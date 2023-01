Was VfB-Sportdirektor Wohlgemuth zum Mavropanos-Gerücht sagt

Von: Niklas Noack

Um Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart kocht die Gerüchteküche. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

BW24 hat mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart über einen möglichen Abgang von Konstantinos Mavropanos gesprochen.

Stuttgart - Um Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart kochte in den vergangenen Wochen immer wieder die Gerüchteküche hoch. So soll Atlético Madrid am griechischen Nationalspieler interessiert sein. Wie zu hören war, sollen die Spanier allerdings nur eine Leihe von Mavropanos anpeilen, was für die finanziell angeschlagenen Schwaben aber wenig Sinn ergeben würde.

Gegenüber BW24 verrät VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth seinen Stand zu einem möglichen Mavropanos-Abgang.

Am kommenden Samstag (21. Januar, 15.30 Uhr/Sky) geht für den VfB Stuttgart die Bundesliga wieder los. Dann treffen die Schwaben auf den 1. FSV Mainz 05. Mavropanos dürfte dabei in der Startelf von Trainer Bruno Labbadia stehen.