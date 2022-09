Waldhof-Profi Marco Höger wird im Netz von Kaiserslautern-Fans geärgert

Marco Höger spielt beim SV Waldhof Mannheim. © Yannick Rebholz/MANNHEIM24

Marco Höger ist vom DFB für ein Spiel gesperrt worden. Lesen Sie hier, wie der Waldhof-Profi deshalb von den Fans des 1. FC Kaiserslautern geärgert wird:

Beim vergangenen Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim in Ingolstadt hat Marco Höger aufgrund einer vermeintlichen Notbremse von Schiedsrichter Robin Braun die Rote Karte gesehen. Eine klare Fehlentscheidung, da der Routinier nicht letzter Mann gewesen ist. Für den 32-Jährigen ist es die erste Rote Karte in seiner langen Karriere, wie er in einem Instagram-Beitrag erklärt. MANNHEIM24 verrät, wie die Fans von Waldhof-Rivale 1. FC Kaiserslautern Höger unter dem Foto ärgern.

Während die Mannheimer mit Höger einen Schlüsselspieler für das Wehen-Spiel verlieren, gibt es jedoch auch gute Nachrichten: Unter der Woche ist ein Trio ins Waldhof-Training zurückgekehrt. (mab)