Werder Bremen gegen RB Leipzig: Kohfeldt und das Problem mit der Sensation

Vor dem fünften Bundesliga-Spieltag

Die Aufgabe des personell arg gebeutelten SV Werder Bremen könnte objektiv betrachtet kaum schwerer sein: Am Samstag kommt in RB Leipzig der Tabellenführer der Bundesliga ins Weserstadion, der am Dienstag auch in der Champions League bei Benfica Lissabon mit 2:1 triumphiert hat.