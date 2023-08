VfB-Profi Führich verrät, warum er jeden Tag betet und was sein Fitnessgeheimnis ist

Von: Niklas Noack

Chris Führich jubelt in der vergangenen Saison nach seinem Treffer zum 3:1 für den VfB Stuttgart gegen Mainz 05. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Vor dem Bundesligastart hat unsere Redaktion mit Chris Führich vom VfB Stuttgart unter anderem über seinen Glauben und sein Fitness-Geheimnis gesprochen.

Stuttgart - Bei den Schwaben hoffen Fans und Verantwortliche auf eine ruhigere Saison. Bei BW24 lesen Sie jetzt im exklusiven Interview, warum VfB-Profi Chris Führich jeden Tag betet und was sein Fitnessgeheimnis ist.

Am Samstag (19. August, 15.30 Uhr/Sky) startet der VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. In den vergangenen zwei Spielzeiten retteten sich die Schwaben auf den letzten Drücker vor dem Abstieg in die Zweitklassigkeit. Diese Saison soll alles anders werden.

Im DFB-Pokal ist dem VfB Stuttgart in der ersten Runde ein Sieg gegen die TSG Balingen gelungen. Mit einem souveränen 4:0-Erfolg setzte sich Stuttgart beim Viertligisten durch.