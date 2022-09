Fotostrecke: Stars reisen zum Abschiedsspiel von Werder-Legende Pizarro nach Bremen an

Von: Mario Nagel

Bremen - Claudio Pizarro bittet am Samstag (17.30 Uhr) zu seinem Abschiedsspiel im Wohninvest Weserstadion. Neben früheren Mitspielern, die bei Werder Bremen und Bayern München mit dem 43-Jährigen zusammengespielt haben, sind auch Freunde und weitere Weggefährte des Peruaners mit dabei. Schon am Freitag reisten einige Gäste ins Bremer Parkhotel an. Wir waren live vor Ort und haben für euch die besten Bilder der ankommenden Stars zusammengestellt.

Ex-Bayern-München-Profi Giovane Elber vor dem Bremer Parkhotel.

Theodor Gebre Selassie stellt sich den Fragen der DeichStube.

Max Kruse im Gespräch mit der DeichStube.

Werders Publikumsliebling Ailton verteilt vor dem Bremer Parkhotel Autogramme.

Ex-Werder-Profi Jurica Vranjes am Bremer Parkhotel.

Ex-Werder-Profi Sebastian Prödl besticht mit einer besonderen Haarfarbe.

Auch Ex-Werder-Profi Mikaël Silvestre ist bei den Autogrammjägern gefragt.

Hans-Jörg Butt (mitte) und weitere Spieler des FC Bayern München steigen aus dem Mannschaftsbus.

Auch Ex-Bayern-München-Profi Sergio trifft am Freitag am Bremer Parkhotel ein.

Und Ex-Bayern-Profi Sergio stellt sich den Fragen der DeichStube.

Auch der Hauptprotagonist selbst trifft bereits am Freitag am Bremer Parkhotel ein.

