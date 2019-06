Wechsel perfekt: Borussia Dortmund verkauft Sturmtalent nach Spanien

Jetzt ist es fix: Borussia Dortmund hat den Schweden Alexander Isak ziehen lassen. Zuletzt war der 19-Jährige an Willem II ausgeliehen, künftig geht er in Spanien auf Torejagd.

Dortmund - Der schwedische Angreifer Alexander Isak kehrt trotz einer überragenden Rückserie bei Willem II Tilburg in der niederländischen Fußball-Ehrendivision nicht zu Vizemeister Borussia Dortmund zurück. Der 19-Jährige wechselt zu Real Sociedad San Sebastian, das gab der BVB am Mittwoch bekannt.

Alexander #Isak (19) wechselt zur neuen Saison zu @RealSociedad!



Michael #Zorc: "Wir wünschen Alex in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten!"



ℹ️ Über die Details des Vertragswerks haben alle Parteien Stillschweigen vereinbart. pic.twitter.com/AsGyISe244 — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Juni 2019

„Wir wünschen Alex Isak in Spanien den größtmöglichen Erfolg und werden seine Leistungen genau beobachten“, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Zuletzt hatte der Schwede auf Leihbasis für Willem II gespielt. Über die Details des Vertragswerks wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der baskischen Zeitung „El Diario Vasco“ unterschreibt der 19-Jährige in San Sebastian einen Fünfjahresvertrag und kostet 6,5 Millionen Euro. „El Mundo Deportivo“ berichtet, die Dortmunder hätten sich eine Rückkaufoption gesichert.

Für Tilburg erzielte er in 29 Pflichtspielen 19 Treffer. Im Januar 2017 war der Schwede für 8,6 Millionen Euro Ablöse von AIK Solna zu den Schwarz-Gelben gewechselt, allerdings konnte er sich im Profikader nicht durchsetzen.

In Tilburg hingegen zeigte Isak als Leihspieler seine Torjäger-Qualitäten und stand zuletzt sogar im Kader der schwedischen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Beim 0:3 in Madrid gegen Spanien am Montagabend wurde Isak in der 82. Minute eingewechselt. BVB-Konkurrent Bayern München ist dagegen weiterhin auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive, wie tz.de* berichtet.

sid/dpa