VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im Liveticker: Pascal Stenzel ersetzt Borna Sosa

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart gastiert beim VfL Wolfsburg. © Patrice von Collani/IMAGO

Der VfB Stuttgart gastiert am 8. Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg. Alles dazu im Ticker.

Aufstellungen: VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:0

Vagnoman fehlt: Sorgen auf der Rechtsverteidigerposition

Bei der Nationalmannschaft: Sieben VfB-Spieler unterwegs

Unter Zugzwang: VfB wartet auf ersten Bundesligasieg

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Otavio, van de Ven, Lacroix, Baku - Gerhardt, Arnold, Kaminski, Svanberg, Wimmer - Marmoush Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Führich, Mavropanos, Anton, Ito, Stenzel - Karazor, Endo, Ahamada - Silas, Guirassy Tore

12. Minute: Wieder Endo mit der Chance! Nach einem langen Ball kommt der Japaner am Elfmeterpunkt mit der Fußspitze an den Ball. Endo bekommt aber nicht genügend Druck hinter den Ball.

11. Minute: Jetzt ist hier bisschen mehr Tempo drin, was aber vor allem an den Wölfen liegt, die mutiger werden.

9. Minute: Gefährliche Situation im Stuttgarter Strafraum: Nach einer Flanke kommt Wimmer zum Kopfball. Der Aufsetzer geht knapp am Tor vorbei. Den hätte VfB-Schlussmann Müller aber wohl gehabt.

Wataru Endo mit der ersten Gelegenheit für den VfB Stuttgart

8. Minute: Zum ersten Mal kommt der VfB zum Abschluss. Silas erobert den Ball im Mittelfeld und marschiert nach vorne, bevor er zu Endo ablegt. Der Japaner schießt die Kugel aus der Distanz weit übers Tor.

5. Minute: Die Stuttgarter konzentrieren sich wie erwartet zunächst darauf, kompakt zu stehen. Bei Wolfsburg sieht es ähnlich aus, weshalb hier vorerst nichts passiert.

2. Minute: Erste Torannäherung der Wölfe, aber VfB-Abwehrmann Mavropanos klärt nach einer Baku-Flanke kompromisslos. Die anschließende Ecke verpufft.

1. Minute: Felix Zwayer pfeift die Partie an: Der Ball im Kellerduell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart rollt.

ANPFIFF

Borna Sosa fehlt dem VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg, Pascal Stenzel rückt in die Startelf

Coach Matarazzo teilte bereits am Donnerstag (29. September) mit, dass Borna Sosa wegen einer Erkältung droht auszufallen. Wie die Bild jetzt berichtete, fehlte der Kroate am Freitag (30. September) im Training und wird Stuttgart bei den Wölfen nicht zur Verfügung stehen. Dafür rückt Pascal Stenzel in die Startelf des VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart bangt um Borna Sosa

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo muss für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg um Borna Sosa bangen. Der Linksverteidiger kam mit erhöhter Temperatur und Erkältungssymptomen aus der Länderspielpause zurück und konnte bisher nicht mittrainieren, wie Matarazzo auf der Pressekonferenz am Donnerstag mitteilte. Ein Corona-Test bei Sosa sei negativ ausgefallen. Ihn könnte Tanguy Coulibaly ersetzen. Weiterhin fehlt Josha Vagnoman (Knochenödem) der Mannschaft.

Josha Vagnoman fehlt dem VfB Stuttgart wohl weiter

Die Verletzungssorgen beim VfB Stuttgart halten sich derzeit in Grenzen. Die zuletzt angeschlagenen Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey dürften wieder voll einsatzbereit sein. Fehlen könnte allerdings Josha Vagnoman, wie der kicker berichtet. Der Rechtsverteidiger leidet an einem Knochenödem und fällt vorerst aus.

Sieben VfB-Spieler waren bei der Nationalmannschaft

Sieben Spieler stellte der VfB Stuttgart für die Länderspiele ab. Hiroki Ito und Wataru Endo spielten für Japan, Dinos Mavropanos für Griechenland. Serhou Guirassy war für Guinea im Einsatz und Borna Sosa trug das Trikot Kroatiens. Beim 2:1-Sieg gegen Dänemark traf Sosa sogar und tankte somit Selbstbewusstsein. Thomas Kastanaras war derweil mit Deutschlands U20 unterwegs und Tiago Tomas mit der portugiesischen U20.

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg unter Zugzwang

Wolfsburg/Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht vor dem Match beim VfL Wolfsburg unter Zugzwang. Nach sieben Bundesligapartien warten die Schwaben immer noch auf den ersten Saisonsieg und stehen dementsprechend unter Druck. Eine mentale Belastung, der sich VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo bewusst ist. Deshalb will er gegen die Wölfe den Fokus zunächst auf die Defensive legen, da dafür kein Selbstbewusstsein vonnöten ist. Bei der Arbeit gegen den Ball brauche man „keine breite Brust, um leidenschaftlich zu verteidigen, sondern nur Arbeitsmentalität“, so der Coach.

Am vergangenen Donnerstag (22. September) absolvierte Stuttgart einen erfolgreichen Test. Gegen Grashopper Zürich gewann der VfB nach Toren von Naouirou Ahamada und Juan José Perea mit 2:1.

Der VfL Wolfsburg hat wie der VfB nach sieben Partien fünf magere Punkte auf dem Konto und steht auf dem 17. Rang. Somit steht gegen den Tabellensechzehnten aus Stuttgart ein echtes Kellerduell an.

