Werder Bremen: Gegen die Welle des SC Freiburg

Ein Heimspiel. Gegen den SC Freiburg. Vor der Saison hätte es wohl kaum einen Zweifel daran gegeben, dass der SV Werder Bremen als Favorit in diese Aufgabe geht. Nach neun Spieltagen sieht es allerdings etwas anders aus. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Der SC Freiburg kommt am Samstag (15.30 Uhr) als Tabellendritter ins Weserstadion, hat bereits 17 Zähler gesammelt und hat von vier Auswärtsspielen drei gewonnen. „Für uns geht es gegen einen Gegner, der gerade auf einer unglaublichen Welle schwimmt“, weiß Florian Kohfeldt, Trainer von Werder Bremen, der nach vier Liga-Unentschieden am Stück mit seinem Team mal wieder einen Sieg benötigt, um den Anschluss an die obere Tabellenregion nicht zu verlieren. Und der optimistisch ist, dass dieser Sieg gegen Freiburg gelingt.

„Es wäre irre, wenn ich sagen würde, dass es für uns ein Pflichtsieg ist“, hob Kohfeldt zwar hervor, Freiburg habe schließlich gegen Leipzig und Dortmund gewonnen. Doch Werders starker Auftritt im DFB-Pokal beim 4:1 über Heidenheim hat den Trainer in einer Überzeugung bestätigt, die er schon seit zwei, drei Wochen hat: „Durch unsere Arbeit kombiniert mit der Einstellung der Jungs haben wir die Wahrscheinlichkeit auf Siege wieder erhöht.“

Werder Bremen gegen SC Freiburg: Verletztenmisere legt sich - aber Rotation für Florian Kohfeldt kein Thema

Die Einstellung seiner Spieler sei zwar durchgehend gut gewesen, nur auf dem Trainingsplatz hatte Kohfeldt in den ersten Wochen der Saison ob der vielen Verletzten nicht so arbeiten können, wie er es gerne getan hätte. Nun sind viele Spieler bei Werder Bremen wieder an Bord, und gegen Heidenheim war erstmals so richtig zu sehen, wie sich das während eines Spiels auswirken kann. „Über allem steht, dass in diesem Spiel keiner von uns auch nur eine Sekunde spekuliert oder gewartet hat. Das jetzt mit in die Liga zu nehmen, macht sehr viel Sinn.“

Weniger sinnvoll ist in Kohfeldts Augen hingegen das Thema Rotation. Englische Woche hin oder her: Seine Aufstellung gegen den SC Freiburg wird der Werder-Trainer nicht danach ausrichten. Spieler wie Davy Klaassen, die verletzungsfrei durch die Vorbereitung und den Saisonstart gekommen sind, bräuchten jetzt noch keine Pause: „Für ihn ist es überhaupt kein Problem, gegen Freiburg zu spielen. Schonung oder Rotation wird es nicht geben.“

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Mehr News zu Werder Bremen

In seiner DeichBlick-Kolumne für die DeichStube schreibt SC-Freiburg-Stürmer Nils Petersen: „Ich wäre gerne ein bisschen mehr wie Milot Rashica“. Geht derweil der Zoff am Samstag weiter? Zwischen Werder Bremen und den Ultras ist die Stimmung angespannt, es wird mit Protesten gerechnet.