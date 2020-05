Gesundheitsamt bestimmt: Werder-Profi muss 14 Tage in Quarantäne

Bittere Nachricht für Werder Bremen: Ein Spieler befindet sich wegen eines Coronavirus-Falls in der Familie ab sofort für 14 Tage in Quarantäne.

Aufregung in Bremen

von Björn Knips schließen

Bremen – Nun hat es auch den SV Werder Bremen in der Coronavirus-Krise erwischt: Ein Profi des Bundesligisten befindet sich derzeit für zwei Wochen in häuslicher Quarantäne, das teilte der Club am Freitagnachmittag mit.