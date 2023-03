Punkt beim Debütanten-Ball: Ducksch-Doppelpack rettet Werder Bremen ein Unentschieden in Mönchengladbach

Von: Malte Bürger, Fabian Pieper, Björn Knips

Teilen

Marvin Ducksch bejubelt mit Niclas Füllkrug sein spätes Tor zum 2:2-Ausgleich für Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat am 25. Spieltag im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach einen Punkt geholt. Am Ende stand es 2:2. Der Spielbericht der DeichStube.

Mönchengladbach – Das hat es lange nicht gegeben. Seit der Hinrunde gegen Leverkusen, um genau zu sein. Denn der SV Werder Bremen hat tatsächlich ein Unentschieden geholt. Dank eines späten Treffers von Doppelpacker Marvin Ducksch gab es ein 2:2 bei Borussia Mönchengladbach.

Bei der Aufstellung kam es gleich zu einer doppelten Startelf-Premiere. Weil sich kurzfristig auch noch Stammtorhüter Jiri Pavlenka erkrankt abmeldete, rückte Michael Zetterer erstmals im deutschen Fußball-Oberhaus von Beginn an zwischen die Pfosten. Wesentlich überraschender war, dass Chefcoach Ole Werner als Vertreter des verletzten Milos Veljkovic auf Fabio Chiarodia setzte. Werder Bremens 17-jähriges Abwehrjuwel hatte bislang 48 Profiminuten auf vier Pflichtspiele verteilt angesammelt, in Mönchengladbach avancierte er nun zum historisch jüngsten Akteur, der bislang für die Bremer von Beginn an auflief. „Wir haben nicht großartig etwas Besonderes besprochen, Fabio weiß genau, was seine Aufgabe ist, er ist ein sehr klarer Junge“, betonte Werner vor dem Anpfiff am „DAZN“-Mikrofon. „Wir drücken ihm die Daumen, dass er bei seinem Debüt zeigt, was er drauf hat.“

Der Bremer Trainer verzichtete also darauf, den routinierten Anthony Jung von der linken Seite in die Dreierkette zurückzuziehen – was wiederum zur Folge hatte, dass Lee Buchanan auch bei allergrößter Personalnot nur auf der Bank schmorte. Dort gesellte sich der Engländer unter anderem zu Leon Opitz, der im April 18 Jahre alt wird, normalerweise in Werder Bremens U19 unterwegs ist und nun erstmals im Profikader stand.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Michael Zetterer rettet mit starkem Reflex

Die Gladbacher übernahmen anfangs die Spielkontrolle, ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen, große Torchancen gab es aber nicht. Werder Bremen probierte es zunächst mit Kontern, bei einem Versuch drang Mitchell Weiser schön in den Strafraum ein, die folgende Ablage verpasste Jens Stage aber knapp (12.).

Wirklich hochklassig war die Begegnung auch danach nicht, allerdings tauchten nun auch die Gastgeber richtig gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Nach einer Hereingabe von Jonas Hofmann kam Marcus Thuram aus kürzester Distanz zum Abschluss, doch Michael Zetterer vereitelte den drohenden Rückstand mit einem starken Reflex (22.). Doch auch die Bremer blieben aktiv. Stage eroberte den Ball in der Hälfte von Borussia Mönchengladbach und leitete ihn sofort zu Niclas Füllkrug in den Strafraum weiter. Der Stürmer, der nicht nur erneut für das DFB-Team nominiert wurde, sondern an diesem Abend erstmals in der Bundesliga als Werder-Kapitän begann, wurde zwar körperlich bedrängt und fiel – Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) verzichtete aber auf einen durchaus möglichen Elfmeterpfiff (32.).

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Marcus Thuram bringt Gladbach in Führung

Werder Bremen machte unbeirrt weiter. Weiser hatte sich auf die ungewohnte linke Seite geschlichen, dort seinen Gegenspieler schön aussteigen lassen, doch eine Hereingabe auf den freien Stage wurde gerade noch entscheidend abgefälscht (39.). Kurz darauf probierte es Füllkrug mit einem Schuss, doch Gladbachs Keeper Jonas Omlin war zur Stelle (41.). Im Gegenzug ließ dann Thuram die Führung liegen, als er nicht nur über Zetterer, sondern auch über das Tor lupfte (42.). Unmittelbar vor der Pause köpfte Ko Itakura nach einer Ecke knapp drüber – und so ging es torlos in die Kabine.

Unmittelbar nach der Rückkehr ging es gleich wieder munter los. Niklas Schmidt schickte Marvin Ducksch auf die Reise, dessen Heber aber entschärft wurde. Im Gegenzug luden die Bremer dann wieder zum Toreschießen ein und wurden prompt bestraft. Weiser erlaubte sich einen bösen Rückpass, Hofmann legte per Hacke auf Marcus Thuram ab, der äußerst unbedrängt zum Abschluss kam. Zetterer wurde auf dem falschen Fuß erwischt, berührte den Ball noch und hätte ihn an einem richtig guten Tag womöglich sogar pariert (48.). Keine 60 Sekunden später hätte es fast 0:2 gestanden, doch dieses Mal rettete Zetterer gegen den durchgebrochenen Hofmann.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Marvin Ducksch gleicht zum 1:1 aus

Der Gegentreffer zeigte Wirkung, plötzlich stimmte die Ordnung in Werder Bremens Hintermannschaft nicht mehr. Erst rutschte Chiarodia aus, nach der anschließenden Hereingabe durfte Hofmann sogar über den Ball treten, ehe Weiser mit Mühe den zweiten Versuch kurz vor der Linie entschärfte (54.). Wenig später musste sich Zetterer bei einem direkt geschossenen Hofmann-Freistoß strecken, um den nächsten Rückschlag gegen Borussia Mönchengladbach zu verhindern (59.). Dann war wieder Thuram an der Reihe, Zetterer fuhr gerade noch rechtzeitig das Bein aus und klärte zur Ecke (62.).

Ole Werner reagierte, brachte Romano Schmid und Lee Buchanan für Chiarodia und Schmidt. Und das zahlte sich direkt aus. Ilia Gruev eroberte energisch den Ball im Mittelfeld, passte zu Schmid, der wiederum Marvin Ducksch in Szene setzte. Der Angreifer behielt die Nerven, umkurvte Omlin und schob sicher zum 1:1 ein (65.).

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Marvin Ducksch trifft zum späten 2:2-Ausgleich

Werder Bremen war wieder drin im Spiel – und nahm sich kurz darauf selbst wieder raus. Gruev trat energisch an, verlor dann aber den Ball in der Gladbacher Hälfte. Die Absicherung funktionierte dann nicht wirklich. Hofmann legte erst auf Stindl ab, der noch an Zetterer scheiterte, doch Innenverteidiger Niklas Stark klärte dann mit dem Kopf genau in die Mitte, wo Florian Neuhaus mit einem Flachschuss von der Strafraumkante traf (73.). Erneut brauchte es eine Bremer Antwort, doch fast hätte Borussia Mönchengladbach das Zwischenergebnis in die Höhe geschraubt. Der eingewechselte Alassane Plea spielte bei einem Steilpass seine ganze Geschwindigkeit aus, dessen scharfe Flanke wurde gerade noch von Buchanan vor Hofmann geklärt (78.).

Werder Bremen lief die Zeit davon, doch dann hatte das Duo Füllkrug/Ducksch noch einmal einen großen Auftritt. Ein weiter Ball erreichte Marvin Ducksch, der sofort auf seinen Sturmpartner ablegte, doch die Kugel sofort zurückerhielt – und sie anschließend wunderschön ins lange Eck schlenzte (89.). In der Nachspielzeit hätte Ducksch beinahe noch per Kopf nachgelegt, doch nach einer Weiser-Hereingabe hatte Füllkrug knapp irritierend den Ball touchiert. Somit blieb es beim 2:2, mit dem die Bremer mehr als leben konnten. Denn endlich, ja endlich, hatten sich die individuellen Fehler nicht zu sehr gerächt. (mbü/kni) Auch interessant: „Zeigt, was für ein Charakter in der Mannschaft steckt“ - die Stimmen zum Werder-Bremen-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach!

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Lest den Spielverlauf im Live-Ticker nach

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel in Gladbach - alles live im Live-Ticker der DeichStube. Der Endstand ist 2:2.

<<< LIVETICKER AKTUALISIEREN >>>

22.29 Uhr: Alles zum Spiel erfahrt in den nächsten Minuten, Stunden und Tagen auf deichstube.de und all unseren Kanälen. Wir verabschieden uns in die Länderspielpause, drücken Füllkrug beide Daumen und lesen uns dann am 2. April zum Spiel gegen Hoffenheim wieder!

22.28 Uhr: Durchatmen! Werder macht ein gutes Auswärtsspiel, vor allem im ersten Durchgang. Dann aber geht Gladbach früh in Halbzeit zwei durch Thuram in Führung (48. Min). Danach hat Gladbach Oberwasser, aber Werder beißt sich zurück und kommt durch Ducksch zum verdienten Ausgleich (65.). Dass es beinahe nicht zum Punktgewinn gereicht hat, liegt an Neuhaus, der Werder den vermeintlichen Knockout verpasst (73.). Aber er und alle Gladbacher haben die Rechnung ohne Marvin Ducksch gemacht, der eine Minute vor Schluss den Doppelpack schnürt und Werder den verdienten Punkt sichert!

22.26 Uhr: Und dann ist Schluss! Werder holt einen Punkt!

90.+6: Kramer wird vom Platz geführt.

90.+4: Da liegt nun ein Gladbacher auf dem Boden, Kramer ist es.

90.+3: Weiser flankt, am langen Pfosten kommt Ducksch zum Kopfball und verzieht nur knapp links!

90.+2: War da eine Hand im Spiel? Werder macht jetzt vorne Druck, ein Gladbacher geht im Strafraum zum Ball, alle rufen laut, aber die Pfeife bleibt stumm.

90.+1: Vier Minuten gibt es Nachschlag. Geht da vielleicht noch mehr?

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Der doppelte Marvin Ducksch trifft spät zum Ausgleich!

89. Min: Weiser spielt von rechts einen langen Ball auf Ducksch. Der legt mit dem Kopf ab für Füllkrug, und der macht daraus einen Doppelpass. Ducksch kommt aus 15 Meter halblinks zum Abschluss und legt den Ball genau in die lange Ecke rein! Tolle Aktion von beiden!

89. Min: TOOOOOOR für Werder! Und wieder ist es Ducksch, ein tolles Tor!

87. Min: Neuhaus sieht Gelb wegen Meckerns, in derselben Minute kommt Dinkci für Stage – und bei der Ecke fast direkt an den Ball. Aber keine Gefahr.

86. Min: Eine Rechtsflanke fällt Philipp im Strafraum vor die Füße. Aber der ist überrascht, und Gladbach klärt auf Kosten einer Ecke.

85. Min: Es war Stindls letzte Aktion. Der Kapitän macht Platz für Wolf.

83. Min: Stindl könnte aus der zweiten Reihe zum Abschluss kommen, aber von hinten kommt Philipp und spitzelt die Kugel weg.

82. Min: Gruev verlässt den Platz, Philipp soll nun noch am Punktgewinn mitarbeiten.

81. Min: Weiser sieht die erste Gelbe Karte. Schmid spielt einen schwachen Ball, Weiser setzt nach und rauscht in Plea rein.

79. Min: Neuhaus steckt für Hofmann durch. Der umkurvt Zetterer und hat das leere Tor vor sich, aber im hohen Tempo ist der Winkel etwas zu spitz, sodass er den Ball nur links ans Außennetz setzt. War aber eh Abseits.

78. Min: Hofmann spielt einen starken Ball nach rechts auf Plea und rennt dann in der Mitte durch, denn Plea spielt die Kugel direkt zurück. Hofmann könnte frei zum Abschluss kommen, wenn nicht Buchanan mit einer perfekten Grätsche noch das Spielgerät wegspitzelt. Wichtige Tat!

76. Min: Jetzt wechselt auch Gladbach. Torschütze Thuram geht, für ihn kommt Plea.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Bremer Ausgleich hält nicht lange

73. Min: Gladbach kontert, Stindl kommt in der Mitte zum Abschluss. Zetterer pariert stark, dann aber springt der Ball von Stark an den Sechzehner zu Neuhaus. Der lässt das Spielgerät kurz tropfen und knallt ihn dann links unten rein. Der Treffer wird kurz überprüft, hält der Begutachtung aber stand.

73. Min: Tor für Gladbach, Neuhaus hat es gemacht.

72. Min: Schmid treibt den Ball und bleibt dann hängen, aber Füllkrug schaltet schnell, schnappt sich die Kugel und bricht rechts durch. In der Mitte steht Ducksch, den Füllkrug sucht, aber die Abwehr klärt.

69. Min: Die Partie wird wieder munterer. Konter Gladbach, Stindl kommt am Sechzehner zum Abschluss, aber nutzt dafür die ganze Höhe des Platzes aus.

68. Min: Jetzt hat Werder offenbar ein bisschen Oberwasser. Buchanan geht links ins Tänzchen mit Itakura und holt mit einer Hereingabe einen Einwurf raus.

67. Min: Da hatte Ole Werner mit seiner Einwechslung direkt ein gutes Näschen.

65. Min: Ein tolles Tor! Gruev erkämpft in der Mitte stark einen Ball und spielt ab auf Schmid. Der hebt den Kopf und spielt dann einen überragenden Ball durch die Abwehr auf den links einlaufenden Ducksch. Der Stürmer geht auf Omlin zu, geht ins Eins-gegen-eins, umkurvt den Torhüter und schiebt dann ins leere Tor ein! Toll gemacht von allen Beteiligten!

65. Min: TOOOOOR für Werder! Ducksch macht es, und er macht es stark!

63. Min: Doppelwechsel bei Werder. Chiarodia und Schmidt verlassend den Platz, Buchanan und Schmid nun dabei.

62. Min: Nächste Großchance, und wieder Thuram! Der bekommt links am Strafraum den Ball und kommt frei zu Abschluss, Zetterer pariert den Ball aufs lange Eck stark mit dem Fuß!

61. Min: Hofmann versucht sich links im Zusammenspiel mit Thuram, die im Strafraum einen Doppelpass spielen, aber Werder kann klären.

59. Min: Ich will nichts gesagt haben. Hofmann versucht es flach aufs kurze Eck, Zetterer pariert, den Nachschuss bekommt Werder geklärt.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Gladbach trifft früh und drückt

58. Min: Foulspiel von Gruev an Kone, 26 Meter halblinks vorm Tor. Zu weit wohl für einen direkten Versuch, aber eine Hereingabe dürfte gefährlich sein.

56. Min: Weiser mit einem langen Ball auf Ducksch, der Itakuro gut unter Druck setzt. Der Japaner löst es riskant, aber gut: Er köpft den Ball aus kurzer Distanz zu seinem Keeper Omlin zurück.

55. Min: Das MUSS das 2:0 sein! Scally hat rechts Platz und bringt die Kugel rein. In der Mitte ist Hofmann komplett blank, trifft das Spielgerät aber nicht. Dann rollt ihm der Ball doch wieder vor die Füße, der ihn diesmal trifft, aber Weiser rettet vor der Linie! Durchatmen!

51. Min: Nächster guter Werder-Angriff über Füllkrug links. Der zieht nach innen und sieht Schmidt 22 Meter vor dem Tor. Der hat zwar Platz, will aber statt zu schießen durchstecken. Er bleibt hängen, Chance vertan.

51. Min: Mit der ersten Torchance im zweiten Durchgang trifft Gladbach zum 1:0. Die gute Nachricht: Werder hat noch 40 Minuten Zeit, um das zu korrigieren.

49. Min: Netz steckt durch auf Hofmann, der frei vor Zetterer auftaucht. Im Eins-gegen-eins bleibt der Keeper stark Sieger, aber die Fahne des Assistenten geht hoch – Abseits.

48. Min: Weiser verliert den Ball, Thuram hat ein bisschen Platz, aber der Weg zum Tor ist lang und voller Werderaner. Macht nichts, denn niemand greift richtig an, sodass Thuram nach rechts quer läuft und dann gegen die Laufrichtung von Zetterer den Ball links unten versenkt. Da sah die Abwehr nicht gut aus.

48. Min: Tor für Gladbach, Thuram trifft.

47. Min: Schmidt mit dem nächsten überragenden Ball in die Spitze! Ducksch wird zwar gut zugestellt, hebt den Ball dann aber aus vollem Lauf und 20 Metern Torentfernung auf den langen Winkel. Omlin eilt zurück und wischt die Kugel gerade so vom Tor weg, Stage ist dann zu überrascht, um zu reagieren.

46. Min: Tobias Reichel pfeift an zur zweiten Halbzeit!

21.31 Uhr: Die Teams kehren zurück auf den Platz.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Halbzeitpause nach schwungvoller erster Hälfte

21.29 Uhr: Gleich geht es weiter. Wir hoffen mal, dass beide Teams mit ähnlich viel Schwung aus der Kabine kommen.

21.16 Uhr: Dann ist Halbzeitpause! Das war doch bislang ganz unterhaltsam. Beide Teams suchen ihr Heil in der Offensive, erspielen sich einige Torchancen. Wirklich besser ist dabei kein Team, beide nehmen gleichermaßen an dieser sehenswerten Bundesliga-Partie teil.

45. Min: Eckball für Gladbach von rechts, Itakura köpft aus sechs Meter, aber vorbei.

44. Min: Füllkrug legt am Sechzehner einen Ball mit der Hacke ab, Gruev rauscht heran, schießt aber knapp rechts vorbei.

43. Min: Stindl mit einem Versuch aus der zweiten Reihe, aber deutlich drüber.

42. Min: Die Ecke wird zum Boomerang! Thuram wird von rechts geschickt, dort setzt Thuram sich gegen den grätschenden Schmidt durch. Er steht links frei vor Zetterer, der Ball hoppelt ein wenig, Zetterer kommt raus, Thuram lupft – weit drüber.

41. Min: Jetzt Füllkrug mit einem wuchtigen Schuss aus der zweiten Reihe, prüft Omlin, der zur Ecke pariert.

40. Min: Doppelchance von Werder! Weiser macht das links überragend und narrt seinen Gegenspieler. Er bringt den Ball aus kurzer Distanz scharf vors Tor, wo Stage lauert. Der Ball wird aber abgefälscht und geht daher in seinen Rücken. Dann erkämpft sich Schmidt auf der rechten Seite das Spielgerät erneut und gibt erneut nach innen, diesmal kommt Weiser per Kopf an die Kugel – vorbei!

39. Min: Es ist bis hierhin ein unterhaltsameres 0:0, auch wenn es nur wenige Torabschlüsse gibt. Beide Teams spielen offensiv und kommen zu Gelegenheiten.

37. Min: Hofmann kommt aus 20 Metern zum Abschluss, trifft aber nur einen Werder-Spieler im Gewühl. Dann klärt Pieper.

36. Min: Sonderapplaus für Chiarodia. Thuram will den Youngster vernaschen und von der Grundlinie aus nach innen geben. Chiarodia aber geht runter und holt sogar einen Abstoß für sein Team raus. Gut gemacht!

35. Min: Im Laufduell bleibt Stark gegen Thuram stabil und kann den Ball zu Zetterer zurückspitzeln.

33. Min: Es geht rauf und runter. Auf der Gegenseite kommt Stindl zum Torabschluss, aber der ist dankbar für Zetterer, den Ball nimmt er locker auf.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Michael Zetterer rettet, kein Elfmeter für Niclas Füllkrug

33. Min: Und wieder Werder im Angriff! Füllkrug kommt vorne links im Sechzehner an den Ball, verlädt seinen Gegenspieler und sucht in der Mitte Stage. Der Pass gerät ihm aber ein bisschen zu weit in den Rücken.

32. Min: Stage erkämpft sich am Strafraum den Ball und legt quer. Ducksch lässt durch, Füllkrug kommt an den Ball, nimmt ihn an und kommt im Zweikampf zu Fall. Kein Elfmeter, sagt Tobias Reichel.

31. Min: Der Ball kommt gut, sechs Meter vorm Tor haut Omlin den Ball raus und fliegt dann in Füllkrug rein. Offensivfoul.

30. Min: Freistoß Werder tief in der eigenen Hälfte. Stindl hatte Gruev gefoult. Ducksch steht bereit.

30. Min: Chiarodia sucht rechts Weiser mit einem langen Ball. Der gerät aber etwas zu lang.

27. Min: Werder macht das im Prinzip ganz gut bislang. Jetzt endet gerade wieder eine Phase um den Gladbacher Strafraum herum nach einem Fehlpass, aber bis dahin hatten die in ihren schwarzen Auswärtstrikots spielenden Gäste mehrere zweite Bälle gewonnen und Gladbach gut unter Druck gesetzt. Nur die Genauigkeit bei den letzten Bällen, die geht Werder im Moment noch ein wenig ab.

23. Min: Auf der Gegenseite verdaddelt Ducksch mit einem schwachen Pass eine Konterchance.

23. Min: Riesentat von Zetterer! Hofmann bringt von rechts einen Ball flach in die Mitte. Dort kommt Thuram aus kurzer Distanz frei zum Abschluss und muss eigentlich das 1:0 machen, aber Zetterer reagiert hervorragend und pariert! Toll gehalten!

22. Min: Nächster gut vorgetragener Werder-Angriff. Erst öffnet Niklas Schmidt wiederholt mit einem starken langen Ball das Spiel. Über zwei, drei Stationen gelangt er Ball zu Füllkrug, der mit einem Lupfer aber keinen Mitspieler findet.

21. Min: Neuhaus setzt sich stark durch und hat nur noch Chiarodia vor sich. Der stellt seinen Körper gegen den gestandenden Profi aber gut rein und vereitelt eine ansonsten gute Chance.

20. Min: Die Bremer Fans haben offenbar noch mehr Pyrotechnik mitgebracht.

19. Min: Erst fängt Gruev eine Hereingabe von Hofmann von der linken Seite ab. Dann rollt der Konter von Werder über Jung, der den Ball lange hält und mit seinem Steckpass an der Gladbacher Abwehr scheitert.

18. Min: Chiarodia ist wach und fängt einen Steckpass von Hofmann ab.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Druckvoller Beginn von Werder

16. Min: Ducksch wird an der Grundlinie freigespielt und bringt den Ball an den Fünfer, aber wieder kein Abnehmer in Sicht. Der Ball kommt danach wieder zu Ducksch, der genau dasselbe probiert – und wieder kein Stürmer in Sicht.

15. Min: Auch die bringt nichts ein, aber die Gäste bleiben in Ballbesitz.

15. Min: Die bringt nichts anderes ein als eine weitere Ecke.

14. Min: Schmidt geht tief in der eigenen Hälfte mutig ins Eins-gegen-Eins, macht das Klasse und spielt dann einen tollen Diagonalpass auf Jung. Der holt ne Ecke raus.

12. Min: Riesenchance für Werder! Weiser setzt sich über rechts bärenstark durch, zieht in den Strafraum und bringt den Ball zurück an die Fünfer-Kante. Dort aber klärt ein Gladbacher Abwehrbein in höchster Not vor Füllkrug und Stage.

10. Min: Füllkrug bekommt links am Strafraum den Ball und setzt sich gegen Scally durch. Sein Kopfball in die Mitte aber findet keinen Mitspieler.

10. Min: Kurz ausgespielt und schließlich geklärt.

9. Min: Auf der Gegenseite gibt es die erste Werder-Ecke.

8. Min: Hofmann läuft Chiarodia an und erkämpft sich den Ball. Stindl kommt in der Mitte zum Abschluss, jagt das Spielgerät aber deutlich übers Tor.

7. Min: Der Freistoß von Hofmann kommt gut, am langen Pfosten ist Innenverteidiger Elvedi am Ball, aber der war schwer zu nehmen und der Winkel sehr spitz. Keine Gefahr.

6. Min: Schmidt foult Thuram. Gute Freistoßposition 25 Meter vor dem Tor.

3. Min: Auf der Gegenseite klärt Jung am langen Pfosten eine scharfe Hereingabe von links ins Toraus. Die Ecke aber bringt nichts ein.

3. Min: Einen zu kurzen Rückpass auf Omlin erläuft Füllkrug fast. Der Fohlen-Keeper macht das aber aufreizend lässig und lässt den Nationalstürmer mit einem Trick ins Leere laufen.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Das Spiel im Borussia-Park läuft!

3. Min: Es ziehen Rauchschwaden über das Spielfeld. Na klar, bei Flutlicht kommt Pyrotechnik doppelt so gut rüber. Das haben sich wohl auch die zahlreichen Werder-Fans gedacht.

2. Min: Thuram mit dem ersten Vorstoß, wird aber von der Werder-Abwehr gestellt.

1. Min: Das Spiel läuft!

20.30 Uhr: Die Kapitäne Stindl und Füllkrug stehen bei Tobias Reichel und wählen die Seite.

20.28 Uhr: ... und da kommen sie!

20.25 Uhr: Die Mannschaften haben sich in die Kabinen verkrümelt, gleich werden sie aufs Feld spazieren und dann geht es los!

20.23 Uhr: Noch ein Blick auf die Schiedsrichter: Neben Tobias Reichel sind heute Benedikt Kempkes und Christian Bandurski an den Seitenlinien, Alexander Sather zwischen den Trainern und in Köln Marco Fritz und Dominik Schaal für einen reibungslosen Spielauflauf verantwortlich.

20.21 Uhr: Und eine in der Vergangenheit schon häufiger angesprochene Personalie des SV Werder müssen wir an dieser Stelle ebenfalls noch mal erwähnen – aus zweierlei Gründen: Niclas Füllkrug ist von Bundestrainer Hansi Flick für die bevorstehenden Länderspiele gegen Peru und gegen Belgien nominiert worden! Und: Zum ersten Mal führt der 30-Jährige eine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga als Kapitän aufs Spielfeld!

20.18 Uhr: Und da Ole Werner bereits über Punkte gesprochen hat, wollen wir das auch noch einmal tun: Sowohl Bremen als auch Mönchengladbach haben beide jeweils 30 Punkte auf dem Konto. Gladbach steht aufgrund des besserer Torverhältnisses allerdings vor dem SVW. Bei einem Sieg würde Werder vorbeiziehen und sich auf Platz 10 schieben. Bei einer Niederlage allerdings droht ein Abrutschen auf Platz 13, wenn Köln (in Dortmund) und Augsburg (gegen Schalke) ihre Spiele gewinnen.

20.16 Uhr: Dann sagt er noch zwei, drei Sätze zum heutigen Gegner. „Man muss gegen Gladbach extrem gut verteidigen.“ Die Fohlen würden vor allem durch Passstafetten glänzen und hätten das wohl beste Positionsspiel aller Bundesligisten. Was er dem entgegensetzen möchte? „Wir haben unsere Stärken im Ballbesitz“, sagt er. Im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen Leverkusen müsse Werder jedoch effektiver mit seinen Torchancen umgehen.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Nachrücker sollen laut Ole Werner „zeigen, was sie können“

20.13 Uhr: Angesprochen auf die beiden Startelfdebütanten Zetterer und Chiarodia sagt Werner, er hofft, „dass sie einfach zeigen, was sie können“. Sie sollen „mit Freude ins Spiel gehen“, hätten sich diesen Moment mit guten Trainingsleistungen verdient und er habe Vertrauen in beide Spieler.

20.10 Uhr: Werder-Coach Ole Werner steht am Mikrofon von Sky. Er sagt zwar: „Als Aufsteiger musst du mit der Ausbeute zu diesem Zeitpunkt zufrieden sein“, trotzdem seien zuletzt die geholten Punkte zu wenig gewesen. Deshalb hofft er, dass die Mannschaft heute wieder „alles raushaut“. Die Leistungen zuletzt seien gut gewesen – nur die Punkte hätten dazu nicht gepasst.

20.03 Uhr: Ein möglicherweise gutes Omen könnte heute das Spiel leiten. Dreimal pfiff Schiedsrichter Tobias Reichel Spiele mit Bremer Beteiligung – dreimal gewann Grün-Weiß. 2019 war das ein 5:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Weiche Flensburg. Anfang Januar 2022 gewann Werder mit 3:0 daheim gegen Fortuna Düsseldorf. Und in der aktuell laufenden Bundesliga-Saison leitete er die Partie gegen Hertha BSC Berlin, die Bremen mit 1:0 für sich entschied.

19.57 Uhr: Der letzte Bundesliga-Auswärtssieg im Borussiapark liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Anfang 2010 schlug Werder Gladbach dort mit 4:1. Torschützen: Marko Marin, Wesley, Aaron Hunt und Claudio Pizarro. Seitdem folgten zehn Bundesliga-Spiele ohne Dreier, nur dreimal entfüherte Werder dort überhaupt einen Punkt. Im DFB-Pokal-Achtelfinale 2015/16 gelang allerdings noch ein 4:3-Sieg in Mönchengladbach. Damals saß Michael Zetterer übrigens auf der Bremer Bank – heute steht er im Kasten!

19.52 Uhr: Wir blicken auf die Bilanz beider Teams in direkten Duellen. 111-mal hat es dieses Spiel bereits gegeben. Die Statistik ist nahezu ausgeglichen: Bei 25 Remis gewann Werder 41 und Gladbach 45 Partien. An das Hinspiel erinnern wir uns noch sehr gerne: Nach Toren von Füllkrug (2), Ducksch, Weiser und einem Bensebaini-Eigentor gewann Werder Anfang Oktober satt mit 5:1 im Weserstadion!

19.43 Uhr: Bei Werder findet sich ein neuer Name im Aufgebot: Leon Opitz, 17 Jahre jung, Außenbahnspieler aus der eigenen U19. Er sitzt das erste Mal bei einem Pflichtspiel der Profis auf der Bank. In 16 Spielen der A-Jugend-Bundesliga erzielte das Eigengewächs in dieser Saison sechs Tore. Sollten sie eingewechselt werden, würden Tim-Justin Dietrich, Tom-Kaspar Berger und Eduardo Dos Santos Haesler ebenfalls ihr Bundesliga-Debüt geben.

19.38 Uhr: Bei Gladbach gibt damit Stammtorhüter Jonas Omlin sein Comeback. Der Schweizer spielte zuletzt beim 0:4 gegen den FSV Mainz vor drei Wochen. Und auch Lars Stindl steht wieder von Beginn an auf dem Feld, für ihn rückt im Vergleich zum 0:3 gegen Leipzig Alassane Plea auf die Bank.

19.35 Uhr: Auch Gladbach hat sich auf eine Startelf festgelegt. Trainer Daniel Farke schenkt heute folgendem Personal sein uneingeschränktes Vertrauen: Omlin – Scally, Itakura, Elvedi, Netz – Kramer, Kone – Hofmann, Neuhaus, Stindl – Thuram. In der Hinterhand hat er Sippel (ET), Friedrich, Lainer, Fraulo, Ngoumou, Wolf, Herrmann, Plea und Telalovic.

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Debütanten in der Werder-Startelf!

19.30 Uhr: Also keine großen Überraschungen in der Werder-Startelf. Noch vor wenigen Wochen hätte man Ole Werner vermutlich gepackt und geschüttelt für eine solche Startaufstellung. Jetzt allerdings hat sich die Mannschaft ja schon fast von selber aufgestellt. Die gute Nachricht: Wenn dieser Abend vorbei ist, haben alle erkrankten und angeschlagenen Spieler 16 Tage Zeit, sich bis zum wichtigen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag, 2. April, zu erholen.

19.27 Uhr: Die Werder-Aufstellung ist da! Und sowohl Zetterer als auch Chiarodia feiern beide ihr Startelf-Debüt im Oberhaus des deutschen Fußballs! Zusammen mit ihren Teamkollegen sieht das dann folgendermaßen aus: Zetterer – Pieper, Stark, Chiarodia – Weiser, Gruev, Jung – Schmidt, Stage – Füllkrug, Ducksch. Auf der Bank nehmen Dos Santos Haesler (ET), Buchanan, Dietrich, Berger, Opitz, Philipp, Salifou, Schmid und Dinkci Platz.

19.10 Uhr: Das wissen wir bereits: Christian Groß, Leonardo Bittencourt und Marco Friedl fallen weiterhin erkrankt aus. Zu allem Überfluss hat sich heute auch noch kurzfristig Stammtorhüter Jiri Pavlenka krank gemeldet. Und Milos Veljkovic musste sich unter der Woche mit muskulären Problemen abmelden. Wer insbesondere für Pavlenka und Veljkovic spielt, darüber lässt sich bis jetzt nur spekulieren – möglich sind Michael Zetterer zwischen den Pfosten und Youngster Fabio Chiarodia in der Innenverteidigung.

19.00 Uhr: Moin aus der Deichstube! Heute spielt der SV Werder Bremen auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Und dieses Spiel am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird ein wohl ganz hartes, denn Werder laboriert weiterhin an einer Krankheitswelle. Daher wird es auf einigen Positionen zwangsweise zu Veränderungen kommen. In rund 30 dürften die Aufstellungen reinflattern. Wir sind gespannt, wen Ole Werner heute von Beginn an aufbieten wird.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Anpfiff in Gladbach ist um 20.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Bei Werder wird Torwart Jiri Pavlenka fehlen. Alle weiteren News, Tore und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier - alles live im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach - der Vorbericht:

Werder Bremen genervt: Ole Werner vermisst vor Spiel gegen Borussia Mönchengladbach die Wertschätzung

Heute Abend trifft der SV Werder Bremen auf Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Die Bremer Verantwortlichen Ole Werner und Clemens Fritz zeigten sich im Vorfeld auf die Partie genervt von den Vergleichen mit der Ausgangslage aus dem Abstiegsjahr. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Kleiner Tipp: Wer Ole Werner oder Clemens Fritz in den nächsten Stunden treffen sollte, darf sie auf keinen Fall auf die Vergangenheit des SV Werder Bremen ansprechen – ganz speziell nicht auf die Situation am 24. Spieltag der Saison 2020/21. Der Trainer und Leiter Profifußball könnten darauf angefressen reagieren – so wie bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Dort präsentierten sich beide überraschend dünnhäutig, obwohl die sportliche Lage mehr als zufriedenstellend ist. Wie aus dem Nichts kritisierten sie die Berichterstattung, warfen dem Umfeld ein Verharren in der Vergangenheit vor und monierten die angeblich fehlende Wertschätzung für ihre und die Arbeit der Mannschaft. Ein seltsames Verhalten zu einem eigentlich noch entspannten Zeitpunkt der Saison des Tabellenelften.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Ole Werner genervt von Abstiegssaison-Vergleichen

Vordergründig ging es um den Vergleich mit der Abstiegssaison. Die Grün-Weißen hatten damals nach 24 Partien schon 30 Punkte auf dem Konto und stürzten trotzdem ab. Jeder Fan des SV Werder Bremen weiß das! Deshalb ist es gerade ein großes Thema, dass die Bremer nach 24 Spieltagen wieder exakt diese ominösen 30 Zähler gesammelt haben. Hier und da sorgt das sogar für ein ungutes Gefühl. Werner und Fritz sind davon einfach nur genervt. „Ich glaube, es gab in den letzten 20 Jahren keinen Aufsteiger, der bei 30 Punkten nach 24 Spieltagen ein mulmiges Gefühl gehabt hat. Hier hast du das Gefühl, dass von außen alle vor zwei Jahren stehen geblieben sind“, monierte Ole Werner. Und Clemens Fritz drückte sich sogar noch drastischer aus: „Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich weiß nicht, warum das immer wieder ausgegraben wird. Ich bin kein Freund davon, nach hinten zu schauen. Hier intern sind wir das alle nicht.“

Und wenn Werder Bremen das nicht macht, darf es die Öffentlichkeit auch nicht – so sehen es zumindest die Verantwortlichen der Grün-Weißen. „Das Entscheidende ist für uns, dass wir im Hier und Jetzt arbeiten“, betonte Clemens Fritz: „Das Thema von vor zwei Jahren können wir auch gerne beenden.“ Ole Werner wich von dieser Linie kurzzeitig ein wenig ab. „Auch wenn es vor zwei Jahren mal schiefgegangen ist, auch wenn man vor zwei Jahren vielleicht schon dachte . . . – es wurde ja schon gratuliert zum Klassenerhalt. Das machen wir dieses Jahr nicht. Wir brauchen noch Punkte. Wir sind uns sehr bewusst darüber, dass es noch ein hartes Stück Arbeit ist.“ Dieser eigentlich unerwünschte, aber dann doch vollzogene Rückblick zeigte, worum es viel mehr ging. Werner missfällt, dass die bisherigen Leistungen aus seiner Sicht zu wenig gewürdigt werden. „Mich wundert einfach, dass man nicht sieht, was die Mannschaft dieses Jahr bisher geleistet hat. Das, was wir uns dieses Jahr bis zu diesem Punkt erarbeitet haben unter ganz schweren Bedingungen, das ist aller Ehren wert“, meinte der 34-Jährige und war mit seiner Lobeshymne noch lange nicht am Ende: „Wir haben viele Widerstände zu überwinden, die Mannschaft macht das großartig, die Mannschaft hat einen super Charakter und spielt einen richtig guten Ball.“

So sehen Fans das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach live im TV und im Livestream!

Werder Bremen plagen vor Duell mit Borussia Mönchengladbach Personalsorgen

Nun ist es wahrlich nicht ungewöhnlich, dass sich Trainer vor ihre Mannschaft stellen. Das gehört zu den Grundprinzipien ihres Jobs. Wenn sie es aber so deutlich machen wie nun Ole Werner, dann hat das meistens auch einen besonderen Grund. Der unerwünschte Blick der Medien und Fans in die Vergangenheit reicht dafür definitiv nicht aus. Die beiden unnötigen Niederlagen von Werder Bremen gegen Augsburg und Leverkusen passen da schon besser – und noch mehr die Personalnot. Eine Mischung, die für weitere Misserfolge sorgen könnte. Baut da etwa jemand vor? „Vier Fünftel des Mannschaftsrats fallen aus“, seufzte Werner und meinte damit das Fehlen von Marco Friedl, Milos Veljkovic, Leonardo Bittencourt und Christian Groß. Lediglich Niclas Füllkrug steht aus dem Kreis der absoluten Führungsspieler zur Verfügung. Schon mehrfach hatte Werner in der Vergangenheit die zu geringe Tiefe des Kaders bemängelt, diesmal verkniff er sich diesen Vorwurf. Ihm ging es mehr darum, dass übrig gebliebene Team zu stärken. Anders als sonst mutierte Werner sogar zum öffentlichen Heißmacher für die Partie beim Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach: „Das ist eine Aufgabe, die man mit Freude angehen kann. Die Woche war gut. Die Jungs, die da sind, haben einen guten Job gemacht. Ich glaube, dass es jetzt vor der Länderspielpause einfach ein richtig geiles Auswärtsspiel ist. Wir sollten uns auf diese Spiele freuen.“

Wer dabei übrigens an das Hinspiel denkt, lebt gefährlich. Auch auf diese fulminante 5:1-Gala sollte niemand Ole Werner und Clemens Fritz ansprechen. „Das ist Schnee von gestern“, bügelte der Coach des SV Werder Bremen das Thema mit einem Satz ab. Vielleicht macht ihm ja das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mehr Freude als die Fragerei davor. (kni)