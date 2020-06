Werder gegen den FC Bayern: Schadensbegrenzung im Abstiegskampf? Nicht mit Coach Kohfeldt!

Ausgerechnet der FC Bayern! Ausgerechnet jetzt! Gerade erst hat sich Werder Bremen mit dem 5:1-Sieg beim SC Paderborn neuen Schwung im Abstiegskampf geholt und sich bis auf ein Tor an den Relegationsplatz herangearbeitet, da droht schon wieder der Rückschlag - der Vorbericht der DeichStube*

Bremen - Oder deutlicher: Der Rückschlag droht nicht nur, der Rückschlag wird kommen. Jedenfalls dann, wenn es am Dienstag (20.30 Uhr) zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München so läuft wie in den vergangenen zehn Jahren. So lange ist es her, dass die Bremer gegen die Münchner wenigstens ein Pünktchen ergatterten. Zu allem Überfluss ist der FC Bayern auch noch extra-motiviert, kann mit einem Sieg im Weserstadion die achte Meisterschaft in Folge perfekt machen.

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Im Abstiegskampf bloß nicht abschießen lassen!

Schlechte Aussichten also für Werder Bremen – das will selbst Trainer Florian Kohfeldt nicht leugnen. „Die Ausgangslage gibt es nicht her, zu sagen, wir werden die Bayern schlagen. Wir wollen es natürlich, und wir haben auch eine Idee, wie es funktionieren kann“, sagt er, aber seine eigenen Erwartungen sind offenbar gering: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen eine der besten Mannschaften Europas spielen.“

Und diese Mannschaft könnte Werder Bremen im Abstiegskampf übel wehtun. Jedes Tor, das der FC Bayern erzielt, wird Werder im Fernduell mit Fortuna Düsseldorf (bei RB Leipzig) und Mainz 05 (bei Borussia Dortmund) zurückwerfen. Es hätte folglich eine gewisse Logik, wenn Werder gegen den Spitzenreiter vor allem auf Schadensbegrenzung setzen würde. Doch das hält Florian Kohfeldt für psychologisch schwierig: „Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen wollen. Da kann ich mich nicht vor die Mannschaft stellen und sagen: ,Bitte nicht 0:6 verlieren!’ Das Torverhältnis ist für uns im Spiel kein Thema. Mir missfällt es, in solchen Situationen taktisch zu denken. Nur über die Höhe der Niederlage zu reden, das geht nicht.“

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Florian Kohfeldt will nicht über Statistiken sprechen

Über etwas anderes als eine Pleite zu reden, geht aber irgendwie auch nicht. Zuletzt gelang dem SV Werder Bremen am 11. September 2010 beim 0:0 in München ein Punktgewinn gegen den FC Bayern – danach folgten 21 (!) Niederlagen in Serie, drei Pokalspiele inklusive. „Lasst uns lieber nicht über die Statistik sprechen“, sagt Florian Kohfeldt deshalb und verzieht gequält das Gesicht. Denn er weiß: In der Vergangenheit findet er nichts, was vor der schweren Aufgabe Mut machen würde. In der Gegenwart ist es allerdings auch nicht sehr viel mehr. Unbestritten hilft der 5:1-Sieg vom Samstag, er war ein wichtiger Beweis, dass Werder noch stürmen und Tore schießen kann. Aber am Dienstag heißt der Gegner eben nicht Paderborn, sondern Bayern München. Spitzenreiter statt Schlusslicht – stärker könnte der Kontrast nicht sein. Und Kohfeldt weiß, dass die aktuellen Bayern wohl die besten Bayern sind, auf die er je getroffen ist: „Selbst für ihre Verhältnisse sind sie in dieser Saison sehr dominant. Sie haben eine unglaubliche Qualität – entweder sie überrollen ihre Gegner oder gewinnen eben in letzter Minute.“ So wie am Samstag beim 2:1 über Borussia Mönchengladbach.

Werder Bremen gegen den FC Bayern: Münchner Meisterschaft im Bremer Weserstadion?

Werder Bremen kann nur hoffen, dass der Push, den der Fünferpack gegeben hat, reicht, um den Bayern Paroli zu bieten. An der körperlichen Frische wird es der Bremer Startelf-Aufstellung gegen Bayern München trotz der vielen englischen Wochen nicht mangeln, verspricht der Coach: „Das ist nicht unser Problem. Ich sehe bislang keine Anzeichen für Müdigkeit.“ Damit wäre die Grundvoraussetzung für das, was Sportchef Frank Baumann vom Team verlangt, schon mal gegeben. „Wir wollen einen harten Fight von der ersten bis zur letzten Minute liefern.“ Und wenn dann ausgerechnet jetzt und ausgerechnet gegen den FC Bayern ein Punkt für Werder herausspringen sollte, wäre das möglicherweise das Ass, das Werder braucht, um den Abstiegsdreikampf am Ende zu gewinnen. Den Nebeneffekt, den Bayern vorerst die Meister-Party zu versauen, fände Baumann zudem sehr attraktiv: „Ich bin sicher, dass sie wieder Meister werden, aber es muss nicht unbedingt bei uns passieren.“ (csa)

DeichStube.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks