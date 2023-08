VfB zieht nach souveränem Kantersieg in nächste Pokalrunde ein

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart hat in der 1. Runde des DFB-Pokals den Viertligisten TSG Balingen souverän mit 4:0 (3:0) geschlagen. Der Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der VfB Stuttgart mit einem 4:0-Sieg gegen eine tapfere TSG Balingen in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Die Tore erzielten Millot, Silas, Guirassay und Endo. Durch den Auftritt kann der VfB hoffnungsvoll in Richtung des Bundesliga-Starts gegen den VfL Bochum blicken.

ABPFIFF

85. Minute: Da ist plötzlich die Riesenchance für die Gastgeber: Almeida läuft alleine aufs Stuttgarter Tor zu, doch Nübel macht sich groß und pariert zur Ecke. Die wiederum bringt nichts ein. Die TSG schnuppert jetzt am Ehrentreffer.

TSG Balingen – VfB Stuttgart 0:4 (0:3)

Aufstellung TSG Balingen Binanzer - Vogler, Schmitz, Müller - Kuhn, Ramser (45. Foelsch), Wöhrle, Vochatzer, Akkaya (64. Seeger)- Meiser, Ferdinand (70. Vegelin) Aufstellung VfB Stuttgart Nübel - Stenzel (75. Egloff), Anton, Zagadou, Ito - Silas (62. Leweling), Karazor, W. Endo, - Führich, Millot (62. Jeong)- Guirassy (75. Milosevic) Tore 1:0 Millot (25.), 2:0 Silas (34.), 3:0 Guirassy (42.), 4:0 Endo (54.)

82. Minute: Egloff zieht aus der Distanz ab, doch der Ball geht abgefälscht drüber.

74. Minute: So langsam ist hier dann doch die Luft etwas raus. Der VfB spielt seinen Stiefel runter, ohne großartig gefährlich zu werden.

68. Minute: Zum wiederholten Male lässt Guirassy mit einem Schuss aus der Drehung seine Klasse aufblitzen: Diesmal zischt der Ball links am Pfosten vorbei.

62. Minute: Stuttgart wechselt doppelt: Für den angeschlagenen Millot kommt Jeong. Außerdem verlässt Silas das Feld, dafür kann sich nun Leweling beweisen. Somit wechselt Hoeneß zwei Neuzugänge ein.

Endo macht das 4:0 für den VfB Stuttgart

54. Minute: Erneut schlägt der VfB zu: Endo kombiniert sich per Doppelpass mit Guirassy in den Strafraum und schießt zum 4:0 ein. Stuttgart macht hier keine Anstalten, nachzulassen.

52. Minute: Mal eine Kontergelegenheit für Balingen: Meiser leitet den Ball auf Kuhn weiter, der die Kugel jedoch mit der Hand mitnimmt – abgepfiffen.

46. Minute: Der Ball rollt wieder. Bei der TSG kommt Foelsch für Ramser ins Spiel, der VfB kommt unverändert aus der Kabine.

Halbzeitfazit: Balingen machte es lange gut und zeigte sich in der Defensive konzentriert. Immer wieder hatte ein TSG-Profi im entscheidenden Moment ein Bein dazwischen. Deshalb tat sich der VfB zunächst schwer, doch nach dem Dosenöffner durch Millot wurde Stuttgart seiner Favoritenrolle gerecht und ging mit einer verdienten 3:0-Führung in die Pause.

HALBZEIT

Guirassy trifft zum 4:0 für den VfB Stuttgart

42. Minute: Da ist das 3:0: Millot kommt über links und bringt den Ball flach ins Zentrum, wo Guirassy locker und lässig zum 3:0 einschiebt.

39. Minute: Nach dem 2:0 für den VfB sind die Anhänger der TSG im Stadion an der Kreuzeiche verstummt. Hier glaubt wohl kaum einer noch an ein Wunder.

Silas mit dem 2:0 für den VfB Stuttgart

34. Minute: Jetzt wird es schwer für den Außenseiter aus Balingen: Silas zieht aus 25 Metern ab und versenkt die Kugel traumhaft oben rechts zum 2:0 – Wahnsinnstreffer!

VfB-Star Silas (4.v.r) lässt sich nach seinem Traumtor gegen die TSG Balingen feiern. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

30. Minute: Nächste Chance für Stuttgart: Guirassy zirkelt per Freistoß den Ball über die Mauer, aber auch übers Tor. Trotz des Rückstands verteidigt die TSG weiterhin konzentriert.

Millot trifft zur Führung für den VfB gegen Balingen

25. Minute: Da ist die Stuttgarter Führung! Silas steckt auf Millot durch, der mit der Fußspitze das Leder im kurzen Eck zum 1:0 einschießt.

Enzo Millot jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 für den VfB Stuttgart gegen die TSG Balingen- © Hansjürgen Britsch/IMAGO

23. Minute: Mini-Chance für den Viertligisten! Nach einer Ecke schießt Akkaya aus dem Rückraum, doch die Kugel bleibt auf dem Weg hängen.

22. Minute: Jetzt feuert Guirassy mal aus der Drehung ab, doch das Leder kommt mittig und TSG-Schlussmann Binanzer hält den Ball fest.

19. Minute: Erste Großchance für den VfB: Führich setzt sich links durch und zieht aus spitzem Winkel ab. Der Ball dreht sich rechts knapp am Pfosten vorbei.

18. Minute: Die Gastgeber machen dem Bundesligisten gerade das Leben schwer. Zwar ist der VfB hier überlegen, doch die Balinger haben bislang immer wieder im richtigen Moment ein Bein dazwischen.

13. Minute: Zum ersten Mal gelingt es Balingen in die gegnerische Hälfte einzudringen – per Freistoß. Doch Akkaya schießt die Kugel in Richtung Eckfahne.

7. Minute: Der VfB lässt den Ball laufen und sucht die Lücke in der bislang engmaschigen TSG-Abwehr. Die Gastgeber haben ihre Anfangsnervosität abgelegt und verteidigen zunächst geschickt.

4. Minute: Guter Beginn des VfB, der die Balinger vom Anpfiff weg unter Druck setzt. Vor allem Millot ist in den ersten Minuten ein Aktivposten. Aktuell scheint die Stuttgarter Führung nur eine Frage der Zeit.

2. Minute: Schon zappelt der Ball das erste Mal im Netz der Balinger, allerdings stand VfB-Schütze Guirassy im Abseits.

1. Minute: Los geht es im Stadion an der Kreuzeiche: Schiedsrichter Dr. Robert Kampka pfeift die Partie an. Es kam hier zu einer kleinen Verzögerung des Anstoßes, da das Netz des Balinger Tores noch gerichtet werden musste.

Update, 12.07 Uhr: Mit Blick auf die Aufstellung gab es beim VfB Stuttgart eine Überraschung: Konstantinos Mavropanos sitzt zunächst auf der Bank. Rund um den griechischen Nationalspieler, der noch Trainingsrückstand hat, kochte zuletzt die Gerüchteküche bezüglich eines Wechsels. Nicht im Kader steht außerdem Stürmer Luca Pfeiffer, an dem St. Pauli interessiert sein soll.

VfB Stuttgart gegen die TSG Balingen im Reutlinger Stadion an der Kreuzeiche

Reutlingen - Es geht wieder los. Zum Auftakt der Pflichtspielsaison gastiert der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Balingen. Aus organisatorischen Gründen findet die Partie in Reutlingen im Stadion an der Kreuzeiche statt. Anpfiff ist um 13 Uhr.

VfB-Trainer Hoeneß erwartet mit Balingen einen „unangenehmen“ Gegner

Bloß nicht den Gegner unterschätzen, so könnte für Samstag das Motto des VfB lauten. Trainer Hoeneß warnte vor einem „unangenehmen“ Gegner, der „Manndeckung über das gesamte Feld spielt“. Somit werden seine Schützlinge „extrem gefordert“ sein, sagte der Coach weiter.

Der VfB Stuttgart startet im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen gegen die TSG Balingen in die Saison. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

Alexander Nübel steht beim VfB Stuttgart im Tor

Mit Dennis Seimen hat der VfB Stuttgart ein Torwarttalent, mit dem mancher als Pokalkeeper gerechnet hat. Doch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will vorerst keine Experimente und setzt auf den vom FC Bayern München ausgeliehenen Alexander Nübel. Bei der Pressekonferenz im Vorfeld des DFB-Pokals sagte Hoeneß: „Es ist wichtig, dass er spielt. Alles, was danach ist, weiß ich noch nicht. Er wird gegen Balingen im Tor stehen und wird darüber hinaus als Nummer eins in die Saison gehen.“

Stuttgart muss auf Deniz Undav verzichten

Mit Deniz Undav hat der VfB erst kürzlich einen vielversprechenden Stürmer aus Brighton ausgeliehen, der sich allerdings im Training einen Außenbandteilriss im Knie zuzog. Er wird dem VfB mehrere Wochen fehlen, somit auch zum Pflichtspielauftakt in Reutlingen.