Werder Bremen gegen FC Bayern München im Live-Ticker! Die Aufstellungen sind da!

Der SV Werder Bremen spielt heute gegen FC Bayern München: alle Tore, alle News, alles live - mit dem Live-Ticker der DeichStube* verpasst Ihr nichts!

14.32 Uhr: Kleine Überraschung in der Werder-Startelf: Erstmals seit dem 18. Mai 2019 darf der Mittelfeldspieler von Beginn an ran. Damals gewann Werder am letzten Spieltag der Saison mit 2:1 gegen RB Leipzig. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für die Partie in München. Möhwald war wegen einer schweren Knieverletzung über ein Jahr lang ausgefallen.



14.29 Uhr: Die Werder-Startelf Pavlenka - Augustinsson, Toprak, Friedl, Gebre Selassie - Groß, Möhwald, Eggestein, Bittencourt - Sargent, Rashica

14.26 Uhr: Die Bayern starten heute ohne die Nationalspieler Gnabry und Sané. Stattdessen stehen die nicht weniger prädestinierten Costa und Musiala in der Startelf.

Herzlich Willkommen zum Liveticker für das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen. Hier geht es gleich mit der Aufstellung los.

Zum Vorbericht vom 20. November 2020:

Nach 22 Pleiten am Stück: Werder Bremen freut sich angeblich auf den FC Bayern und will überraschen

Der SV Werder Bremen spielt am achten Spieltag in der Bundesliga gegen den FC Bayern München - und will die längste Negativ-Serie im deutschen Profi-Fußball brechen. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Es soll Fans des SV Werder Bremen geben, die schauen sich Spiele gegen den FC Bayern München gar nicht mehr an. Kein Wunder nach 22 Pleiten am Stück – 19 davon in der Bundesliga. Ein Bremer freut sich dagegen riesig auf den einstigen Nord-Süd-Gipfel und macht ordentlich Werbung für die Partie am Samstag (15.30 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) in München: Florian Kohfeldt. „Es ist ein super Spiel für uns“, sagt der Werder-Coach: „Wir haben große Lust darauf. Das merkt man der Mannschaft an, ich merke es auch an mir und am Trainerteam.“ Da hilft es ganz offensichtlich, dass Werder seit sechs Spielen unbesiegt und mit zehn Zählern aus sieben Partien noch weit entfernt vom Abstiegskampf ist.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt spürt besonderes Kribbeln vor Spiel gegen FC Bayern München

Natürlich kennt auch Florian Kohfeldt die Horror-Bilanz, aber er hat einen speziellen Blick auf seine persönliche Bayern-Statistik und deshalb einen Traum: „Es ist doch das Schönste, gegen die Besten zu spielen und dann hoffentlich am Samstagabend zurück nach Bremen zu fliegen und etwas fast Historisches geschafft zu haben.“ Ein Unentschieden würde dem SV Werder Bremen dafür schon reichen. Es wäre der erste Punkt im 20. Versuch. Das Ende der längsten Negativ-Serie im deutschen Profi-Fußball.

Ob bewusst oder unbewusst – in dieser Werder-Woche ist jedenfalls einiges anders. Bei der virtuellen Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel trägt Kohfeldt nicht wie sonst in dieser Saison seinen werbebedruckten Trainingsanzug, sondern einen schlichten dunklen Pulli des Ausrüsters. Sein Kribbeln, von dem er genauso wie vor dem Köln-Heimspiel vor zwei Wochen spricht, soll diesmal nicht vor Überheblichkeit gegen einen angeschlagenen Gegner warnen, sondern Vorfreude auf ein Match gegen einen übermächtigen Gastgeber verbreiten. „Solche Spiele kribbeln besonders. Ich hoffe, das ist bei allen so. Deshalb macht man das doch alles hier“, sagt der 38-Jährige und strahlt Mitte November, als würde es nicht mehr lange bis zur Bescherung an Heiligabend dauern.

Werder Bremen arbeitet mit Mentalcoach: Kopf spielt gegen FC Bayern wichtige Rolle

Dabei glich der letzte Auftritt in München vor knapp einem Jahr eher einer bösen Bescherung. Am Ende stand ein 6:1 für den FC Bayern auf der Anzeigetafel. „Wir haben aber bis zur 43. Minute 1:0 geführt“, erinnert Kohfeldt an ein wahrlich denkwürdiges Spiel. Denn beim 1:1 der Münchner hatte sich Theodor Gebre Selassie so schwer verletzt, dass er raus musste. Diesen Bremer Schock nutzte der Rekordmeister prompt zum 2:1. „Dann haben wir das gemacht, was du gegen die Bayern nie machen darfst: Wir haben es über uns ergehen lassen, da sind sie gnadenlos“, berichtet Kohfeldt – und es klingt wie eine Warnung.

Der Kopf wird an diesem Samstag also eine entscheidende Rolle spielen. Da passt es gut, dass unter der Woche Mentalcoach Jörg Löhr mit der Mannschaft gearbeitet hat. Also noch so eine Besonderheit in dieser Woche. Dessen Besuch gehörte zwar eigentlich nur zum ausgedehnten Programm in der Länderspielpause, aber das eine oder andere Wort zu den Tücken eines Bayern-Spiels dürfte Löhr schon fallen gelassen haben.

Werder Bremen hofft auf Happy End - aber FC Bayern trotz Umständen bereit zu Top-Leistung

Es geht wie so oft um Mut. Werder Bremen will sich gegen den Champions-League-Sieger nicht verstecken. Und das ist den Bremern in der Vergangenheit durchaus gelungen. Alle anderen fünf Duelle mit den Bayern unter Kohfeldts Regie endeten knapp. Selbst in der vergangenen Katastrophen-Saison, als die abstiegsbedrohten Bremer drei Spieltage vor Schluss den Bayern fast die vorzeitige Meisterschaft versaut hätten und nur 0:1 verloren. „Da wäre ein Unentschieden durchaus verdient gewesen“, findet Florian Kohfeldt und fügt seufzend mit Blick auf seine sechs Bayern-Niederlagen an: „Wir haben es leider nie geschafft, diesen letzten Schritt zu gehen, die Aufmerksamkeit über 90 Minuten zu halten.“

Das soll sich diesmal ändern. Dabei setzt er nicht darauf, dass der FC Bayern München durch die vielen Spiele in den Beinen, durch das Negativerlebnis mit der DFB-Auswahl bei der 0:6-Pleite gegen Spanien oder durch einige verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt sein könnten. Der Triple-Sieger würde solche Umstände locker wegstecken und bereit für eine Top-Leistung sein, glaubt Kohfeldt. Es sei an Werder Bremen, dafür zu sorgen, dass es eine enge Partie wird und sich das Zuschauen auch für Werder-Fans lohnt – gerne diesmal auch mit einem Happy End, dem ersten seit über elf Jahren. (kni)