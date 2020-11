„Das macht mich kribbelig“ - Vor dem Köln-Spiel hat Werder-Coach Kohfeldt ein Problem mit der öffentlichen Erwartungshaltung

So langsam, könnte man meinen, wird die Sache zur Gewohnheit: Heimspiele gegen den 1. FC Köln sind für Werder Bremen von besonderer Bedeutung. Erinnert sei an dieser Stelle nur kurz an das 6:1 vom letzten Spieltag der vergangenen Saison, mit dem sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in die Relegation hievte und somit den Grundstein für die spätere Rettung legte. Ein Spiel, „in dem es für uns schlichtweg um alles ging“, sagt Kohfeldt rückblickend – und auch vor dem neuerlichen Vergleich mit dem Effzeh (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube*-Liveticker) steht der 38-Jährige wieder gehörig unter Strom.

Bremen - „Ich spüre früher als sonst eine gewisse Anspannung“, erklärt Florian Kohfeldt. Was gut nachvollziehbar ist. Zwar geht es für Werder Bremen gegen den 1. FC Köln dieses Mal nicht um die ganz großen, existenziellen Fragen, aber doch um sehr viel – nämlich um die sportliche Richtung für die kommenden Wochen. Der Bremer Plan ist dabei klar: Nach insgesamt fünf Spielen in Serie ohne Niederlage sowie zuletzt drei Unentschieden am Stück – sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Freiburg und Frankfurt gab es jeweils ein 1:1 – soll gegen Köln der dritte Saisonsieg folgen.

„Wir haben uns durch die letzten Wochen ein gewisses Selbstvertrauen erarbeitet und wissen, dass wir gewinnen können, dass wir stabil sind“, betont Kohfeldt, der darüber hinaus auch wissen dürfte, dass Köln saisonübergreifend seit 16 Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga wartet. Auf das Wörtchen „Favoritenrolle“ reagiert Werders Trainer vor dem Duell „Stabil gegen sieglos“ dennoch allergisch.

Werder Bremen gegen den 1. FC Köln: Ein Pflichtsieg für die Mannschaft von Florian Kohfeldt? „Quatsch!“

„Ich bin super gerne Favorit, denn das bedeutet, dass sehr viel von einem selber abhängt, ob man ein Spiel gewinnt oder nicht“, erklärt er, schiebt dann aber sofort hinterher: „Das kann ich vor dem Köln-Spiel aber nicht sagen. Ich möchte stattdessen sehr deutlich darauf hinweisen, dass es alles andere als nur an uns hängt. Es wäre vermessen, zu sagen: Wenn wir auf 100 Prozent kommen, dann schlagen wir den 1. FC Köln.“ Es sind in ihrer Deutlich- und Dinglichkeit durchaus überraschend mahnende Worte des Trainers, mit denen er gleich zwei Ziele verfolgt. Zum einen geht es Kohfeldt darum, dass die Stärke des Gegners wegen dessen punktemäßig sehr schwachen Saisonstarts nicht unterschätzt wird. Zum anderen will er der gestiegenen Erwartungshaltung im Umfeld des SV Werder Bremen entgegensteuern. „Diese allgemeine Stimmung, die ich wahrnehme, dass das jetzt ein Pflichtsieg für uns wird, kann ich nicht teilen. Das macht mich schon wieder kribbelig, denn es ist einfach Quatsch“, sagt er. Und Florian Kohfeldt wird alles dafür tun, dass diese Stimmung seine Spieler unter gar keinen Umständen erreicht. Tenor: selbstbewusst ja, aber bitteschön realistisch bleiben.

Werder Bremen gegen den 1. FC Köln: Den Effzeh bloß nicht unterschätzen

„Wir haben jetzt sehr lange nicht verloren, Wir haben auch ordentliche Spiele gemacht und wollen natürlich wieder zeigen, dass wir extrem schwer zu schlagen sind. Aber wenn wir auch nur ein Prozent nachlassen, sind wir chancenlos am Freitagabend“, sagt der Trainer und vermittelt dabei glaubhaft, dass hinter diesem Satz deutlich mehr Überzeugung denn Understatement steckt. In der Tat waren die Kölner – mal abgesehen vom 1:3 gegen Gladbach – in keinem ihrer bisherigen Spiele chancenlos. „Sie hatten ein schweres Auftaktprogramm“, weiß Florian Kohfeldt und hebt besonders die guten, aber letztlich wertlosen Auftritte des 1. FC Köln gegen Hoffenheim (2:3) und zuletzt gegen Bayern München (1:2) hervor. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit individuell ähnlich stark, wenn nicht sogar auf einigen Positionen teilweise besser besetzt ist als wir“, warnt Kohfeldt und kommt zu dem Schluss: „Auch wenn die Ergebnisse bei ihnen in den letzten Wochen nicht gepasst haben, steht da eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz.“ Allerdings auch eine Mannschaft, die Werder Bremen – bei allem Respekt – schlagen will. Das sei das Ziel, und das sei auch möglich.

Werder Bremen gegen den 1. FC Köln: Florian Kohfeldt wünscht sich Sieg und zwölf Punkte nach sieben Spieltagen

„Ich weiß schon, was zwölf Punkte nach sieben Spieltagen bedeuten würden", sagt Kohfeldt. Nämlich: „Dass das sehr ordentlich wäre." Es würde Werder Bremen vorerst einen Platz in der oberen Tabellenhälfte reservieren, was wiederum eine entspannte Länderspielpause und weniger Druck vor dem folgenden Auswärtsspiel bei den Bayern (21. November) zur Folge hätte. Dieses Werder-Heimspiel gegen Köln (live im TV bei DAZN), es hat also mal wieder eine spezielle Bedeutung für die Bremer. Muss ja nicht gleich wieder ein 6:1 sein. (dco)