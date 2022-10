Pilsen - FC Bayern im Live-Ticker: Münchner ohne fünf Stammspieler - Wie ersetzt Nagelsmann X-Faktor Musiala?

Von: Patrick Mayer

Julian Nagelsmann muss in der Champions League heute Abend gegen Pilsen auf mehrere Stammspieler verzichten. Wie schlägt sich der FC Bayern? Der Live-Ticker.

Champions League: Viktoria Pilsen - FC Bayern -:- (-:-), heute, 21 Uhr

Aufstellung Pilsen: - Aufstellung Bayern: - Tore: -

Update vom 12. Oktober, 18.55 Uhr: Werfen wir einen Blick auf die Champions-League-Gruppe C. Der FC Bayern führt das Klassement nach drei Spieltagen mit neun Punkten und 9:0-Toren souverän an. Es folgen Inter Mailand (6 Punkte) und der FC Barcelona (3). Viktoria Pilsen (0) ist hoffnungslos überfordert in dieser Gruppe.

Gewinnen die Münchner heute und verliert Barca daheim gegen den FC Internazionale, wären Robert Lewandowski und die Katalanen bereits aus der Königsklasse ausgeschieden. Es reicht auch ein Sieg der Mailänder, sollten die Bayern wider Erwarten patzen. Für den früheren FCB-Torjäger geht es heute in jedem Fall um richtig viel.

Tabelle Gruppe C: Punkte: Tore: 1. FC Bayern München 9 9:0 2. Inter Mailand 6 3:2 3. FC Barcelona 3 5:4 4. Viktoria Pilsen 0 1:12

Vor Bayern-Spiel in Pilsen: Khedira kritisiert Spielstil von Münchens Kimmich

Update vom 12. Oktober, 18.30 Uhr: Vor dem Champions-League-Auswärtsspiel der Bayern in Pilsen gibt es Kritik an der Spielweise von Joshua Kimmich. Und zwar von einem Schwaben, der einst ebenfalls auf der Position im defensiven Mittelfeld daheim war - von Ex-Nationalspieler Sami Khedira.

„Er kann sich manchmal noch etwas mehr zurücknehmen, cleverer spielen, manchmal weniger wollen“, sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der Sport Bild.

Update vom 12. Oktober, 18.15 Uhr: Jamal Musiala ist beim FC Bayern aktuell nicht zu ersetzen. Der 19-Jährige war in den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen gegen Bayer Leverkusen (4:0) und beim BVB (2:2) an fünf von sechs Münchner Toren beteiligt. Vier Treffer bereitete der junge Nationalspieler vor, ein Tor erzielte der Tempodribbler in überragender Manier selbst.

In Pilsen wird der gebürtige Stuttgarter wegen einer Corona-Infektion nun fehlen. Bleibt die Frage, wie FCB-Trainer Julian Nagelsmann den Jungstar ersetzen will. Es könnte auf ein deutsches Trio hinter der Spitze aus Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller hinauslaufen.

Kimmich könnte den Part des abkippenden Sechsers übernehmen, Goretzka in bester Box-to-Box-Manier auf der Acht spielen und Routinier Müller als eine Art Spielmacher und Schnittstelle auf der Achse in Spitze zwischen den Flügeln kreuzen.

Viktoria Pilsen - FC Bayern im Live-Ticker: Münchner sind in Tschechien gefordert

Erstmeldung vom 12. Oktober: München/Pilsen - Viktoria Pilsen gegen den FC Bayern in der Königsklasse: Auf dem Papier ist das Auswärtsspiel der Münchner an diesem Mittwochabend (21 Uhr) beim tschechischen Meister in der Champions League eine klare Sache. Vor gerade mal 11.800 Zuschauern in der beschaulichen Doosan Arena treffen Welten aufeinander. Eigentlich. Denn: Der deutsche Bundesliga-Rekordmeister ist wankend in die Bierstadt angereist.

Und das nicht etwa wegen des Genusses eines kühlen Hopfenkaltgetränks. Nein: In der Fußball-Bundesliga gab es für die Bayern mit dem 2:2 (0:1) bei Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag zu verkraften. Schließlich hatten die Münchner in Westfalen schon 2:0 geführt. Damit nicht genug der schlechten Nachrichten.

Neuer, Musiala, de Ligt, Davies, Gnabry: Trainer Julian Nagelsmann muss auf Stammspieler verzichten

Denn: Mit Jamal Musiala (Corona-Infektion), Kapitän Manuel Neuer (Schultereckgelenk-Prellung), Abwehrchef Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme), Linksverteidiger Alphonso Davies und Angreifer Serge Gnabry (Kapselverletzung im Kniegelenk) blieben gleich mehr potenzielle Stammspieler krank oder verletzt in der Isarmetropole. Davies hatte im Zweikampf mit Dortmunds Jude Bellingham eine Schädelprellung erlitten.

In der heimischen Münchner Allianz Arena ging das Hinspiel gegen Pilsen klar mit 5:0 (3:0) an die Bayern, dennoch sind die Vorzeichen vor dem heutigen Gastspiel alles andere als günstig. Zumal am Samstagabend (15. Oktober, ab 18 Uhr) eine womöglich polarisierende Jahreshauptversammlung (wegen Katar) im Audi Dome im Westen der bayerischen Landeshauptstadt ansteht. Ein gutes Ergebnis heute würde etwas Fahrt aus den Diskussionen um den vermasselten Bundesliga-Start mit Platz drei nehmen.

Viktoria Pilsen - FC Bayern im Live-Ticker: Achtelfinale der Champions League ist greifbar

Bei einem Sieg wäre dem Bundesliga-Giganten das Champions-League-Achtelfinale nur noch theoretisch (und sehr unwahrscheinlich) zu nehmen. Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der Bayern in der Königsklasse ab 21 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)