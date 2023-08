FC Bayern erzielt Einigung mit Tottenham über Kane-Transfer – Ablöse deutlich über 100 Millionen

Von: Marius Epp, Manuel Bonke

Der FC Bayern und Tottenham Hotspur haben nach tz-Informationen eine Einigung über den Transfer von Harry Kane erzielt. Die Ablöse liegt im dreistelligen Millionenbereich.

München – Das wochenlange Tauziehen um Harry Kane neigt sich dem Ende zu! Tottenham Hotspur hat das vierte Angebot des FC Bayern für den englischen Top-Stürmer angenommen. Zuerst berichtete das für gewöhnlich gut informierte englische Portal The Athletic über die Einigung, die tz kann diesen Bericht bestätigen.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

Tottenham Hotspur nimmt viertes Angebot des FC Bayern für Harry Kane an

Der FC Bayern hat das letzte Angebot für Kane in den vergangenen beiden Tagen nochmal nachgebessert. Das Gesamtpaket der Ablösesumme liegt nun deutlich über 100 Millionen Euro. Offenbar hat sich Spurs-Boss Daniel Levy nun doch für einen Verkauf seines Superstars entschieden, dessen Vertrag 2024 ausläuft und der damit im nächsten Sommer ablösefrei wechseln könnte.

Kane wollte seine Zukunft bis zum ersten Premier-League-Spiel am Sonntag geklärt haben. Auf persönlicher Ebene ist er sich längst mit dem FC Bayern einig, nun bekommt er auch die Wechselfreigabe seines Klubs. Der Transfer dürfte damit in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.

Der FC Bayern und Tottenham Hotspur haben sich im Poker um Harry Kane geeinigt. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Transfer-Saga neigt sich dem Ende zu: FC Bayern erzielt Einigung bei Kane

Über mehrere Wochen hatten sich die Bosse beider Klubs eine Transfer-Saga geliefert, die ihresgleichen sucht. Kane ist der erklärte Wunschspieler der Münchner, der die Lücke im Sturm füllen soll, die Robert Lewandowski nach seinem Abgang im vergangenen Sommer hinterließ.

Der FC Bayern bestätigte den Transfer zunächst nicht, er ist mit der Einigung auch noch nicht perfekt. Es müssen noch einige Modalitäten wie der Medizincheck abgearbeitet werden. Englische Medien ließen zunächst noch offen, ob Harry Kane das Angebot des FC Bayern annehmen werde. Kanes Entscheidung steht aber schon seit mehreren Wochen fest, nach tz-Informationen hat sich daran auch nichts geändert.

Harry Kane: FC Bayern spricht intern von „Poker auf ganz hohem Niveau“

Die Bayern-Bosse sprechen von einem „Poker auf ganz hohem Niveau“. Nun sieht es stark danach aus, dass die Bayern mit Kane am Ziel ihrer Träume angekommen sind. Der Kapitän der Three Lions hat erst kürzlich einen neuen Schuh-Vertrag abgeschlossen, bald setzt er wohl eine weitere Unterschrift unter ein Arbeitspapier am Standort München. (epp)