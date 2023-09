Sommerkick im Sauerland: Justin Njinmah lässt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach jubeln

Von: Björn Knips, Daniel Cottäus, Marius Winkelmann

Justin Njinmah erzielte das goldene Tor zum 1:0-Testspielsieg des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. © nordphoto/gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der Spielbericht der DeichStube.

Willingen – Idyllisch schmiegt sich das Uplandstadion in Willingen an die Hänge, Schattenplätze sind allerdings rar gesät. Und deshalb brutzelten die gut 3000 Fans ordentlich in der Sonne, während der SV Werder Bremen am Donnerstagabend im Sauerland zum Testspiel gegen Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach antrat. Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius war allerdings auch von den Akteuren auf dem Platz Durchhaltevermögen gefordert. Phasenweise ebbte das Tempo spürbar ab, passend zum Wetter avancierte das Duell zum Sommerkick – auch weil beide Teams nicht ansatzweise in Bestbesetzung antraten. Am Ende setzte sich Werder knapp mit 1:0 (0:0) durch.



Es dauerte eine ganze Weile, ehe es vor den Toren gefährlich wurde. Aus Bremer Sicht hatte U23-Leihgabe Jakob Löpping die erste gute Gelegenheit, nach einem Lupfer über den Keeper wurde der Ball aber gerade noch von der Linie gekratzt (16.). Knapp zwei Minuten später wurde dann ein strammer Schuss von Nachwuchsmann Kein Sato pariert (18.). Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Michael Zetterer nach einer Ecke den Rückstand (30.), ehe es kurz darauf für Werder Bremen erneut Sato probierte (37.). Weitere Höhepunkte gab es im ersten Durchgang nicht, dafür aber höflichen Applaus, als sich die beiden Bundesligisten in die schattige Kabine zurückzogen.

Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach - mit neun Spielern aus der U23 im Kader

Insgesamt neun Akteure aus der U23 des SV Werder Bremen hatte Ole Werner in seinen Kader berufen, nachdem Löpping, Sato und Cimo Röcker sogar beginnen durften, ersetzte Davis Asante nach der Pause auch noch planmäßig Mitchell Weiser. Wesentlich mehr Spielpraxis erhielten derweil Senne Lynen, Justin Njinmah und Nicolai Rapp, nachdem das Trio in der Liga zuletzt über weite Strecken auf der Bank gesessen hatte.



Pünktlich zum Beginn des zweiten Abschnitts hatte sich die Sonne dann hinter einen der angrenzenden Hügel geschoben, weshalb der Platz fortan komplett im Schatten lag. Und prompt wurde das Geschehen zumindest etwas schneller – was allerdings auch keine allzu große Kunst war. Borussia Mönchengladbachs Robin Hack war es, der für das erste kleine Ausrufezeichen nach dem Seitenwechsel sorgte, sein Schuss landete jedoch scheppernd am Pfosten (57.). Werder Bremen tat sich aufgrund der ungewohnten Formation dagegen ziemlich schwer, einen strukturierten Spielaufbau zu initiieren.

Dank Justin Njinmahs Tor: Werder Bremen gewinnt schwerfälliges Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach

Die Krönung war eine ziemlich dreiste Sato-Schwalbe im gegnerischen Strafraum (59.). Erst Justin Njinmah sorgte mit einem Distanzschuss neben den Kasten wieder für echte Gefahr (61.). Augenblicke später probierte es Röcker per Kopf. Nach Vorlage des eingewechselten Philipp Kühn traf dann Njinmah in guter Position den Ball nicht richtig (65.). Der SV Werder Bremen wurde jetzt spürbar aktiver, Kühn vergab die nächste gute Gelegenheit zur Führung (68.).



Danach schleppte sich die Begegnung jedoch wieder dem Ende entgegen. Romano Schmid verzettelte sich in einigen Alleingängen, auch sonst gab es allerlei Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Und trotzdem gelang Werder Bremen noch das 1:0. Ricardo Schwarz flankte den Ball auf Justin Njinmah, der völlig freistehend aus kurzer Distanz keine Probleme hatte, das Tor zu treffen (85.). Zumindest die Fans der Grün-Weißen hatten so noch ein versöhnliches Ende eines insgesamt schwerfälligen Testkicks erlebt. (kni)





SV Werder Bremen: Zetterer – Pieper, Rapp, Friedl, Weiser (46. Asante), Lynen, Röcker (82. Kebe), Schmid (82. Kasper), Löppping (62. Schwarz), Sato (62. Kühn), Njinmah (87. Imasuen)

Weiter mit dem Liveticker zum Nachlesen:

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Schluss! Justin Njinmah-Tor sorgt für Testspielsieg

19.22 Uhr: Und dann ist Schluss! Der SV Werder Bremen gewinnt das Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach dank des Treffers von Justin Njinmah letztlich nicht unverdient mit 1:0. Insgesamt waren sowohl das Spielniveau als auch Tempo bei brütend heißen Temperaturen und aufgrund der vielen Ausfälle erwartungsgemäß überschaubar. Dennoch ging es in einigen Zweikämpfen gut zur Sache. Für Werder steht jetzt ein trainingsfreies Wochenende an. Danach startet die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (Sonntag, 17. September).

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Tor! Justin Njinmah schießt Werder spät in Front

86. Min.: Und das ging so: Senne Lynen spielt rechts Ricardo Schwarz frei, dessen scharfe Hereingabe wird nicht richtig geklärt und landet bei Njinmah, der sich das Geschenk nicht nehmen lässt und cool ins linke Eck trifft.



85. Min.: Das ist das Tooor für Werder! Justin Njinmah schiebt ein und das Nebelhorn ertönt auch im Uplandstadion in Willingen.



80. Min.: Spätestens durch die Wechsel ist das Spiel jetzt sehr zerfahren. Beiden Teams fehlt die Genauigkeit im Passspiel.



77. Min.: Gladbach wechselt jetzt komplett durch. Hat mittlerweile alle Wechselspieler auf dem Rasen.



75. Min.: Schmid kann‘s auch rustikal und holt Neuhaus mit einer Grätsche im Mittelfeld von den Beinen.



68. Min.: Nach schönem Zusammenspiel mit Njinmah vergibt jetzt Kühn die nächste gute Einschussmöglichkeit. Sein Versuch ist zu unpräzise und deshalb kein Problem für Nicolas.



65. Min.: Und wieder sind es die U23-Spieler, die für Gefahr sorgen: Röckers langer Ball fliegt perfekt in den Lauf des eingewechselten Kühn, der den Ball von der Grundlinie perfekt zurücklegt, doch Njinmah tritt ein Luftloch.



64. Min.: Eine U23-Kombo führt fast zum Führungstor! Asante lässt seinen Gegenspieler auf rechts stehen und flankt auf den zweiten Pfosten, wo der andere Außenbahnspieler Röcker einläuft und daneben köpft.



63. Min.: Positionsgetreue Wechsel bei Werder: Philipp Kühn und Ricardo Schwarz kommen für die glücklosen Kein Sato und Jakob Löpping ins Spiel.



62. Min.: Endlich mal eine gelungene Aktion von Justin Njinmah, der hier heute noch nicht so positiv aufgefallen ist wie nach seiner Einwechslung gegen Mainz. Der Stürmer wackelt mit einer schönen Finte seinen Gegenspieler aus und zielt mit rechts hauchzart am rechten Pfosten vorbei - schade!



59. Min.: Das war ziemlich dreist. Kein Sato versucht, mit einer ziemlich unschönen Flugeinlage im Strafraum gegen den eingewechselten Gladbach-Torhüter Nicolas einen Elfmeter rauszuholen. Der Schiedsrichter fällt aber nicht drauf rein. Und von Routinier Jantschke gibt‘s ein paar nette Worte: So nicht, Freundchen!



57. Min.: Werder im Glück! Robin Hack zieht von links nach innen und schlenzt den Ball sehenswert an den linken Innenpfosten! Puh, das war knapp.



55. Min.: Fußballerisch läuft hier im zweiten Abschnitt auf beiden Seiten noch nicht besonders viel zusammen.



53. Min.: Und jetzt hat der Schiedsrichter genug: Amos Pieper sieht nach einem taktischen Foul die erste Gelbe Karte der Partie.



52. Min.: Auch wenn ihm mit Ball wahrlich nicht alles gelingt, fällt auch heute wieder auf, dass Lynen gegen den Ball sehr häufig ziemlich clever agiert.



48. Min.: Werder rabiat! Jetzt räumt auch Cimo Röcker seinen Gegenspieler ziemlich rustikal ab und verhindert einen Konter. Von wegen lascher Sommerkick!



46. Min.: Ein Einstand mit Rumms! Asante rutscht in seiner ersten Aktion gleich mal in hohem Tempo aus und rauscht voll in Gegenspieler Tony Jantschke. Das sah schmerzhaft aus. Es geht aber weiter...



18.35 Uhr: Werder hat einmal zur Halbzeit gewechselt: Für Weiser spielt jetzt Davis Asante mit. Bei Gladbach sind Franck Honorat und Florian Neuhaus neu in der Partie.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Halbzeit in Willingen! Torlos geht es in die Pause

18.21 Uhr: Und dann ist Halbzeit! Zwei, drei gute Möglichkeiten, vor allem durch U23-Leihgabe Kein Sato, für eine bunt zusammengewürfelte Bremer Mannschaft, die bei brütend heißem Wetter aber bisweilen ein wenig die Präzision in den Aktionen vermissen lässt. Wir sind gespannt, wer im zweiten Abschnitt weitermachen darf. Jetzt gibt‘s aber erstmal eine Capri Sonne. Bis gleich!



43. Min.: Gerade plätschert das Geschehen ziemlich vor sich hin. Das Spielniveau ist jetzt eher überschaubar - außer Romano Schmid hat mal Bock und fasst sich ein Herz. Der Mann ist gut in Form, auch wenn sein Abschluss gerade mindestens eine Etage zu hoch angesetzt ist.



38. Min.: Und wieder rettet Olschowsky in höchster Not gegen den durchgestarteten Sato! Der Gladbach-Keeper drischt den Ball zur Sicherheit gleich mal in den nahe gelegenen Wald.



37. Min.: Nächste gute Werder-Chance! Nach einem schnellen Konter über Schmid und Njinmah, der über rechts den Turbo zündet, landet der Ball in der Mitte über Umwege bei Kein Sato, der im ersten Versuch am Gegenspieler hängenbleibt und dann knapp verzieht.



35. Min.: Jetzt hat Mitchell Weiser sich nach einem Schlag seines Gegenspielers eine blutige Lippe abgeholt - und ist darüber verständlicherweise wenig begeistert.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: U23-Spieler Kein Sato vergibt gute Chancen!

30. Min.: Da brennt es plötzlich nach einer Ecke im Bremer Strafraum: Aber Zetterer kann eine krumme Hereingabe mit der Hand gerade noch über den Querbalken wischen.



28. Min.: Auf der Sechs spielt Neuzugang Lynen, die Achterpositionen bekleiden Schmid und Löpping. Vorne stürmen Njinmah und Sato.



26. Min.: Und weiter geht‘s! Werder spielt übrigens wie gedacht: Rechts stürmt und verteidigt Weiser, die Dreierkette bilden Pieper, Rapp und Friedl. Die linke Bahn beackert Röcker.



23. Min.: Nicolai Rapp wechselt mal kurz die Sportart und springt Gegenspieler Jordan wie ein Wrestler auf den Rücken. Den Zuschauern gefällt‘s, dem Schiri nicht. Trinkpause!



22. Min.: Werder arbeitet sich im Glutofen zu Willingen jetzt rein ins Spiel, lässt den Ball auch phasenweise gefällig laufen. Nur die letzte Aktion sitzt noch nicht.



18. Min: Und da ist die nächste gute Gelegenheit: Dieses Mal pariert Olschowsky den Schuss von U23-Leihgabe Kein Sato!



16. Min.: Gerade wollten wir uns über fehlende Bremer Offensivbemühungen beklagen, da taucht plötzlich Jakob Löpping völlig frei vor dem Gladbacher Tor auf, überlüpft Keeper Olschowsky - doch Tony Jantschke klärt auf der Linie.



14. Min.: Wo steckt eigentlich Fabio Chiarodia? Das Bremer Eigengewächs war im Sommer von der Weser an den Niederrhein gewechselt, fehlt aber heute im Aufgebot. Er steht im Kader der italienischen U19-Auswahl. Schade eigentlich, hätte ein schönes Wiedersehen sein können!



12. Min.: Und schon wieder Slapstick! Robin Hack rutscht bei der Ausführung der Ecke aus und schießt sich selbst ans Standbein. Weiter geht‘s mit einem Freistoß für Werder an der Eckfahne.



11. Min.: Da ist die erste Gelegenheit der Partie - Hannes Wolf von der Strafraumkante mit links ab, Senne Lynen blockt den Ball aber zur Ecke ab.



10. Min.: Die Gladbacher Herrmann und Hack setzten sich auf rechts gegen Röcker und Friedl durch - allerdings kann Rapp die unpräzise Hereingabe klären.



9. Min.: Nicolai Rapp verursacht eine erste Ecke für die Fohlen - doch die ist leichte Beute für Zetterer.



6. Min.: Werder tut sich in der ungewohnten Besetzung noch etwas schwer ins Spiel zu finden. Bestes Beispiel: Senne Lynen gewinnt einen Ball im Mittelfeld und spielt dann ziemlich unbedrängt einen Fehlpass.

3. Min.: Gladbach ist hier vom Start weg um Spielkontrolle bemüht, hat bislang fast ausnahmslos den Ball. Allein das seifige Geläuf im Uplandstadion bereitete den Fohlen noch einige Probleme. Kurios: Gerade rutschen Jordan und Italiano nebeneinander aus und landen unsanft auf dem Hosenboden. Slapstick pur!



2. Min.: Keeper Michael Zetterer haut gleich mal einen Abschlag weit nach vorne bis an den gegnerischen Strafraum - doch da steht weit und breit kein Bremer.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Anpfiff - das Spiel läuft!

1. Min.: Anpfiff in Willingen! Und Werder legt gleich mal los wie die Feuerwehr, presst die Gladbacher tief in deren Hälfte.

17.33 Uhr: Es scheint nun doch schon etwas früher loszugehen: Beide Teams betreten das Grün und klatschen sich ab. Kapitän Marco Friedl geht zur Seitenwahl. Dürfte jeden Augenblick losgehen!



17.29 Uhr: Die Werder-Profis stehen trotz des späteren Anpfiffs schon an der Tartanbahn bereit und scheinen guten Mutes. Keeper Michael Zetterer witzelt ein bisschen mit Justin Njinmah. Knapp 30 Grad Außentemperatur, ein volles Uplandstadion in Willingen. Könnte schlechter sein!



17.24 Uhr: 2000 Karten sind bereits im Vorfeld verkauft worden, es wird mit 2500 Zuschauern gerechnet.



17.19 Uhr: Während wir im Büro schon langsam hibbelig werden und hastig den Livestream aktualisieren, hören wir von Malte Bürger, unserem Mann vor Ort, dass sich der Anpfiff im Willinger Uplandstadion um ein paar Minuten verzögert. Grund ist der große Andrang auf den Parkplätzen.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Der Anstoß verzögert sich um fünf Minuten

17.14 Uhr: Einer, den das derzeit kaum interessieren dürfte, ist Leon Opitz. Der 18-Jährige feierte unlängst sein Bundesliga-Debüt, unterschrieb seinen ersten Profi-Vertrag bei Werder - und als wäre das alles noch nicht genug, gab er gestern auch noch ein erfolgreiches Debüt in der deutschen U19-Nationalmannschaft beim 1:0-Sieg gegen England. Läuft bei dir, Leon!



17.11 Uhr: Die Fohlen sind (vorsichtig formuliert) übrigens ziemlich durchwachsen in die neue Bundesliga-Saison gestartet: dem spektakulären 4:4 zum Auftakt beim FC Augsburg, folgte ein glattes 0:3 gegen Bayer Leverkusen sowie eine knappe 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern. Immerhin erledigten sie ihre Pokal-Aufgabe gegen den niedersächsischen Oberligisten Bersenbrück souverän - 7:0.



17.08 Uhr: Und auch die Gladbacher Bank ist wesentlich prominenter besetzt als die der Grün-Weißen: Nicolas, Honorat, Neuhaus, Plea, Ngoumou, T. Reitz, Andreas, Schroers, Fukuda.



17.05 Uhr: Wir haben nachgeschaut: Bei Gladbach stehen nur zwei U23-Spieler in der Startelf von Coach Gerardo Seoane. Wir finden: Das ist unfair! Aber uns hat ja auch keiner gefragt...



17.03 Uhr: Soeben haben auch die Kollegen aus Mönchengladbach ihre Aufstellung getwittert. Hier ist die Fohlen-Elf: Olschowsky - Jantschke, Friedrich, Weigl, Herrmann, Wolf, Hack, Jordan, Reitz, Italiano, Kemper.



17.00 Uhr: Kleiner Info-Post: Im DeichStube-Office in der Bremer Überseestadt ist es übrigens mindestens genauso heiß wie im Uplandstadion in Willingen, wo der heutige Testspiel-Kracher über die Bühne geht. Klimaanlage streikt, man kennt es.



16.55 Uhr: Der Bremer Chefcoach hat im Vorfeld auch gleich mal die Erwartungen für den heutigen Test runtergeschraubt. Mannschaftstaktisch dürfe man von der bunt zusammengewürfelten Truppe nicht allzu viel erwarten. Wichtiger ist ihm, „dass die einsatzbereiten und zuletzt weniger eingesetzten Spieler ihre 90 Minuten in die Beine bekommen.“



16.51 Uhr: Gibt‘s bei Werder heute die große Talente-Show? Wohl eher nicht. Aber dennoch hat Werder-Coach Ole Werner aufgrund des dünnen Aufgebots gleich mal drei U23-Spieler aus dem Bremen-Liga-Team in die Startelf beordert: Auf der Linksverteidigerposition dürfte Cimo Röcker beginnen. Jakob Löpping könnte eine der beiden Achterpositionen bekleiden, während Kein Sato gemeinsam mit Justin Njinmah die Bremer Doppelspitze bilden dürfte. Wir sind gespannt!



16.45 Uhr: Damit stehen heute aus dem 24 Spieler umfassenden Profikader gerade einmal neun (!) Akteure zur Verfügung. Immerhin acht davon stehen auch in der Bremer Startelf. Lediglich Ersatzkeeper Eduardo Dos Santos Haesler nimmt mit den U23-Jungspunden auf der Bank Platz. Hoffentlich haben sich alle gut eingecremt...



16.38 Uhr: Außerdem fehlen Marvin Ducksch (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Leonardo Bittencourt (Knieprobleme) angeschlagen. Anthony Jung, Niklas Stark, Jens Stage, Dawid Kownacki, Christian Groß sowie weiterhin Naby Keïta und Felix Agu werden zudem geschont.



16.35 Uhr: Zum Personal: Da sich sechs Werder-Profis aktuell auf Länderspielreise befinden, wird das Team von Ole Werner durch gleich neun Spieler aus der U23 unterstützt. Davis Asante, Kein Sato, Ricardo Schwarz, Jakob Löpping, Cimo Röcker, David Kébé, Dominik Kasper, Joel Imasuen und Philipp Kühn werden die Mannschaft in Willingen auffüllen.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellung ist da

16.29 Uhr: Moin aus der DeichStube! In knapp einer Stunde trifft der SV Werder Bremen im Testspiel auf Borussia Mönchengladbach - und so gehen die Bremer in das Testspiel: Zetterer - Rapp, Pieper, Friedl - Weiser, Schmid, Lynen, Löpping, Röcker - Njinmah, Sato.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Anpfiff in Willingen ist um 17.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Testspiel gegen Gladbach gibt es dann hier live im DeichStube-Liveticker.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach - der Vorbericht zum Testspiel:

Werder Bremen: Bundesliga-Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach kommt für Naby Keita noch zu früh

Der SV Werder Bremen testet am Donnerstagabend (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach. Verzichten müssen die Bremer in dem Testspiel neben einigen Nationalspielern auch weiterhin auf Naby Keita. Der Vorbericht der DeichStube.



Im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen mischt Naby Keita seit dieser Woche wieder voll mit, was für den Verein freilich eine sehr gute Nachricht ist. Schließlich waren und sind mit der Verpflichtung des Topstars, der im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool kam, am Osterdeich große Hoffnungen verbunden. Auf seinen ersten Einsatz im Werder-Trikot wird Keita nach auskurierter Adduktorenverletzung aber noch etwas warten müssen: Für das Testspiel gegen Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach im hessischen Willingen (Donnerstag, 17.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) ist der 28-Jährige nämlich nicht eingeplant.

Werder Bremen-Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach im DeichStube-Liveticker: Neun Spieler nicht dabei

„Das Spiel kommt noch zu früh für ihn. Wir wollen jetzt die Länderspielpause nutzen, um ihn weiter aufzubauen“, erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Wichtig ist, dass Naby wieder voll fit wird. Wir geben ihm die Zeit, die er braucht.“ Nach der Länderspielpause steht für Werder Bremen am Sonntag, 17. September, das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an. Möglich, dass Keita dann erstmals zum Aufgebot zählen wird.



Den Test gegen Borussia Mönchengladbach möchte der Bremer Cheftrainer Ole Werner vor allem dazu nutzen, um Profis Einsatzzeit zu verschaffen, die zuletzt gar nicht oder nur als Teilzeitkräfte auf dem Platz standen. „Es wird darum gehen, dass die Jungs, die noch nicht über 90 Minuten gespielt haben, jetzt ihre 90 Minuten in die Beine bekommen“, erklärte der 35-Jährige, der neben Keita und den sechs abwesenden Nationalspielern Jiri Pavlenka, Rafael Borré, Olivier Deman, Milos Veljkovic, Nick Woltemade und Leon Opitz auch auf Marvin Ducksch (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Leonardo Bittencourt (Knieprobleme) wird verzichten müssen. Um den Kader aufzufüllen, werden in Willingen mehrere Spieler aus der U23 des SV Werder Bremen mit dabei sein, die sich in den vergangenen Tagen schon im Profitraining beweisen durften. (dco)