Werder Bremen gegen Hertha BSC im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da

Der SV Werder Bremen tritt am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin zum immens wichtigen Bundesliga-Kellerduell bei Hertha BSC an. Verfolgt das Spiel im Live-Ticker der DeichStube*.

14.32 Uhr: Und dies ist die Werder-Elf für das heutige Spiel: Kapino - Veljkovic, Vogt, Moisander - Augustinsson, Bittencourt, Klaassen, M. Eggestein, Gebre Selassie - Rashica, Sargent

14.22 Uhr: Herzlich Willkommen zum Live-Ticker zum Spiel vom SV Werder Bremen, welcher heute gegen die Hertha aus Berlin antritt. In ein paar Minuten werden die Aufstellungen verkündet.

Zum Vorbericht vom 6. März 2020:

Ein Fakt, der Mut macht für Berlin: Auswärts ist Werder Bremen kein Kellerkind

Frankfurt - Zum Abitur hat Florian Kohfeldt unter anderem sein Faible für die Mathematik getragen. Er ist durch den Leistungskurs marschiert, doch aktuell versagt ihm der Mathe-Teil im Gehirn den Dienst – behauptet der Coach des SV Werder Bremen jedenfalls. Deshalb beteiligt er sich nicht an Rechenspielchen, wie viele Siege denn nötig sind, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.

Oder wie viele Niederlagen es noch braucht, bis der Abstieg besiegelt sein wird. „Tut mir leid, mein Mathe ist heute nicht so gut“, wehrt er schmunzelnd ab und bedient sich vor der Partie von Werder Bremen bei Hertha BSC (Samstag, 15.30 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) lieber einer simplen Überschlagsrechnung: „Es ist sicher noch kein Endspiel für uns. Aber wir müssen natürlich punkten.“ Wie? „Gerne mit einem Feuerwerk. Oder auch mit einem Rotzspiel und nur einer Chance für uns.“

Werder Bremen gegen Hertha BSC: Seit fünf Spielen im Berliner Olympiastadion ungeschlagen

Kohfeldt hat derlei Formulierungen schon häufiger gewählt in den vergangenen Monaten. Ein Feuerwerk hat sein Team aber nie entzündet, „Rotzspiele“ gab es dagegen viele – nur eines brachte allerdings auch einen Sieg. Es war das 1:0 bei Fortuna Düsseldorf, der einzige Erfolg in der Liga seit einem Vierteljahr.

Folgt nun ein weiterer in Berlin? Die Hauptstadt war zuletzt tatsächlich ein sehr gutes Pflaster für die Bremer. Seit fünf Partien ist Werder Bremen im Olympiastadion unbesiegt. Die Hertha wartet aktuell wiederum seit fünf Heimspielen auf einen Sieg. Jüngst setzte es vor eigenem Publikum sogar eine 0:5-Klatsche gegen den 1. FC Köln. Die Berliner belegen in der aktuellen Heimtabelle auch deshalb nur Platz 16. Werder kann man dagegen sogar so etwas wie den Anflug einer Auswärtsstärke attestieren. Drei der nur vier Saisonsiege schaffte das Kohfeldt-Team auf des Gegners Platz. In der Auswärtstabelle ist Werder mit zwölf Punkten sogar Elfter.

Werder Bremen in akuter Abstiegsgefahr: Aber Florian Kohfeldt gibt sich selbstsicher

„Da muss doch was gehen für Werder Bremen“, möchte man bei diesen Zahlen vor dem Auftritt in der Hauptstadt ausrufen. Und da wird auch was gehen, sagt Kohfeldt, der natürlich ein schlechter Coach wäre, wenn er es nicht sagen würde. Ein Feuerwerk erwartet zwar auch er nicht in Berlin, aber weitere Fortschritte und ein Erfolgserlebnis. Denn obwohl Werder am Mittwoch aus dem DFB-Pokal flog und bei Eintracht Frankfurt „nüchtern betrachtet nicht genug gezeigt hat, um das Spiel zu gewinnen“ (Zitat Kohfeldt), haben die Antennen des Trainers doch wahrgenommen, dass sich das Spiel insgesamt verbessert.

„Ich habe Dinge gesehen, die wir trainiert haben“, sagt er und zeigt trotz Platz 17 und der akuten Abstiegsgefahr eine bemerkenswerte Selbstsicherheit: „Wir haben jetzt drei Wochen in guter Besetzung trainiert. Ich glaube da auch an mich und bin voller Selbstbewusstsein, dass ich eine Mannschaft, die vollzählig ist, so trainieren kann, dass wir in einem relativ kleinen Zeitraum in der Lage sind, uns Automatismen zu erarbeiten.“ Relativ kleiner Zeitraum – heißt das bis Samstag, 15.30 Uhr? Automatismen – heißt das, wieder torgefährlich und siegfähig zu sein? Antworten gibt's in Berlin zwischen der ersten und der 90. Minute. (csa)

