Traumstart zum Auftakt: VfB Stuttgart mit Torspektakel gegen VfL Bochum

Von: Pascal Hoffmann

Der VfB Stuttgart erwischt am Samstag einen Traumstart in die neue Bundesliga-Saison. Gegen den VfL Bochum sorgen die Schwaben für ein Torspektakel:

Der VfB Stuttgart sichert sich mit einem Torspektakel den ersten Sieg der Saison gegen den VfL Bochum.

Die Schwaben dominieren die Partie über 90 Minuten.

Guirassy und Silas avancieren mit jeweils einem Doppelpack zu den Matchwinnern.

Der VfB Stuttgart hat zum Saisonauftakt für ein ordentliches Ausrufezeichen gesorgt. Mit einem Kantersieg über den VfL Bochum sichern sich die Schwaben die ersten Punkte der Saison. Über die komplette Begegnung hinweg ist der Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Bereits in der ersten Halbzeit haben Guirassy (18.) und Zagadou (38.) aus der Dominanz Kapital schlagen können. Nach der Pause hat sich der VfB in einen Rausch gespielt. Die weiteren Treffer haben erneut Guirassy (77.) und Silas (59., 67.) mit einem Doppelpack erzielt. Damit erwischt das Team von Sebastian Hoeneß einen perfekten Saisonstart.

Anstoß Samstag, 19. August um 15:30 Uhr Aufstellung VfB Stuttgart Nübel - Stenzel (78. Massimo), Anton, Zagadou, Ito (78. Sosa) - Millot, Karazor (78. Egloff), Jeong, Führich, Silas (78. Leweling) - Guirassy (83. Milosevic) Aufstellung VfL Bochum Riemann - Bernardo, Ordets, Masovic - Wittek, Stöger (68. Osterhage), Losilla, Passlack, Antwi-Adjei (65. Broschinski), Asano (68. Daschner) - Hofmann (46. Zoller) Tore 1:0, 5:0 Guirassy (18., 77.), 2:0 Zagadou (38.), 3:0, 4:0 Silas (59., 67.) Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin)

Auftaktsieg für den VfB Stuttgart gegen VfL Bochum – Ticker zum Nachlesen

Und Schluss! Daniel Siebert verzichtet auf Nachspielzeit. Der VfB Stuttgart sichert sich den ersten Sieg der Saison.

89. Minute: Leweling mit der nächsten Möglichkeit. Sein Schuss kann aber geblockt werden.

84. Minute: Nächster gefährlicher Angriff der Schwaben, der zur Ecke geklärt werden kann.

Einen besseren Saisonstart hätte sich der VfB Stuttgart wohl kaum wünschen können. © Wolfgang Frank/IMAGO

83. Minute: Auch Guirassy verlässt den Platz. Für ihn kommt der 18-Jährige Milosevic in die Begegnung.

80. Minute: Das Tempo ist erst einmal aus dem Spiel raus.

78. Minute: Das bietet auch Trainer Sebastian Hoeneß die Möglichkeit ordentlich zu wechseln. Leweling, Egloff, Massimo und Sosa kommen in die Partie. Dafür verlassen der Doppeltorschütze Silas, Karazor, Stenzel und Ito den Platz.

77. Minute: Und auch Guirassy hat noch nicht genug! Der 27-Jährige löst sich vom Verteidiger und ist auf und davon. Vor dem Tor bleibt der Stürmer wie gewohnt eiskalt.

72. Minute: Es geht weiter in eine Richtung. Das fünfte Tor liegt in der Luft.

68. Minute: Die Bochumer sind jetzt auf Schadensbegrenzung aus und wechseln defensiv. Osterhage und Daschner kommen für Stöger und Asano.

Silas zeigt sich in herausragender Form beim Saisonauftakt gegen den VfL Bochum. © Wolfgang Frank/IMAGO

67. Minute: Doppelpack für Silas! Der 24-Jährige steht völlig frei und lässt sich nicht zweimal bitten. Damit ist die Partie entschieden und der VfB Stuttgart steuert drei Punkten entgegen.

65. Minute: Der VfL Bochum reagiert erneut und wechselt mit Broschinski ein zweites Mal. Er kommt für Antwi-Adjei.

62. Minute: Ist das bereits die Vorentscheidung? Im Moment sieht alles danach aus.

59. Minute: Unfassbar! Im Gegenzug trifft der VfB zum 3:0. Silas steht nach Führichs Flanke goldrichtig und netzt ein. Die zweite Vorlage des Mittelfeldspielers an diesem Tage.

58. Minute: Und plötzlich die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer! Asano steht völlig blank, aber Nübel kann noch abwehren.

55. Minute: Der Gastgeber setzt die nächsten Akzente. Führichs Schuss ergibt die nächste Ecke. Auch aus dieser kann der VfB kein Kapital schlagen.

53. Minute: Ito hat die Chance auf das 3:0. Erneut kann dessen Schuss zur Ecke geklärt werden.

Der VfB Stuttgart befindet sich auf der Siegerstraße gegen den VfL Bochum. © Wolfgang Frank/IMAGO

49. Minute: Der VfB agiert hier erst einmal etwas zurückhaltender.

47. Minute: Das Team von Thomas Letsch hat sich hier was vorgenommen und ist in den ersten Minuten wesentlich präsenter.

46. Minute: Die zweite Halbzeit läuft und der VfL Bochum reagiert. Für Hofmann kommt Zoller in die Partie.

Pause in Stuttgart: VfB Stuttgart gegen VfL Bochum – so lief die 1. Hälfte

Pause in Stuttgart: In einer ansprechenden Begegnung hat der VfB Stuttgart das Spiel kontrolliert und einen perfekten Start in die Saison erwischt. Torgarant Guirassy hat die Schwaben in Führung geschossen, ehe Zagadou sogar noch vor der Pause erhöhen konnte. Vom VfL Bochum kommt hier bislang sehr wenig Gegenwehr. Letzten Endes kann sich der VfL bei seinem Torhüter Riemann bedanken, dass es nur 2:0 steht.

45.+6 Minute: Jeong mit der Riesenmöglichkeit auf das 3:0! Riemann hält den VfL Bochum hier weiter in der Begegnung.

45.+5 Minute: Der anschließende Freistoß sorgt für Gefahr im Strafraum. Am Ende kann der VfB aber den Ball klären.

45.+4 Minute: Und auch Zagadou sieht nach einem rüden Einsteigen die gelbe Karte.

45. Minute: Antwi-Adjei holt sich die erste gelbe Karte der Partie ab! Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Gefährliche Freistoßsituation für den Gast. Nübel fängt den Standard aber sicher ab.

41. Minute: Eine Reaktion des VfL bleibt weiter aus.

Zagadou erhöht zum 2:0 für den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. © Wolfgang Frank/IMAGO

38. Minute: Die anschließende Ecke nutzt Zagadou zum 2:0. Der Verteidiger köpft ein und baut die Führung weiter aus. Hofmann hat das Duell gegen den Franzosen verloren.

37. Minute: Nächste Großchance für den VfB! Jeong lässt das 2:0 liegen. Sein Schuss wird zur Ecke geklärt.

33. Minute: Riesenchance für den VfB: Millot schickt Jeong bei einem Konter auf die Reise. Riemann kann den Pass aber noch rechtzeitig klären.

32. Minute: Der VfL versucht hier aktiver zu werden und auf den Rückstand zu reagieren.

Enzo Millot und Serhou Guirassy bejubeln den Treffer zum 1:0 für den VfB Stuttgart. © Robin Rudel/IMAGO

30. Minute: Der Mittelfeldspieler kann aber erst einmal weitermachen.

28. Minute: Karazor muss behandelt werden. Ein Verlust des Sechser wäre ein enormer Rückschlag für den Gastgeber nach dem Abgang von Wataru Endo.

27. Minute: Asano hat auf einmal die große Möglichkeit. Doch der Japaner steht im Abseits.

26. Minute: Vom VfL Bochum geht hier bisher wenig Torgefahr aus.

24. Minute: Die Schwaben bleiben weiter dran. Itos Fernschuss wird geblockt.

21. Minute: Aufgrund des bisherigen Spielverlaufs geht die Führung absolut in Ordnung.

Serhou Guirassy trifft zum 1:0 für den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. © Robin Rudel/IMAGO

18. Minute: Da fällt das erste Tor der Saison für den VfB Stuttgart! Und wer hätte es anderes sein können als Serhou Guirassy? Ito bedient den Stürmer mit einem Traumpass und dieser lässt sich die Chance nicht entgehen. Traumstart!

16. Minute: Es gibt die erste Trinkpause der Partie.

14. Minute: Der Gast zieht sich in der Anfangsphase sehr zurück und konzentriert sich erst einmal auf die Defensive.

12. Minute: Viel Ballbesitz für den VfB Stuttgart, aber die Torchancen bleiben bisher aus.

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart peilen einen Sieg gegen den VfL Bochum an. © Tom Weller/dpa

8. Minute: Die Hausherren übernehmen mehr und mehr die Spielkontrolle.

6. Minute: Nach dem munteren Beginn hat sich die Partie etwas beruhigt.

4. Minute: Der VfB erhält einen Freistoß in guter Position. Die Ausführung lässt aber zu Wünschen übrig.

2. Minute: Fast das 1:0 für Bochum! Hofman setzt sich gegen Zagadou durch, setzt aber seinen Schuss neben das Tor.

1. Minute: Riemann muss direkt eine scharfe Führich-Flanke abfangen.

1. Minute: Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift die Partie leicht verspätet an – die Saison 2023/24 hat für den VfB Stuttgart begonnen.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum im Live-Ticker – das sind die Aufstellungen

14:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Hier erfährst Du heute alles zum Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Wir starten direkt mit den Aufstellungen: Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB Stuttgart, muss den kurzfristigen Abgang von Wataru Endo kompensieren. Für den Japaner steht etwas überraschend Jeong in der Startelf und Enzo Millot wird defensiver agieren. Im Vorfeld ist von Genki Haraguchi ausgegangen worden. Bei den Bochumern steht der ehemalige VfB-Spieler Takuma Asano auf dem Platz.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Bundesliga-Auftakt im Live-Ticker

Vorbericht: Auftakt der neuen Bundesliga-Saison! Am ersten Spieltag empfängt der VfB Stuttgart am Samstag den VfL Bochum. Anstoß in der MHP Arena ist um 15:30 Uhr, geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniel Siebert. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen soll der nächste Sieg folgen.

Der VfB muss ohne seinen einstigen Kapitän Wataru Endo auskommen, der zum FC Liverpool gewechselt ist, worüber BW24 ausführlich berichtete. Sebastian Hoeneß sei natürlich „nicht begeistert“ davon, wie der Trainer bereits auf der Pressekonferenz am Donnerstag zugab. Er habe aber Verständnis für die Sicht des Spielers und des Klubs. Endo könne sich als 30-Jähriger seinen Premier-League-Traum erfüllen. Dazu sei „das wirtschaftliche Paket aus Vereinssicht gut“, erklärte Hoeneß.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. © Tom Weller/dpa

VfB Stuttgart empfängt VfL Bochum: Egloff oder Haraguchi als Endo-Ersatz

Kurzfristig soll Endo intern ersetzt werden, kündigte Hoeneß an. Lilian Egloff oder Genki Haraguchi sind gegen Bochum Optionen für das zentrale Mittelfeld. Der VfB wird voraussichtlich mit folgender Aufstellung in die Partie gehen. (ph)