Bremer. Bei einem Konter setzte Stage mit einem schönen Pass Philipp in Szene, doch dessen harter Abschluss landete neben dem Kasten (45.). In der sechsminütigen Nachspielzeit setzte Ducksch unter Bedrängnis noch einen Schuss aus aussichtsreicher Position weit drüber (45.+4), ehe es mit dem knappen, aber verdienten Vorsprung in die Kabine ging.

Nach dem Seitenwechsel meldete sich S04 mit einem Distanzschuss von Marius Bülter zurück, den Pavlenka jedoch über die Latte lenkte (47.). Die Gastgeber blieben auch danach aktiver, weil Werder Bremen etwas zu zurückhaltend aus der Pause kam. So musste Pavlenka kurz darauf auch gegen Rodrigo Zalazar retten (58.). Einige Augenblicke danach sah der Tscheche dann weniger gut aus, als er den Ball nach einer Ecke nach vorne abprallen ließ, doch Tom Krauß bestrafte den Fehler nicht, sondern schoss an die Latte (64.). Schalke 04 schnupperte am Ausgleich, weil Werder spielerisch inzwischen kaum noch zu gefallen wusste. Obendrein musste dann auch noch Stark mit einer Fußblessur für Amos Pieper Platz machen (67.). Es dauerte tatsächlich bis zur 74. Minute, ehe Bittencourt mit einem Schlenzer neben das Tor wieder für ein grün-weißes Offensivzeichen sorgte. Doch dann war auch für den Mittelfeldakteur Schluss, gemeinsam mit Maximilian Philipp wurde er für Ilia Gruev und Niklas Schmidt ausgewechselt (76.).

Werder Bremen gegen FC Schalke 04: Sepp van den Berg und Dominick Drexler drehen spät das Spiel

Wirklich besser wurde die Darbietung der Bremer dadurch nicht. Und völlig zurecht setzte es dann auch das 1:1. Wieder verteidigte Werder Bremen viel zu sorglos, Pieper verlängerte einen Kopfball direkt vor die Füße von Sepp van den Berg. Ducksch versuchte im wieder einmal viel zu offenen Rückraum noch zu retten, doch da war der Ball schon unterwegs und landete unhaltbar im Netz (81.). Das Werner-Team suchte nach einer schnellen Antwort, ein Ducksch-Freistoß aus guter Position rauschte aber knapp vorbei (86.). In der Nachspielzeit tauchte Ducksch nach einem Schalker Fehler erneut gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, doch Kenan Karaman warf sich dazwischen (90.+1). Im Gegenzug wurde Werder Bremens ganz schwache zweite Hälfte dann endgültig bestraft. Wieder hatten die Gastgeber zu viel Platz, weshalb eine Flanke punktgenau bei Dominick Drexler landete, der ohne Probleme zum Sieg für den FC Schalke 04 traf (90.+2).

Der Rest war ein Schalker Freudenfest, während auf Bremer Seite die Enttäuschung groß war. „Mit mehr Effektivität hätten wir das Spiel hier heute gewinnen können, aber trotzdem war unsere Leistung unter dem Strich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten“, gab Ole Werner offen zu. „Ich glaube, dass Schalke insgesamt mehr vom Spiel hatte in beiden Halbzeiten.“ Werder Bremens Kapitän Marco Friedl schimpfte: „Die zweite Halbzeit war extrem schlecht von uns.“ Und der Österreicher schob hinterher: „Wir wussten, dass die Schalker alles reinhauen würden, was sie haben, weil sie um ihr Leben spielen. Wir haben diese Einstellung speziell in der zweiten Halbzeit komplett vermissen lassen und unterm Strich dann verdient verloren.“

Werder Bremen nach Niederlage gegen Schalke 04 weiter im Abstiegskampf: „Sind noch nicht durch“

Der Abstiegskampf bleibt somit wohl doch noch etwas länger Thema, als es allen Beteiligten lieb sein kann. Viele Fans hatten nach dem Sieg gegen Hertha BSC zuvor eigentlich mit einer entspannten Restsaison gerechnet. Doch nun geht der Blick wieder etwas mehr auf die Tabelle. Sieben Punkte beträgt der Abstand zwischen Werder Bremen und dem Relegationsplatz. Am kommenden Samstag wird abermals spät unter Flutlicht gespielt – der Gegner heißt dann im Wohninvest Weserstadion FC Bayern München (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker). „Wir wissen, dass wir noch nicht durch sind und noch Punkte brauchen. Jetzt haben wir ein schwieriges Spiel vor der Brust“, erklärte Clemens Fritz als Werders Leiter Profifußball. „Wir werden ruhig weiterarbeiten, denn wir wussten auch vorher, dass wir noch nicht durch sind. Es werden noch intensive vier Wochen.“ (mbü) Schon gelesen? „Schnell zusammenraffen - sonst wird es eng“ - die Stimmen zur Niederlage von Werder Bremen gegen Schalke 04!

SV Werder Bremen: Pavlenka – Veljkovic, Stark (67. Pieper), Friedl, Weiser, Groß (90.+3 Mbom), Jung, Stage, Bittencourt (76. Gruev), Ducksch, Philipp (76. Schmidt)

Werder Bremen gegen Schalke 04: Lest den Spielverlauf im Live-Ticker nach

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Alle Tore, News und Infos - alles zum 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Der Endstand ist 2:1 für Schalke.

20.29 Uhr: Das Spiel ist aus. Ist das bitter. Werder verliert mit 1:2 auf Schalke, die Führung durch Ducksch (18.) reicht nicht, weil Schalke in der zweiten Halbzeit drückt und durch van den Berg (81.) und Drexler (90.+2) noch zum verdienten Sieg kommt. Die Arena feiert, Schalke hat mehr Hoffnung als jemals zuvor in dieser Saison auf den Klassenerhalt. Auf den muss Werder noch warten. Vielleicht ja kommende Woche gegen die Bayern. Der Tickermann verabschiedet sich und überlässt den Berichterstattern das Feld. Bis nächste Woche!

20.27 Uhr: Und das war es. Schalke gewinnt gegen Werder mit 2:1 ...

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Schalke dreht das Spiel in der Nachspielzeit

90.+2: Zalazar spielt einen überragenden Pass über die Abwehr hinweg in den Strafraum. Dort steht Drexler – nicht im Abseits – völlig blank und lupft den Ball am herausstürmenden Pavlenka vorbei ins lange Eck.

90.+2: Tor für Schalke. Stattdessen trifft auf der Gegenseite Drexler, das gibt es doch nicht.

90.+1: Ducksch! Yoshida verliert an der Grundlinie den Ball, Ducksch spielt mit Schmidt einen Doppelpass und kommt in perfekte Schussposition aus acht Metern, wird aber noch abgeblockt, das wäre das 2:1 gewesen!

90. Min: Fünf Minuten muss Werder hier noch überstehen.

89. Min: Nächster guter Angriff von Schalke, Weiser klärt gerade so zur Ecke. Die landet dann hinterm Tor.

88. Min: Entlastung für Werder, Ducksch und Groß wuseln sich da am Sechzehner einen Angriff zusammen, Ducksch geht im Sechzehner gegen zwei Mann ins Dribbling, kommt aber nicht durch.

86. Min: Ducksch! Das Foul an Jung hat einen Freistoß zur Folge, den Ducksch aus 20 Metern halblinks nur hauchzart am linken Winkel vorbeisetzt. Gute Chance!

85. Min: Und auf dem Platz ist es Torschütze van den Berg, der gegen Jung den Fuß etwas zu hoch hat und Gelb sieht.

84. Min: Auf der Bank sieht Clemens Fritz Gelb.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Schalkes Offensivdrang wird belohnt

82. Min: Auf der anderen Seite ist plötzlich Ducksch mit Ball am Fuß hinter der Abwehrkette und zieht etwas überhastet ab. Der Ball geht rechts vorbei, dabei hätte der Stürmer Platz gehabt für das Eins-gegen-eins. Aber es wäre wohl eh Abseits gewesen.

81. Min: Ein Einwurf von der linken Seite landet am Sechzehner beim gerade eingewechselten van den Berg. Der zieht ab – und trifft links unten. Fußball kann so einfach sein. Bitter für Werder, aber es ist verdient.

81. Min: Da ist der überfällige Ausgleich. Das 1:1 von van den Berg bringt die Arena zum Kochen.

80. Min: Die wird gefährlich, weil der Ball im Gewühl abprallt und frei am Fünfer herunterfällt, aber Werder ist wach.

80. Min: Die zehnte Ecke für Schalke in diesem Spiel.

78. Min: Und die neuen bei Schalke liefern direkt den ersten Arbeitsnachweis ab: Drexler hat rechts viel Platz und flankt auf den Kopf von Polter, der Kopfball aber hat keine Wucht, Pavlenka fängt das Spielgerät.

76. Min: Yoshida foult im Mittelfeld und sieht dafür Gelb. Den Freistoß haut Bittencourt übers Tor. Es war die letzte Aktion von Bittencourt, der für Schmidt ausgewechselt wird. Auch Philipp hat Feierabend, für ihn ist Gruev dabei. Und auch Schalke wechselt: Matriciani raus, van den Berg rein.

75. Min: Dreifachwechsel bei Schalke: Terodde, Karaman und Uronen sind raus, Frey, Polter und Drexler sind nun im Spiel.

74. Min: Werder kontert. Bittencourt treibt den Ball, Ducksch und Philipp deuten Laufwege an und machen damit Platz, sodass Bittencourt aus 20 Metern abziehen kann – knapp links vorbei.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Spannende Schlussphase – Schalke drückt auf den Ausgleich

73. Min: Karaman mit einem Kopfball aus elf Metern, aber er muss sich dafür vom Tor aus gesehen nach hinten fallen lassen und bekommt damit keinen Druck auf die Kugel.

72. Min: Der nächste ordentliche Schalker Angriff. Bülter holt sich im Laufduell mit Jung den Ball und legt ihn mit der Hacke zurück, Zalazar holt dann aber nur einen Einwurf heraus.

70. Min: 20 Minuten muss Werder hier noch überstehen. Das wird schwierig genug, denn den Grün-Weißen fehlt es nach vorne an Entlastung.

68. Min: Schalke macht weiter Druck und holt den nächsten Eckball raus. Und Ducksch bekommt die Gelbe karte wegen Meckerns, weil er mit einem Foul-Pfiff des Schiedsrichters nicht einverstanden ist und das auch deutlich macht.

67. Min: Bei Stark geht es nicht mehr weiter. Er verlässt den Platz, den Pieper stattdessen betritt.

65. Min: Der zweite Eckball wird zu einem Bremer Konter über Füllkrug, der gegen drei Schalker ins Dribbling geht und kurz hinter der Mittellinie im Begriff ist, die Situation zu lösen, dann aber wird er von Krauß gelegt. Das gibt die Gelbe Karte. Werder beschwert sich, weil ihnen Schiri Dankert einen möglichen Vorteil abpfeift.

64. Min: Latte! Schalke hat einen Eckball, der landet bei Krauß acht Meter vor dem Tor, der die Kugel an die Latte prügelt! Den zweiten Ball lenkt Stark in höchster Not gerade noch so mit der Brust am Tor vorbei.

63. Min: Stark kehrt zurück auf den Platz, aber seinem Gesichtsausdruck ist zu entnehmen, dass er auf die Zähne beißt.

62. Min: Stark setzt sich nach einem Sprint mit Terodde auf den Hosenboden und fasst sich ans Sprunggelenk. In der ersten Halbzeit war er einmal umgeknickt, aber es ging weiter. Jetzt wird er abseits des Feldes behandelt.

60. Min: Stark nimmt einen Ball als letzter Mann aus, sieht aber nicht, dass im Rücken Terodde steht. Beide prallen zusammen, aber da der Ball wohl von einem Schalker gekommen war, ist es eine Abseitsposition, sagt Bastian Dankert.

58. Min: Schalke drückt mehr und mehr. Die Hausherren setzen sich am Werder-Strafraum fest, der Ball gelangt zu Zalazar, der aus sieben, acht Metern zentraler Position abdrückt, Pavlenka hält.

57. Min: Veljkovic holt an der Seitenlinie Bülter von den Beinen uns sieht dafür den Gelben Karton.

56. Min: Ein zweiter Ball landet auf dem Kopf von Terodde, der aus elf Metern aber weit am Tor vorbeiköpft.

54. Min: Das Spiel ist gerade relativ verhalten. Werder spielt hinten raus viele lange Bälle, Schalke kommt nicht durch.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Werder führt, Schalke wird offensiver

51. Min: Bittencourt gewinnt im Mittelfeld einen Ball und spielt Ducksch an. Der wartet, bis Bittencourt in die Spitze vorstößt und bedient dann seinen Mitspieler, aber Bittencourt setzt seine Hände im Kampf um den Ball dann ein wenig zu sehr ein, Bastian Dankert entscheidet auf Offensivfoul.

49. Min: Nächste Torannäherung von Schalke. Zalazar hebt den Ball hinter die Werder-Abwehrkette, wo sich Karaman gelöst hat, aber am Fünfereck rechts knapp am Ball vorbeispringt.

47. Min: Bülter zeigt direkt mal, dass er einen ordentlichen Huf hat! Aus locker 30 Metern, vielleicht sogar mehr zieht er ab, Pavlenka faustet das Geschoss über den Querbalken. Die Ecke bringt nix ein.

46. Min: Der Ball rollt wieder!

19.36 Uhr: Genug pausiert, werden sich auch die Teams gedacht haben. Sie kehren zurück auf den Platz.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Werder nimmt knappe Führung mit in die Halbzeitpause

19.21 Uhr: Dann ist Halbzeitpause! Werder führt dank des Treffers aus der 18. Minute von Marvin Ducksch knapp mit 1:0. Schalke hat zwar etwas mehr vom Spiel, die besseren Chancen hatte allerdings Werder, die nach Chancen von Philipp und Ducksch kurz vor der Halbzeitpause sogar noch höher hätten führen können.

45.+5: Und noch eine gute Chance für die Gäste! Bittencourt treibt den Ball rechts bis kurz vor die Grundlinie, hebt den Kopf und spielt dann einen scharfen Pass in Richtung Elfmeterpunkt. Dort kommt Torschütze Ducksch angerauscht, aber der Ball ist nicht leicht zu nehmen, der Abschluss geht rechts übers Tor.

45.+3: Keine Gefahr für das Schalker Tor.

45.+2: Ecke für Werder.

45.+1: Bülter kommt aus 15 Metern zum Abschluss im Werder-Strafraum, wird aber abgeblockt. Es gibt sechs Minuten Nachtspielzeit, die der langen Behandlungspause für Stages Kopfverletzung geschuldet sind.

45. Min: Großchance für Philipp! Yoshida bekommt einen Ball nicht vernünftig geklärt, er Ball gelangt zu Stage, der zum durchgestarteten Philipp durchsteckt. Der steht halbrechts frei vorm Tor und entscheidet sich für den Gewaltschuss – rechts vorbei.

44. Min: Zalazar setzt seinen Versucht etwas zu hoch an. Keine Gefahr für das Tor von Pavlenka.

42. Min: Der nächste Freistoß für Schalke aus guter Position. Yoshida und Philipp kämpfen um den Ball, Yoshida liegt am Boden, der Werder-Stürmer steigt ihm auf den Fuß. Korrekte Entscheidung, 24 Meter vor dem Tor.

39. Min: Gute Gelegenheit für Schalke! Ein Eckball von rechts wird von Yoshida aus dem Rückraum aufs Tor geköpft. Am Fünfmeterraum steht Terodde blank, aber Pavlenka hechtet aus dem Kasten und faustet den Ball gerade noch so nach vorne weg.

37. Min: Das Spiel kommt derzeit selten aus dem mittleren Drittel des Spielfelds heraus.

34. Min: Dicke Chance für Schalke! Kral legt den Ball links raus auf Uronen. Der hebt den Kopf und sieht Terodde, der sich bei der Flanke um Veljkovic wickelt und aufs Tor köpft. Pavlenka lenkt den wuchtigen Versuch zur Ecke.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Viel Kampf auf Schalke – Jens Stage mit Kopfverband

33. Min: Die Führung ist zwar nicht schmeichelhaft, allerdings hat Schalke gefühlt mehr vom Spiel.

29. Min: Die Arena schreit laut „Hand!“, als der Ball von Kaminski in die Mauer rauscht, aber Bastian Dankert will keines gesehen haben. Es gibt Eckball stattdessen, der aber nichts einbringt.

28. Min: Stage steht wieder und muss sein Trikot wechseln. Den Freistoß muss Werder wohl ohne ihn verteidigen.

25. Min: Schalke kontert über Karaman. Stage läuft dem Schalker von hinten in die Hacken, es gibt einen Freistoß aus zentraler Position, 23 Meter vor dem Tor. Das gibt Gelb für Stage, der im Fallen einen Stollen von Karaman an den Hinterkopf bekommt und wohl eine Platzwunde hat. Er wird von den Mannschaftsärzten behandelt.

24. Min: Den bekommt Werder Bremen mit vereinten Kräften wegverteidigt.

23. Min: Stark geht etwas zu ungestüm in einen Zweikampf mit Karaman auf Höhe der Sechzehnerkante im rechten Halbfeld. Es gibt Freistoß für Schalke.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Marvin Ducksch trifft zur Werder-Führung nach Traum-Angriff!

21. Min: Vor dem Tor bereits ein toller Ball von Bittencourt, der den Ball in den Lauf von Weiser hebt. Der ist dann zwar abgeblockt worden, aber der Ball landete bei Jung – mit dem bekannten Ergebnis.

18. Min: Werder kontert über Jung. Der spielt in der Spitze Philipp an, der sich dreht und Weiser neben sich sieht – und Weiser hat das noch bessere Auge für Ducksch rechts neben sich. Er legt den Ball in den Rücken der Abwehr zum rechts einlaufenden Stürmer, der frei vor Schwolow eiskalt bleibt und aus 13 Metern den Ball links im Tor unterbringt. Toller Angriff, tolles Tor!

18. Min: TOOOOOOR für Werder! Ducksch mit dem 1:0!

15. Min: Nächster Abschluss Schalke. Bülter treibt den Ball im Mittelfeld und versucht es mit einem Flachschuss aus gut und gerne 25 Metern aufs kurze Eck. Pavlenka hat keine Probleme.

12. Min: Der Eckball bringt nur einen Einwurf für Werder ein, der dann zum Boomerang wird. Karaman wird rechts geschickt und geht ins Laufduell gegen Friedl. Der Schalker ist ganz alleine auf weiter Flur und versucht es aus 18 Metern und ungünstigem Winkel mal, der Ball streicht knapp am langen Pfosten vorbei.

12. Min: Erster Eckball für Werder.

10. Min: Wir hatten schon weniger intensive Anfangsphasen in Spielen dieser Saison. Beide Teams suchen den Weg nach vorne, setzen den Gegner schnell unter Druck und hatten bereits gute Torannäherungen.

8. Min: Auf der Gegenseite meldet sich auch Schalke im Strafraum an. Zuerst muss Pavlenka einen scharf vors Tor gezogenen Ball von Bülter entschärfen. Die zweite Welle rollt über rechts, Zalazar bringt den Ball an den Fünfer, Terodde kann den Kopfball aber nicht drücken.

6. Min: Riesenchance für Werder! Ducksch und Stage spielen Doppelpass. Stage profitiert von einem Ausrutscher von Yoshida, zieht in den Strafraum und legt ab in den Rückraum. Der völlig blanke Bittencourt wird bei seinem Abschluss aus 14 Meter aber noch geblockt.

4. Min: Jetzt der erste gute Angriff von Werder, eine schöne Passstafette über Jung, Stage und Ducksch wird im Strafraum aber abgelaufen.

3. Min: Terodde wird rechts geschickt und legt den Ball mit dem langen Bein noch irgendwie hoch an den Sechzehner, dort verpasst aber der von Stark bedrängt Bülter.

2. Min: Direkt der erste gute Spielzug von Schalke, Krauß hat auf der rechten Angriffsseite viel Platz, aber dribbelt den Ball ins Seitenaus.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Das Spiel auf Schalke läuft!

1. Min: Werder spielt wieder in lachsfarbenen Trikots und hat seine Fans im Rücken. Letzteres gilt auch für Schalke, allerdings spielen die Gastgeber wenig überraschend in Königsblau.

1. Min: Bastian Dankert pfeift die Partie an, der Ball roll auf Schalke!

18.29 Uhr: Die Kapitäne Simon Terodde und Marco Friedl stehen bereit zur Seitenwahl.

18.27 Uhr: ... und da kommen sie!

18.20 Uhr: Wir blicken noch mal auf die aktuelle Verfassung beider Teams. Von den vergangenen vier Spielen gewann Schalke nur gegen Hertha (5:2), die anderen drei verloren die Knappen. Davor allerdings blieb Schalke acht Spiele ohne Niederlage – bei jedoch nur zwei Siegen. Werder beendete mit dem 4:2-Auswärtssieg gegen Hertha eine Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

18.13 Uhr: Tolle Stimmung bereits auf Schalke. 60.000, abzüglich mehr als 7000 Bremern, singen gerade das Steigerleid. Ja, Schalke steckt tief im Abstiegskampf, aber an der Fan-Unterstützung liegt es definitiv nicht.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Ole Werner erwartet „eine große Aufgabe“

18.07 Uhr: Auf das Personal angesprochen sagt der Coach zu Ducksch, dass dieser sich „überraschend gut“ fühle und eventuell auch für 90 Minuten infrage kommt. Dann adelt er noch Christian Groß, der als Charakter auf und neben dem Platz sehr wichtig sei und Werder „als Anker extrem hilft“.

18.05 Uhr: Ole Werner gibt am Sky-Mikro ein paar Einschätzungen zum Spiel ab. Er warnt vor Schalke, das „in diesem Kalenderjahr sehr, sehr gute Spiele gemacht hat“. Er sagt: „Das wird eine große Aufgabe.“

18.01 Uhr: Zeit für den Blick in die Vergangenheit. Das Spiel zwischen Werder und Schalke ist natürlich ein absolutes Traditionsduell, was sich in 115 Pflichtspielen gegeneinander ausdrückt. Die Bilanz ist dabei leicht positiv für Grün-Weiß: Werder gewann 49-mal, Schalke nur 44-mal. 22 Spiele fanden keinen Sieger. Gerade in den vergangenen Jahren haben die Bremer einiges für diese positive Statistik getan. Wir erinnern uns an den 2:1-Hinspielsieg im Weserstadion und an das 4:1 im Saisonendspurt vergangenes Jahr, das einen großen Schritt im Aufstiegskampf dargestellt hat. Die letzte Niederlage gegen Schalke war ein 1:2 im November 2019. Ein gutes Omen für heute: Die jüngsten sechs Pflichtspiele auf Schalke gewann Werder allesamt, die letzte Niederlage dort kassierte Bermen 2016/17 (1:3).

17.54 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Bastian Dankert. An den Seitenlinien unterstützen ihn René Rohde und Marcel Unger, Vierter Offizieller ist Robert Kampka. Der VAR heißt Günter Perl, neben ihm sitzt Christian Fischer.

17.48 Uhr: Der Blick auf die Tabelle verrät zudem, dass Werder bei einem Sieg heute Köln und Gladbach überholen und sich auf Platz 10 spielen würde. Bei einem Unentschieden und einer Niederlage hingegen bleibt es bei Platz 12 mit sieben beziehungsweise acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei nur noch vier ausbleibenden Spielen.

17.38 Uhr: Die restlichen Samstagsspiele sind mittlerweile abgepfiffen. Aufgrund des Stuttgarter 2:1-Siegs gegen Gladbach steht fest: Selbst mit einem Sieg besteht noch immer die theoretische Chance, dass Werder doch noch absteigt; dann zwar nicht mehr direkt – das Polster auf Schalke beträgt dann 14 Punkte bei nur noch vier ausstehenden Spielen –, allerdings könnte der VfL Bochum mit „nur“ zehn Punkten Rückstand Werder noch überholen. Allerdings gibt es noch direkte Duelle der Teams, die Werder überholen müssten: Bochum spielt noch gegen Augsburg, und Stuttgart gegen Hoffenheim.

17.30 Uhr: Der Blick auf die Werder-Bank verrät: Da sitzt heute kein einziger Stürmer auf der Bank. Füllkrug fällt nach wie vor mit lädierter Wade aus. Auch Dinkci hat sich mit Fußproblemen abgemeldet. Zudem fehlt weiterhin Felix Agu.

Werder Bremen im Liveticker gegen FC Schalke 04: Die Aufstellung ist da

17.26 Uhr: Und auch diesmal hält sich die Wartezeit in Grenzen. Schalke spielt mit folgendem Personal: Schwolow – Matriciani, Yoshida, Kaminski, Uronen – Kral, Krauß – Karaman, Zalazar, Bülter – Terodde. Thomas Reis könnte außerdem noch auf Langer (ET), Drexler, Frey, Greiml, Latza, Mohr, Ouwejan, Polter und van den Berg zurückgreifen.

17.24 Uhr: Wir warten noch auf die Aufstellung der von Thomas Reis trainierten Gastgeber.

17.17 Uhr: Das ging schnell: Die Bremer Aufstellung ist bereits da: Pavlenka – Veljkovic, Stark, Friedl – Weiser, Groß, Jung – Bittencourt, Stage – Ducksch, Philipp. Damit vertraut Werder-Trainer Ole Werner auf die exakt gleiche Startelf, die vergangene Woche so eindrucksvoll stark gegen die Hertha aus Berlin (4:2) gespielt hat. Auf der Ersatzbank nehmen zunächst Zetterer (ET), Pieper, Salifou, Schmid, Schmidt, Buchanan, Gruev, Mbom und Chiarodia Platz.

17.15 Uhr: Herzlich Willkommen im DeichStube-Liveticker zum Auswärtsspiel des SV Werder Bremen beim FC Schalke 04. In wenigen Minuten sollten die Aufstellungen zur Partie vorliegen.

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Anpfiff in der Veltins-Arena ist am heutigen Sonntag um 18.30 Uhr

Weiter mit dem Vorbericht:

Viele Werder Bremen-Fragezeichen und Geld-Druck: Ole Werners besondere Vorbereitung auf FC Schalke 04

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag (18.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) gegen den FC Schalke 04 – es geht um den Klassenerhalt und viel Geld. Der Vorbericht zum 30. Spieltag.

Bremen – Auf dem Weg zum nächsten Ausrufezeichen – vielleicht sogar hinter dem vorzeitig perfekten Klassenerhalt – steht der SV Werder Bremen erst mal vor ganz vielen Fragezeichen. Gleich mehrere Spieler sind angeschlagen und drohen beim Gastspiel am Samstagabend beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) auszufallen: Niclas Füllkrug, Marvin Ducksch, Eren Dinkci, Niklas Schmidt und Amos Pieper. „Ich hoffe, dass aus diesen vielen Fragezeichen möglichst viele Ausrufezeichen werden“, sagt Ole Werner. Denn der Coach hat in dieser Saison noch einiges vor – und das ist nicht nur der Klassenerhalt.

„Komfortable Situation hin oder her, wir haben unser Ziel noch nicht erreicht“, betont der Coach, der mit seinem Team stolze zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat – und das bei nur noch fünf ausstehenden Partien. Auf Schalke könnte Werder schon alles klar machen, falls der VfB Stuttgart zuvor gegen Borussia Mönchengladbach verliert. Doch damit beschäftigt sich Ole Werner nicht. Für ihn ist es auch kein Thema, schon jetzt an die neue Saison zu denken und womöglich mit Blick auf eine Weiterentwicklung aufzustellen. Aus gutem Grund, wie er erklärt: „Das ist Profifußball, du gehst auf den Platz, um Punkte zu gewinnen und dem Verein Einnahmen zu generieren. Auch das spielt für einen Verein wie Werder Bremen eine Rolle.“ Jeder Platz in der Tabelle kann sich auf das TV-Ranking und damit auf die Medienerlöse auswirken – und das in Millionenhöhe. „Da tragen wir über den sportlichen Erfolg auch eine wirtschaftliche Verantwortung“, sagt Werner.

Werder Bremen gegen FC Schalke 04 im Liveticker: Mit frischem Rückenwind zum Klassenerhalt?

Ein Sieg gegen den FC Schalke 04 wäre dabei sogar doppelt hilfreich. Denn sollten die Knappen den Klassenerhalt nicht schaffen, würde Werder Bremen davon beim TV-Geld profitieren. Gleiches gilt für einen Abstieg des VfB Stuttgart. Ein zweitklassiger VfL Bochum würde den Grün-Weißen finanziell dagegen nichts bringen. Es geht nämlich um das sportliche Abschneiden in den vergangenen fünf Jahren, da hinkt der VfL noch etwas hinterher.

In der Gegenwart hat Werder mit dem 4:2-Sieg bei Hertha BSC gerade einen Riesenschritt zum Klassenerhalt gemacht, der nach sechs sieglosen Partien seine Wirkung auch mental nicht verfehlte. „Es war nach den Vorwochen wichtig, eine gute Leistung mit einem guten Ergebnis zusammenzubringen. Und es war der Mannschaft anzumerken, dass uns das Rückenwind gibt“, gesteht Werner. Die besonderen Umstände in Berlin mit der wahnsinnigen Unterstützung der Fans habe dieses Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. „Wir müssen diese positiven Emotionen mitnehmen, aber auch konzentriert bleiben und hart arbeiten“, fordert der Trainer des SV Werder Bremen und fühlt sich bereits bestätigt. Denn nach dem kleinen Party-Wochenende mit Bier im Bus und noch ein bisschen mehr in der Bremer Disco „La Viva“ erlebte der Coach am Mittwoch „ein sehr giftiges Training“. Und genau das sei die richtige Reaktion gewesen vor der Partie beim Tabellenvorletzten. „Gegen Schalke können wir uns für das Erlebnis in Berlin nichts kaufen. Die brauchen jeden Punkt. Das wird auf dem Platz und im Stadion zu spüren sein.“ Für Werner ist die Veltins-Arena eines „der lautesten Stadien überhaupt“. Immerhin 7.500 Werder-Fans dürfen versuchen, für grün-weiße Stimmung zu sorgen.

Schon gelesen? So können Fans das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Schalke 04 live im TV und Livestream verfolgen!

So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 aussehen!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FC Schalke 04: Hält Ole Werners Siegesserie gegen Thomas Reis?

Kurios dabei: Ole Werner trifft in dieser Saison bereits zum vierten Mal auf seinen Trainerkollegen Thomas Reis. Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang September betreute Reis noch den VfL Bochum. Werder Bremen gewann 2:0. Zwei Monate später verlor Reis wieder gegen die Bremer – diesmal mit 1:2 und diesmal mit dem FC Schalke 04, der den Coach nach dessen Entlassung in Bochum als Nachfolger von Dimitrios Grammozis verpflichtet hatte. Im Januar folgte Duell Nummer drei: ein Testspiel auf Schalke. Wieder gewann Werder, diesmal mit 1:0. Werner hätte nichts dagegen, wenn diese Siegesserie anhalten würde. Einen Vorteil, Reis nun besser zu kennen, sieht er nicht. „Das Blöde ist doch, dass er auch drei Mal gegen uns gespielt hat“, erklärt Werner und lächelt: „Es wird wenig Überraschungen geben. Weil heutzutage sowieso ganz viel klar ist.“

Bei Werder Bremen gerade allerdings nicht. Die vielen Fragezeichen machen Ole Werner durchaus zu schaffen. Wer könnte bloß stürmen, wenn tatsächlich Füllkrug, Ducksch und Dinkci ausfallen sollten? Dann stünde nur noch Maximilian Philipp als echter Angreifer zur Verfügung. Werner hat schon „Ideen im Kopf“, will sie aber nicht verraten, verspricht jedoch, dass Werder auch ohne Füllkrug und Co. auf Schalke angreifen werde. Schließlich soll das nächste Ausrufezeichen gesetzt werden. (kni)