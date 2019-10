Werder-Coach Kohfeldt schaut bei Covic und Hertha gerne zu

Beim Blick auf die Tabelle wird sofort klar: Der SV Werder Bremen muss am Samstag sein Heimspiel gegen Hertha BSC gewinnen, um nicht schon den Anschluss an die angepeilten internationalen Plätze zu verlieren.

Bremen – Doch Trainer Florian Kohfeldt macht diese Schicksalsspielchen der Medien nicht mit: „Wir haben erst den achten Spieltag. Es gibt noch so viele Spiele. Es wird sich nichts entscheiden.“ Was freilich nicht bedeutet, dass Kohfeldt von seiner Grundhaltung abrückt, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber zu großen Druck will er dann auch nicht aufbauen.

Daran trägt der Gegner zumindest eine Mitschuld. „Als Mannschaft der Stunde“ bezeichnet Kohfeldt in einer Medienrunde, in der auch die DeichStube* vertreten war, den Gast aus Berlin, der nach drei Siegen in Folge den etwas schwierigen Saisonstart vergessen gemacht hat. Der neue Coach Ante Covic scheint, in der Bundesliga angekommen zu sein. Als Ex-Profi kannte der 44-Jährige dieses Terrain natürlich schon, als Trainer musste er sich offenbar noch etwas eingrooven.

Neue Spielweise von Hertha macht es für Werder Bremen nicht leichter

„Die Art und Weise, wie Ante Fußball spielen lassen will, gefällt mir, weil es offensiv ausgerichtet, weil es Kombinationsfußball ist. Es macht schon Spaß, denen zuzugucken“, lobt Kohfeldt seinen Kollegen und hat in der Analyse festgestellt: „In den ersten Spielen hat Ante auch viel angepasst und sich neue Lösungen einfallen lassen.“ Das würde es für Werder Bremen ganz gewiss nicht leichter machen, hinzu käme eine enorme Qualität der einzelnen Hertha-Spieler. Dabei nennt der Werder-Coach zum Beispiel die drei Stürmer Vedad Ibisevic, Davie Selke und Salomon Kalou, aber auch Mittelfeld-Stratege Marko Grujic, den er im Sommer gerne nach Bremen geholt hätte: „Marko ist ein sehr physischer Spieler mit großer Torgefahr. Auf ihn müssen wir ganz sicher aufpassen.“

Werder Bremen: Kohfeldt glaubt gegen Hertha an Heimsieg

Bei allem Respekt vor dem Gegner ist da aber auch ein großes Bremer Selbstbewusstsein nach den beiden Auswärtspunkten bei den Spitzenteams Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. „Und wir spielen im Weserstadion. Ich bin optimistisch für einen Heimsieg“, sagt Kohfeldt. Er glaubt, dass neben der guten Mentalität nun auch das Spielerische wieder auf ein höheres Niveau kommen werde. Dabei sei es zwar schade, dass aus der geplanten Rückkehr der verletzten Yuya Osako, Ömer Toprak und Niklas Moisander nichts wurde, aber der 37-Jährige betont: „Mit den anderen Jungs haben wir auch sehr gute Spiele gemacht.“ (kni)

