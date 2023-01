Was die Meister des VfB Stuttgart von 2007 heute machen

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Der VfB Stuttgart wird in der Saison 2006/2007 zum fünften Mal deutscher Meister. © Ronald Wittek/dpa

Der VfB Stuttgart ist letztmals 2007 deutscher Meister geworden. Lesen Sie hier, was die Helden von damals heute machen:

Der VfB Stuttgart ist im Sommer 2006 als Vorjahres-Neunter mit geringen Erwartungen in die Saison gegangen - und hat am Ende sensationell die fünfte deutsche Meisterschaft in der Klub-Geschichte gefeiert. HEIDELBERG24 verrät, was die damaligen Meister des VfB Stuttgart heute machen.

Im Mai 2007 hat ein 2:1-Heimsieg am letzten Spieltag gegen Energie Cottbus den Titelgewinn letztlich perfekt gemacht. (mab)