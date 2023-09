Flick muss gehen: Fünf Kandidaten für die Bundestrainer-Nachfolge

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer. Wer könnte sein Nachfolger in der deutschen Nationalmannschaft werden? Es gibt mehrere Optionen.

Update vom 10. September, 17.06 Uhr: Nun ist es tatsächlich fix: Hansi Flick ist nicht mehr Bundestrainer, der DFB hat den 58-Jährigen beurlaubt.

Erstmeldung vom 10. September, 07.39 Uhr: Wolfsburg – Sind die Tage von Hansi Flick als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gezählt? Das 1:4-Debakel seiner DFB-Elf gegen Japan hat einmal mehr gezeigt, dass etwas nicht stimmt mit der deutschen Auswahl. Kapitale Abwehrschnitzer, kaum Durchschlagskraft im Spiel nach vorne, allgemeine Ratlosigkeit. Wie geht es jetzt, neun Monate vor der EM 2024 im eigenen Land, weiter?

TV-Experte Lothar Matthäus, seit Jahrzehnten mit Flick befreundet, zweifelte schon unmittelbar nach der Pleite an der Zukunft des Bundestrainers. Die Frage ist: Wer könnte ihn beerben? Wir stellen fünf Namen vor, die aktuell als mögliche Flick-Nachfolger gehandelt werden.

Flick-Nachfolger als Bundestrainer? Kandidat Julian Nagelsmann (36, noch beim FC Bayern unter Vertrag)

Julian Nagelsmann wurde im März beim FC Bayern München beurlaubt. Sein Vertrag läuft dort allerdings noch bis 2026. Der DFB müsste sich mit dem deutschen Rekordmeister einigen. Doch es ist fraglich, ob sich Nagelsmann jetzt schon für eine Nationalmannschaft entscheidet.

„Ich glaube, dass er mit 36 Jahren noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Zuletzt wurde Nagelsmann mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Flick-Nachfolger als Bundestrainer? Kandidat Jürgen Klopp (56, FC Liverpool, Vertrag bis 2026)

Jürgen Klopp wäre der Wunschtrainer der Fans und wohl auch der Verantwortlichen. „Er ist der Einzige, den ich sehe, der da noch mal was rausreißen kann“, sagte 2014er-Weltmeister Lukas Podolski.

Doch es ist unrealistisch, dass Klopp beim FC Liverpool vorzeitig hinschmeißen wird. Sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis 2026. Der ehemalige Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund betonte immer wieder, dass er sich das Amt als Bundestrainer vorstellen könnte – allerdings nur, wenn das Timing passt. Danach sieht es momentan nicht aus. Nach einer total verkorksten Saison im Vorjahr sind die Reds gut in die Premier League gestartet.

Flick-Nachfolger als Bundestrainer? Kandidat Oliver Glasner (49, vereinslos)

Als Hansi Flick beim FC Bayern aufhörte, erfuhr Oliver Glasner das angeblich sehr früh. Am Vorabend des Duells beim VfL Wolfsburg soll der heutige Bundestrainer seinem Kollegen erzählt haben, dass er am nächsten Tag seinen Abschied verkünden wird. Der Österreicher Glasner gilt als exzellenter Fachmann, er gewann mit Eintracht Frankfurt die Europa League und war vorher mit Wolfsburg erfolgreich.

Kuriosum: Wenn Deutschland im November in Wien gegen Österreich spielt, könnte Deutschland einen österreichischen Trainer haben und umgekehrt (Ralf Rangnick).

Flick-Nachfolger als Bundestrainer? Kandidat Rudi Völler (63, DFB-Sportdirektor)

Der Weltmeister von 1990 sprang schon nach der EM-Blamage 2000 ein und führte die DFB-Auswahl zwei Jahre später als Teamchef ins WM-Finale gegen Brasilien (0:2).

Nach dem WM-Debakel im vergangenen Winter wurde der Fan-Liebling dann Hansi Flick als Sportdirektor zur Seite gestellt – ohne Erfolg. Bisher verteidigte Völler den Bundestrainer vehement. Doch nach der Blamage gegen Japan vermied er ein Treuebekenntnis.

Wer könnte Hansi Flick (l.) im Falle einer Entlassung beerben? Julian Nagelsmann (M.) und Rudi Völler gelten als Kandidaten. © Uwe Kraft / Matthias Koch / osnapix / Imago

Flick-Nachfolger als Bundestrainer? Kandidat Stefan Kuntz (60, Nationaltrainer Türkei)

Der Europameister von 1996 steht angeblich als Nationaltrainer in der Türkei vor der Entlassung, das jüngste 1:1 gegen Armenien könnte für ihn ein schwaches Ergebnis zu viel gewesen sein. Kuntz ist ein Sympathieträger mit der verbandsinternen Kenntnis, die klassischerweise Stallgeruch genannt wird.

Nicht nur durch seine 25 Länderspiele: Er führte die U21 als Trainer zu zwei EM-Titeln und bewies dabei ein herausragendes Händchen für die besten deutschen Talente. Er verantwortete 2021 auch das früh ausgeschiedene deutsche Olympiateam in Tokio. Für Thomas Helmer ist Kuntz ein heißer Anwärter als Flick-Nachfolger, wie er jüngst betonte. (akl/sid)