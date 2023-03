Waldhof Mannheim empfängt Ingolstadt: Hier können Sie die Partie live verfolgen

Von: Marco Büsselmann

In der 3. Liga empfängt der SV Waldhof Mannheim am Mittwoch den FC Ingolstadt. Hier können Sie die Begegnung live verfolgen:

Der SV Waldhof Mannheim will am Mittwoch (15. März) gegen den FC Ingolstadt seinen dritten Sieg in Folge einfahren und sich damit weiter in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen. SV Waldhof gegen FC Ingolstadt: Bei MANNHEIM24 können Sie die Drittliga-Begegnung live verfolgen.

Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist um 19 Uhr. (mab)