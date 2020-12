Werder Bremen erwartet im DFB-Pokal gegen Hannover 96 ordentlich Feuer: „Wir werden brennen“

Wenn Florian Kohfeldt vom DFB-Pokal spricht, dann leuchten beim Trainer des SV Werder Bremen die Augen. Zwei Mal stand er mit seinem Team schon im Viertelfinale, einmal sogar im Halbfinale. In dieser Saison träumt der Coach davon, mindestens so lange im Wettbewerb zu bleiben, bis wieder vor Fans gespielt werden kann. Dafür muss aber erst mal am Mittwochabend das Geisterspiel in der zweiten Runde beim Zweitligisten Hannover 96 (20.45 Uhr/ DeichStube*-Liveticker) gewonnen werden.

Bremen - Nach 96-Coach Kenan Kocak heizte nun auch Florian Kohfeldt die Stimmung vor dem kleinen Nordderby im DFB-Pokal zwischen Werder Bremen und Hannover 96 etwas an, was bei Partien ohne Fans gewiss nicht schaden kann. „Wir sind richtig heiß“, hatte Kocak am Montag in Hannover kämpferisch verkündet. Der Konter aus Bremen folgte 24 Stunden später. „Ich werde brennen, wir werden brennen“, versprach Kohfeldt und fragte kurz darauf noch nach, ob „brennen“ wirklich das passende Wort sei. Aber so kurz vor Weihnachten mit den ganzen Kerzen gab es da während der Video-Pressekonferenz weder vom neben ihm sitzenden Sportchef Frank Baumann noch von den Medienvertretern Widerspruch. Und wenn es schon kein Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt gibt, dann doch gerne einen Heißmacher vor Spielen am Tag vor Heiligabend. In diesem Corona-Jahr ist eben alles etwas anders.

Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Hannover 96: Florian Kohfeldt: „Wir werden brennen“

Das gilt auch für die Winterpause der Fußballer. Die ist so kurz wie nie, schon am 2. Januar steht Werders nächste Partie in der Bundesliga an. Da könnte mit Blick auf den Abstiegskampf vielleicht im Pokal der eine oder andere Leistungsträger geschont werden, um nichts zu riskieren. Doch da spielt Florian Kohfeldt nicht mit: „Es wird die absolut bestmögliche Mannschaft auflaufen.“ Seinen Pokal-Traum will er durch nichts gefährden. Es sei extrem wichtig, diese Mentalität als Coach vorzuleben. Nur dann würden die Profis ähnlich auftreten. Unter Kohfeldt ist das den Spielern stets gut gelungen. Niederlagen – und das auch nur knappe – gab es lediglich gegen ziemlich starke Erstligisten: Bayer Leverkusen, FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Gegen unterklassige Teams ist Kohfeldts Werder Bremen noch unbesiegt. Dabei soll es auch bleiben.

„Wir nehmen die Favoritenrolle an“, sagte der Coach, unterstrich aber auch: „Es ist kein David gegen Goliath.“ Hannover 96 verfüge über eine Mannschaft mit sehr viel Erstliga-Erfahrung und den dazu passenden Rahmenbedingungen. Der Gegner wurde intensiv analysiert und eine große Konterstärke festgestellt. Dazu sei vor allem Stürmer Hendrik Weydandt als Zielspieler im Sturm zu beachten, genauso wie der wiedergenesene Rechtsaußen Linton Maina, „der bestimmt schon bei dem einen oder anderen Bundesligisten auf dem Zettel stand“, so der Trainer des SV Werder Bremen. Der Respekt vor dem Gegner ist also vorhanden, aber eben auch das Selbstvertrauen, die Partie als Favorit anzugehen: „Ich mag das, weil es bedeutet, dass du sehr viel selbst in dem Spiel beeinflussen kannst. Und das wird unsere Hauptaufgabe sein.“

Werder Bremen gegen Hannover 96 im DFB-Pokal: Florian Kohfeldt und Co. sind heiß

Werder Bremen will also nicht abwarten, sondern selbst das Spiel bestimmen. Was gar nicht so einfach ist, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Gerade mit Lösungen in der Offensive hat sich die Mannschaft sehr schwergetan. Da hilft jetzt natürlich das Erfolgserlebnis in Mainz mit dem ersten Erfolg nach zuvor neun Partien ohne Dreier. „So ein Sieg ist einfach schön, der gibt dir Bestätigung. Und das Spiel lieferte ja auch noch ein paar schöne Geschichten“, meinte Florian Kohfeldt und pickte sich selbst eine heraus, die es im Gegensatz zu Werders Eren-Dinkci-Story bislang noch nicht so ins Rampenlicht geschafft hatte: „Wir waren eine mutige Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde keine Angst vor dem Verlieren hatte. Das hat mich wirklich gefreut, denn diese Angst darf nie reinkommen.“

Schon gar nicht im DFB-Pokal, in dem es auch gegen Hannover 96 nur um Sieg und Niederlage geht. „Ich mag K.o.-Spiele, sie haben einen ganz besonderen Reiz“, betonte Kohfeldt. Dieser Wettbewerb sei für ihn „hochspannend“ – nicht nur wegen der Historie des SV Werder Bremen mit sechs Pokalsiegen oder der Gänsehaut-Atmosphäre beim Finale im Berliner Olympiastadion. Nein, in dieser wegen Corona so besonderen Zeit treibt den Coach noch eine andere Sache an: „Wir wollen auch dieses Jahr die eine oder andere Runde weiterkommen. Meine ganz, ganz stille Hoffnung ist, dass wir in dieser Saison vielleicht noch ein Pokalspiel vor zumindest zum Teil besetzten Tribünen erleben dürfen.“ Im Achtel- und Viertelfinale wird das Anfang Februar und Anfang März sehr wahrscheinlich nichts werden, im Mai aber könnte es im Halbfinale und/oder Endspiel (13. Mai) klappen. (kni) *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.