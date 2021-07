Werder gegen Feyenoord Rotterdam: Wenn der letzte Test keine Generalprobe sein kann

Für Werder Bremen und Trainer Markus Anfang stehen am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam die letzten Testspiele der Saison-Vorbereitung an.

Zwei Testspiele am Samstag

Von Marius Winkelmann schließen

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag gegen Feyenoord Rotterdam seine letzten zwei Testspiele der Saison-Vorbereitung, eine echte Generalprobe kann das aber nicht sein. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen/Rotterdam – Nur noch zwei Tests, danach geht’s in die Vollen! Der SV Werder Bremen bestreitet am Samstag (12.00 und 16.00 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) bei Feyenoord Rotterdam zwei Partien, die unter normalen Umständen den Begriff „Generalprobe“ tragen würden. Die Testspiele gegen den niederländischen Traditionsclub sind schließlich die letzte Möglichkeit, sich auf den bevorstehenden Zweitliga-Start am Samstag darauf gegen Hannover 96 vorzubereiten. Aber irgendwie bedeutet Generalprobe auch, dass die Phase der Entwicklung abgeschlossen und die Mannschaft bis ins letzte Detail ausgetüftelt ist. Doch davon kann beim SV Werder nach dem Abstieg und dem immer noch nicht vollzogenen Kaderumbruch keine Rede sein.

Werder Bremen gegen Feyenoord Rotterdam: Mehrere Spieler fehlen in den Testspielen am Samstag

„Für uns ist es wichtig, dass wir fast alle Spieler nochmal über 90 Minuten laufen lassen können“, sagt denn auch Trainer Markus Anfang. Dabei sei es komplett unwichtig, wer in welcher Mannschaft spiele, „weil wir ja auch nicht wissen, wen wir für Hannover auch tatsächlich zur Verfügung haben“. Klingt fast schon ein wenig frustriert. Doch Anfang weiß um die besondere Situation seines neuen Arbeitgebers, der aus finanziellen Gründen unbedingt noch Spieler verkaufen muss. Gegen den Tabellenfünften der abgelaufenen Saison in der Eredivisie ist daher nicht primär das Finden einer Startelf das Ziel, sondern vielmehr das Verfeinern „der Abläufe, die wir auch gegen Zenit gezeigt haben“, erinnert Anfang an das 2:2 im Testspiel gegen den russischen Meister Zenit St. Petersburg. Seine Idee dabei: Wenn möglichst viele Spieler sein System verinnerlicht haben, können kurzfristige Abgänge besser kompensiert werden.

Allerdings muss der Coach des SV Werder Bremen dabei erneut auf Eren Dinkci, Nicolai Rapp und Abdenego Nankishi (alle muskuläre Probleme) verzichten. Zudem fehlt Abwehrspieler Milos Veljkovic wegen einer Corona-Infektion. Nick Woltemade und Jiri Pavlenka stehen aufgrund von Rückenproblemen ebenfalls nicht im Werder-Aufgebot. Eine positive Nachricht gibt es aber doch: EM-Fahrer Marco Friedl ist zurück und dürfte Werder zumindest für eine Halbzeit zur Verfügung stehen.

Werder Bremen: Erstes Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam unter Ausschluss von Zuschauern

Gegner Feyenoord Rotterdam wurde vergangene Saison noch vom ehemaligen Bundesliga-Trainer und Bondscoach Dick Advocaat trainiert. Der 73-Jährige beendete allerdings vor zwei Wochen seine Laufbahn. Für ihn übernahm der 42-jährige Arne Slot, der zuvor erfolgreich den AZ Alkmaar gecoacht und 2019 zur Vizemeisterschaft in Holland geführt hatte. Der Star der Feyenoord-Mannschaft war bis zuletzt Steven Berghuis, der niederländische Nationalspieler wechselte allerdings am Tag vor dem Testspiel zu Ajax Amsterdam.

Die lokalen Behörden in den Niederlanden haben keine Gäste-Fans für die Testspiele von Feyenoord Rotterdam gegen Werder Bremen zugelassen – weder beim Nachmittagsspiel (16 Uhr) im altehrwürdigen „De Kuip"-Stadion noch beim ersten Test auf dem Gelände der Feyenoord-Akademie. Diese Partie um 12 Uhr findet sogar komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Werder bietet aber für beide Spiele eine Live-Übertragung an. (mwi) Dazu interessant: So seht Ihr die Testspiele von Werder Bremen gegen Feyenoord Rotterdam live im TV und im Live-Stream!