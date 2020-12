Vor dem Spiel von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart: Florian Kohfeldts „klare Forderung an die Spieler“

Werder Bremen will am zehnten Spieltag mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart einen Absturz in der Fußball-Bundesliga verhindern. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Natürlich hat auch Florian Kohfeldt die Zahlen und Vergleiche zur Kenntnis genommen, „denn wie ihr wisst, lese ich ja Zeitung“, sagte der Trainer von Werder Bremen am Freitag während der Online-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) zu den Journalisten – um ihnen dann ausführlich zu erklären, warum er von den Zahlen und Vergleichen nichts hält.

Wie in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit hat Werder Bremen auch in der laufenden Saison an fünf Unentschieden am Stück jüngst eine Niederlage gereiht. Was damals der Beginn des sportlichen Absturzes war, müsse das nun aber nicht wieder sein, so Kohfeldts Punkt. „Wenn man will, kann man es natürlich so sehen, aber dabei ist die eine oder andere Grundannahme nicht richtig“, sagte der 38-Jährige.

Anders als vor einem Jahr habe Werder zum Beispiel nun deutlicher weniger Verletzte, generell auch eine ganz andere Erwartungshaltung – und eben nicht diesen „mentalen Bruch“. Florian Kohfeldt: „Damals haben wir erst Spieler verloren, dann Spiele und dann unser Saisonziel. Es hat gedauert, bis wir uns zurückgekämpft hatten. Davon kann in diesem Jahr keine Rede sein.“ Schon am Sonntag will es der Trainer gemeinsam mit seiner Mannschaft unter Beweis stellen – mit einem Heimsieg gegen den VfB Stuttgart.

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: Zahlen sprechen für ausgeglichenes Bundesliga-Spiel

Der Aufsteiger hat wie Werder Bremen nach neun Spieltagen elf Punkte auf dem Konto, hat genauso viele Tore kassiert (15) und mit seinen 17 Treffern vier mehr geschossen als die Bremer (13). Zahlen, die für ein ausgeglichenes Duell sprechen. Anders als Werder werden die Schwaben um Trainer Matarazzo Pellegrino allerdings für ihren bisweilen unkonventionell-aufregenden Spielstil gelobt. „Stuttgart wählt einen attraktiven Ansatz“, sagte auch Kohfeldt, der die fußballerischen Auftritte seines eigenen Teams nach wie vor als zu kritisch bewertet empfindet.

„In den letzten Wochen ist es spielerisch deutlich vorangegangen bei uns. Man muss nur mal das Spiel gegen Wolfsburg sehen. Natürlich war im letzten Drittel nicht alles optimal, aber gegen eine der stärksten Pressingmannschaften der Liga hatten wir kaum noch Probleme in der Spieleröffnung“, sagte der Trainer. Das sei vor sechs, sieben Wochen noch anders gewesen: „Da war es kaum möglich, mutig und flach hinten raus zu spielen.“

Werder Bremen gegen VfB Stuttgart: Trainer Florian Kohfeldts Forderung für bessere Defensive

Während des Wolfsburg-Spiels war allerdings auch eine andere Sache deutlich aufgefallen: Die bei Werder Bremen eigentlich überwunden geglaubte Defensiv-Schwäche. „Das war richtig schlecht“, sagte Kohfeldt, der mit seinen Spielern über das Thema zu Wochenbeginn gesprochen hat. Wie schon am ersten Spieltag gegen Hertha BSC (1:4) sei Werder beim 3:5 gegen die „Wölfe“ vor Augen geführt worden, was passiert, wenn die Mannschaft nicht diszipliniert gemeinsam gegen den Ball arbeitet. „Ich bin optimistisch, dass wir das gegen Stuttgart wieder auf den Platz bringen. Das ist eine klare Forderung an die Spieler.“

Mit dem Verhalten der Profis während der täglichen Arbeit ist der Coach übrigens mehr als zufrieden: „Alle sind sehr wachsam und wissen, dass auf dem Stuttgart-Spiel Druck drauf ist. Keiner hat das Gefühl, dass es ein Selbstläufer wird." Auch deshalb sei der Vergleich mit den fünf Unentschieden aus dem Vorjahr, auf den erst eine Niederlage und dann ganz viele folgten, nicht angebracht. (dco)